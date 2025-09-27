രാഹുല് വിദേശത്തേക്ക്; ബ്രസീൽ, കൊളംബിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാല് തെക്കേ അമേരിക്കന് രാജ്യങ്ങളില് സന്ദര്ശനം
യുഎസ് തീരുവകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വ്യാപാരവും പങ്കാളിത്തവും വൈവിധ്യവത്കരിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സാധ്യതകളെപ്പറ്റി വിദേശ സംരംഭകരുമായും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുമായും ചർച്ച.
By PTI
Published : September 27, 2025 at 1:07 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: തെക്കേ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനായി യാത്ര തിരിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. നാല് രാജ്യങ്ങളാണ് രാഹുലിൻ്റെ പര്യടനത്തില് ഉള്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ, വിദ്യാർഥികൾ, സംരംഭകർ എന്നിവരുമായി അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. എത്ര ദിവസത്തേക്കാണ് യാത്ര എന്നത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തതയില്ല.
കോൺഗ്രസിൻ്റെ മാധ്യമ, പ്രചാരണ വകുപ്പിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള പവൻ ഖേരയുടെ എക്സ് പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. "ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി തെക്കേ അമേരിക്ക സന്ദർശിക്കുന്നു. നാല് രാജ്യങ്ങളിലുടനീളമുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ, സർവകലാശാല വിദ്യാർഥികൾ, സംരംഭകർ എന്നിവരുമായി അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ചകള് നടത്തും" പവൻ ഖേര എക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു.
ബ്രസീൽ, കൊളംബിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലാണ് രാഹുല് സന്ദര്ശനം നടത്തുന്നത്. ജനാധിപത്യപരവും തന്ത്രപരവുമായ ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി അദ്ദേഹം ഒന്നിലധികം രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രസിഡൻ്റുമാരുമായും മുതിർന്ന നേതാക്കളുമായും കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടത്തുമെന്നും പ്രസ്തുത പോസ്റ്റിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
യുഎസ് തീരുവകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വ്യാപാരവും പങ്കാളിത്തവും വൈവിധ്യവത്കരിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സാധ്യതകളെപ്പറ്റി വിദേശ സംരംഭകരുമായും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുമായും ചർച്ചകള് നടത്തുമെന്നും എക്സ് പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു.
ഇന്ത്യയും തെക്കേ അമേരിക്കയും ചേരിചേരാ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെയും ബഹുധ്രുവ ലോകക്രമത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയിലൂടെയും ദീർഘകാലമായി ബന്ധം പുലർത്തുന്നവരാണ്. വ്യാപാരം, സാങ്കേതികവിദ്യ, സുസ്ഥിരത, ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വിനിമയം എന്നിവയിൽ സഹകരണത്തിൻ്റെ പുതിയ വഴികൾ തുറക്കുക എന്നതാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പര്യടനത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും കോൺഗ്രസ് എക്സിലൂടെ അറിയിച്ചു.
അതേസമയം വോട്ട് ചോരി വിവാദം കത്തി നിൽക്കുന്നതിനിടെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വിദേശപര്യടനം. വോട്ട് മോഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളാണ് രാഹുൽ മുന്നോട്ട് വച്ചത്. കണക്കുകളും രേഖകളും നിരത്തിയായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ആരോപണം.
'മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അസാധാരണ പോളിങ്ങാണ് നടന്നത്. 5 മണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പോളിങ് പലയിടത്തും കുതിച്ചുയർന്നു. ആരോപണം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടപ്പോള് രേഖകള് കമ്മിഷൻ നശിപ്പിച്ചു. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും 45 ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നശിപ്പിച്ചു. കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ട വിവരങ്ങള് നൽകാൻ കമ്മിഷൻ തയ്യാറായില്ല. ഇതിനായി കമ്മിഷൻ നയം മാറ്റി.
മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 40 ലക്ഷം ദുരൂഹ വോട്ടർമാരുണ്ടായിരുന്നു. കർണാടകയിലും ക്രമക്കേട് നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇല്ലാത്ത വിലാസങ്ങളിൽ വ്യാജ വോട്ടർമാരെ മിക്കയിടങ്ങളിലും തിരുകി കയറ്റി' എന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചിരുന്നു. കണക്കുകളും രേഖകളും നിരത്തി വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങളിലൂടെ ബിജെപിയ്ക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളാണ് രാഹുൽ മുന്നോട്ട് വച്ചത്.
