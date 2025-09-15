ETV Bharat / bharat

അമൃത്സറിൽ എത്തി രാഹുൽ ഗാന്ധി; വെള്ളപ്പൊക്ക ബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിക്കും

1988 ന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കമാണ് പഞ്ചാബിൽ സംഭവിച്ചത്. 15 ജില്ലകളിലായി 56 മരണങ്ങൾ ഇതിനോടകം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു.

Rahul Gandhi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 15, 2025 at 3:33 PM IST

ചണ്ഡീഗഡ്: കോൺഗ്രസ് എംപിയും ലോക്‌സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ രാഹുൽ ഗാന്ധി അമൃത്സറിലെത്തി. അമൃത്സറിലെ രാംദാസ് പ്രദേശത്തുള്ള ഗുരുദ്വാര "ശ്രീ സ്‌മദ് ബുദ്ധ ജി" സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. തുടർന്ന് ദേര ബാബ നാനകിലെ ഗുർചക് ഗ്രാമവും ഗുരുദാസ്‌പൂരിലെ മകൗരും സന്ദർശിക്കും.

അമൃത്സറിലെയും ഗുരുദാസ്‌പൂരിലെയും വെള്ളപ്പൊക്ക ബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹം സന്ദർശിക്കുകയും ദുരിതബാധിത കുടുംബങ്ങളുമായി സംവദിക്കുകയും ചെയ്യും. പഞ്ചാബ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ മീഡിയ ബുള്ളറ്റിൻ പ്രകാരം, 23 ജില്ലകളിലായി 2384 ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 3,89,176 പേരെ വെള്ളപ്പൊക്കം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കൂടാതെ, 15 ജില്ലകളിൽ നിന്നായി 56 മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. അമൃത്സറിൽ ഏഴ് പേരും ബർണാലയിൽ അഞ്ച് പേർ വീതവും മരിച്ചു. ബതിന്ദ, ഹോഷിയാർപൂർ, മൊഹാലി എന്നിവിടങ്ങളിലും അപകട മരണങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. ഇതിനുപുറമെ, പത്താൻകോട്ടിൽ മൂന്ന് പേരെയും ജലന്ധറിൽ ഒരാളെയും കാണാതായതായി.

കാർഷിക മേഖലയിൽ വൻ നാശനഷ്‌ടമാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. സർക്കാർ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 1,98,525.6 ഹെക്‌ടർ വിളകൾ നശിച്ചു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിളനാശം രേഖപ്പെടുത്തിയ ജില്ലകൾ ഫാസിൽക്ക, മൻസ, കപൂർത്തല, ഹോഷിയാർപൂർ, ഗുർദാസ്‌പൂർ, ജലന്ധർ, സംഗ്രൂർ, പട്യാല, പത്താൻകോട്ട്, തരൺ എന്നിവയാണ്. വെള്ളപ്പൊക്ക ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് 23,340 ൽ അധികം ആളുകളെ ഒഴിപ്പിച്ചു. മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളെ പ്രളയം ഇതിനോടകം ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 1988 ന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കമാണ് പഞ്ചാബ് ഇപ്പോൾ നേരിടുന്നത്.

ബിഹാറിൽ പ്രിയങ്ക എത്തിയേക്കും

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമാക്കി വോട്ട് പിടിക്കാനെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ സെപ്റ്റംബർ 28ന് ബിഹാറിൽ വച്ച് നടത്തുന്ന പരിപാടിയില്‍ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എത്തുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, സുരക്ഷ എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നതിനോടൊപ്പം, ഇന്ത്യാ ബ്ലോക്ക് വനിതാ വോട്ടർമാർക്ക് വാഗ്‌ദനം ചെയ്യുന്ന പ്രതിമാസം 2,500 രൂപയുടെ അലവൻസിലും പ്രിയങ്ക ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പുരുഷ വോട്ടർമാരെക്കാൾ കൂടുതൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ എത്തിയത് വനിതകളാണ്. അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെ കളത്തിൽ ഇറക്കാൻ പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചത് എന്നാണ് രാഷ്‌ട്രീയ നിരീക്ഷകർ പറയുന്നത്. 2020ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പുരുഷ വോട്ടർമാരുടെ വിഹിതം 54 ശതമാനവും സ്ത്രീ വോട്ടർമാരുടെ വിഹിതം 60 ശതമാനവുമായിരുന്നു.

