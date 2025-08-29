ന്യൂഡൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വോട്ട് കൊള്ളനടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് കോൺഗ്രസ് എംപിയും ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ രാഹുൽ ഗാന്ധി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജയിച്ചത് വോട്ട് മോഷ്ടിച്ചിട്ടാണെന്നും തെളിവുകൾ വൈകാതെ പുറത്തുവിടുമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. ബിഹാറിൽ വോട്ടർ അധികാർ യാത്രക്കിടെയാണ് മോദിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്.
വോട്ട് മോഷണ ആരോപണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മൗനം പാലിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണാണ് ഒരു വാക്കു പോലും പറയാത്തതെന്ന് രാഹുൽ ചോദിച്ചു. ബിഹാറിൽ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവരിൽ ഒരു സമ്പന്നൻ പോലുമില്ലെന്നും രാജ്യത്ത് പല തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലായി നടന്ന അട്ടിമറിയുടെ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ വൈകാതെ പുറത്തുവിടുമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കി.
ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഹരിയാന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ക്രമക്കേട് നടന്നെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. കോർപ്പറേറ്റ്, ആരോഗ്യ മേഖലകളില് എല്ലാവർക്കും തുല്യ അവസരം നൽകുന്നില്ലെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ 500 പ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അതിൽ ദളിത്, ആദിവാസി, പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്ര സിഇഒമാരുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. അതേസമയം, ആരോഗ്യമേഖലയെ സ്വകാര്യവത്ക്കരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം രൂക്ഷ വിമര്ശനം ഉന്നയിച്ചു. വൈദ്യ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് സര്ക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും അത് മുതലാളിമാരുടെ കടമയല്ലെന്നും ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിമര്ശനം ഉന്നയിച്ചു.
"സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളുടെ ഉടമകളുടെ പട്ടിക എടുത്ത് അവരിൽ എത്ര പേർ ദളിത്, ആദിവാസി, പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരുണ്ടെന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് പറയാമോ? നിങ്ങൾ 90% ആണ്, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം തുച്ഛമാണ്" എന്ന് അദ്ദേഹം ബിഹാറിലെ ജനങ്ങളോട്. ജനാധിപത്യം മോഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും വോട്ട് കൊള്ള തുടരുന്നുവെന്നും കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനോട് ഈ വിഷയത്തിൽ ഉടൻ പ്രതികരിക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
വോട്ടര് അധികാര് യാത്ര 16-ാം ദിവസം
കോൺഗ്രസ് എംപി രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ആർജെഡി നേതാവ് തേജസ്വി യാദവും നയിക്കുന്ന വോട്ടര് അധികാര് യാത്ര 16-ാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നു. വോട്ടർ പട്ടികയിലെ ക്രമക്കേട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജനങ്ങള്ക്കിടയില് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് യാത്രയുടെ ലക്ഷ്യം. ഓഗസ്റ്റ് 17നാണ് വോട്ടര് അധികാര് യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. 20 ജില്ലകളിലായി 1,300 കിലോമീറ്ററിലധികം ദൂരം സഞ്ചരിച്ച് സെപ്റ്റംബർ 1 ന് പട്നയിൽ വോട്ടര് അധികാര് യാത്ര സമാപിക്കും.
ബിഹാർ നിയമസഭ
ഈ വർഷം അവസാനം ബിഹാർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നാല്, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ (ഇസിഐ) ഔദ്യോഗിക തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. നിലവിലെ ബിഹാർ നിയമസഭയിൽ 243 അംഗങ്ങളാണുള്ളത്. നാഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് അലയൻസിൽ (എൻഡിഎ) 131 സീറ്റും പ്രതിപക്ഷമായ ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിന് 111 സീറ്റുകളുമാണ് ഉള്ളത്.
|പാർട്ടി
|എംഎൽഎമാരുടെ എണ്ണം
|ബിജെപി
|80
|ജെഡിയു
|45
|എച്ച്എഎം (എസ്)
4
സ്വതന്ത്രർ: 2
|ആർജെഡി
|77
|കോൺഗ്രസ്
|19
|സിപിഐ (എംഎൽ)
|11
|സിപിഐ (എം)
|2
