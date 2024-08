ETV Bharat / bharat

'സ്ത്രീകളോടുള്ള പുരുഷന്മാരുടെ മനോഭാവം തെറ്റ്': കശ്‌മീർ സ്ത്രീകളുമായുള്ള സംവാദത്തിന്‍റെ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി - Rahul Gandhi Kashmir Election

Rahul Gandhi interacts with a group of young women during his recent Kashmir visit ( ANI )