പട്ന: കോൺഗ്രസ്-ബിജെപി പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ പ്രതികരിച്ച് കോൺഗ്രസ് എംപിയും ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ രാഹുൽ ഗാന്ധി. സത്യത്തിനും അഹിംസക്കും മുന്നിൽ അസത്യത്തിനും അക്രമത്തിനും നിലനിൽക്കാനാവില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സോഷ്യല് മീഡിയ പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് രാഹുലിന്റെ പ്രതികരണം.
"സത്യവും അഹിംസയും ജയിക്കും. അസത്യത്തിനും അക്രമത്തിനും അതിന് മുന്നിൽ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഞങ്ങളെ മര്ദിക്കാം. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ സത്യത്തെയും ഭരണഘടനയെയും സംരക്ഷിക്കുന്നത് തുടരും. സത്യമേവ ജയതേ", രാഹുൽ ഗാന്ധി തൻ്റെ എക്സ് പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു.
सत्य और अहिंसा के आगे— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 29, 2025
असत्य और हिंसा टिक ही नहीं सकते।
मारो और तोड़ो, जितना मारना-तोड़ना है - हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे।
सत्यमेव जयते।
ആക്രമം ഭീരുത്വം
ദർഭംഗയിൽ നടന്ന 'വോട്ടർ അധികാർ യാത്ര'യ്ക്കിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെയും പരേതയായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മയെയും കുറിച്ച് അപകീർത്തിപരമായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ബിഹാറിലെ പട്നയിൽ ബിജെപി-കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടാവുന്നത്.
"വോട്ടർ അധികാർ യാത്രയുടെ ജനപ്രീതിയും പൊതുജനവികാരവും കണ്ട് അമ്പരുന്നുപോയ ബിജെപി വീണ്ടും ഞങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അവരുടെ ഗുണ്ടകളെ അഴിച്ചുവിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു സിറ്റിങ് കാബിനറ്റ് മന്ത്രിയും മറ്റ് ബിജെപി നേതാക്കളും നേതൃത്വം നൽകിയ പട്നയിലെ ഞങ്ങളുടെ ഓഫിസിന് നേരയുണ്ടായ ആക്രമം ഭീരുത്വമാണ്. ഇതൊന്നും എസ്ഐആറിൻ്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന വൻതോത്തിലുള്ള വോട്ട് മോഷണം തുറന്ന് കാട്ടുന്നതിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ പിന്തിരിപ്പിക്കില്ല"- കോൺഗ്രസ് എംപി കെസി വേണുഗോപാൽ എക്സിൽ കുറിച്ചു.
Baffled by the soaring popularity of the Voter Adhikar Yatra and the groundswell of public sentiment against them, the BJP has once again unleashed its hooligans to intimidate and scare us.— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) August 29, 2025
The attack on our Bihar PCC Office Sadaqat Ashram in Patna, led by a sitting cabinet…
"ബിഹാറിലെ ജനങ്ങളുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന രോഷം ബിജെപിക്ക് പതനം ഉണ്ടാക്കും. ഒരു പാർട്ടി ഓഫീസ് ആക്രമിക്കുന്നത് ഏറ്റവും മോശം രാഷ്ട്രീയ ഗുണ്ടായിസമാണ്. അത് ഒരിക്കലും ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇത്തരം ആക്രമങ്ങൾക്ക് ജനാധിപത്യത്തിൽ സ്ഥാനമില്ല.
ബിജെപിയുടെ ഈ പ്രവർത്തി അവരുടെ യഥാർഥ സ്വഭാവം തുറന്നുകാട്ടുന്നു. ജനാധിപത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇതിനെത്തിരെ പ്രതിഷേധിക്കണം. ഈ പ്രവർത്തിക്കെതിരെ ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രതിഷേധിക്കാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാ പൗരൻമാരോടും ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു" വേണുഗോപാൽ കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഇത് ചെയ്ത കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ പൊലീസ് കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ മന്ത്രിമാരെയും നേതാക്കളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും വേണുഗോപാൽ എക്സിൽ പോസ്റ്റില് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതേസമയം സർക്കാരിൻ്റെ ഇടപെടലോടെയാണ് സംഘർഷം ഉണ്ടായതെന്നും ഇതിന് ഉചിതമായ മറുപടി നൽകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിനോടായി കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ അശുതോഷ് പറഞ്ഞു.
കോണ്ഗ്രസിനോട് പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്ന് ബിജെപി
അതേസമയം ഒരു അമ്മയെ അപമാനിച്ചതിന് ബിഹാറിലെ ഓരോ മകനും കോൺഗ്രസിന് ഉചിതമായ മറുപടി നൽകുമെന്നും ഇതിന് തങ്ങൾ കോൺഗ്രസിനോട് പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്നും ബിഹാർ മന്ത്രിയും ബിജെപി നേതാവുമായ നിതിൻ നിബിൻ പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെ മോശം പരമാർശം നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് ദർഭംഗ പൊലീസ് ഇന്ന് രാവിലെ ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
