പട്ന: ബിജെപിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് വോട്ടുകൾ മോഷ്ടിക്കുകയാണെന്നും ആരുടെയും വോട്ടുകൾ മോഷ്ടിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും പ്രതിജ്ഞയെടുത്ത് ‘വോട്ടർ അധികാർ യാത്ര’ തുടര്ന്ന് ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. വോട്ടർ പട്ടികയുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന (സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷൻ, എസ്ഐആർ) എന്ന പേരില് കൃത്രിമത്വം കാണിക്കുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പ്രതിഷേധവുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി 'വോട്ട് അധികാർ യാത്ര' സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെതിരെയും കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിനെതിരെയും യാത്രയിലുടനീളം രൂക്ഷ വിമര്ശനമാണ് അദ്ദേഹം ഉന്നയിക്കുന്നത്. വോട്ടവകാശം സംരക്ഷിക്കാനും ഭരണഘടനയെ രക്ഷിക്കാനുമുള്ള യുദ്ധമാണ് ഈ യാത്രയെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപറഞ്ഞു. രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള ലോക്സഭാ, നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വോട്ടുകൾ മോഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. വോട്ടുകൾ മോഷ്ടി ക്കാൻ ബിഹാറിൽ എസ്ഐആർ നടപ്പിലാക്കുന്നു. ഇത് തങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പറയാനാണ് ഈ യാത്ര നടത്തുന്നതെന്നും സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങള്ക്കൊപ്പമാണ് കോണ്ഗ്രസ് എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
LIVE: LAUNCH of #VoterAdhikarYatra | Sasaram, Bihar https://t.co/4vsY7oPMCk— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 17, 2025
"ആർഎസ്എസും ബിജെപിയും ഭരണഘടനയെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ബിജെപിയുടെ തുടർച്ചയായി വിജയിക്കുന്നു, മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഇന്ത്യാ സഖ്യം വിജയിക്കുമെന്ന് എല്ലാ പോളുകളും പ്രവചിച്ചു, ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞങ്ങളുടെ സഖ്യം അവിടെ വിജയിച്ചു എന്നാൽ നാല് മാസത്തിന് ശേഷം ബിജെപി സഖ്യം നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തകർപ്പൻ വിജയം നേടി," കള്ളവോട്ട് ആരോപണം ഉയര്ത്തി രാഹുല് സംസാരിച്ചു.
മഹാരാഷ്ട്രയില് ലോക്സഭ, നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൃത്രിമത്വത്തിലൂടെ ഒരു കോടി പുതിയ വോട്ടർമാരെ കമ്മിഷൻ ചേര്ത്തതായി തങ്ങൾ കണ്ടെത്തി, കോണ്ഗ്രസിൻ്റെ വോട്ടുകൾ കുറഞ്ഞില്ല, പക്ഷേ പുതിയ വോട്ടർമാർ എവിടെ ചേര്ത്തോ അവിടെയെല്ലാം ബിജെപി വിജയിച്ചു. തങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനില് പരാതിപ്പെടുകയും പോളിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ കാണിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തുവെന്നും, പക്ഷേ അവർ അതിന് തയാറായില്ലെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു.
കർണാടകയിലെ ഒരു ലോക്സഭ മണ്ഡലത്തിലും ഒരു നിയമസഭ മണ്ഡലത്തിലും സമാനമായ അന്വേഷണം നടത്തിയതായി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം വോട്ടുകൾ ചേര്ത്താണ് ബിജെപി ലോക്സഭ സീറ്റ് നേടിയതെന്ന് കണ്ടെത്തി. “ഞാൻ ഇത് ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ, ഡാറ്റ ശരിയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ എന്നോട് സത്യവാങ്മൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ കണക്കുകള് തന്നെയായിരുന്നു,” അദ്ദേഹം ആവര്ത്തിച്ച് പറഞ്ഞു.
ग़रीब की ताक़त है उसका वोट - यही उसका हक़, उसकी आवाज़, उसकी पहचान है।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 17, 2025
आज वही ताक़त छीनी जा रही है - SIR के ज़रिए वोट चोरी की साज़िश चल रही है।
हम हर कीमत पर वोट चोरी रोकेंगे!#VoterAdhikarYatra pic.twitter.com/jsI1WnNqSz
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കോടീശ്വരന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്ന് രാഹുൽ ആരോപിച്ചു. പ്രഖ്യാപിച്ച ജാതി സെൻസസ് മോദിയും ബിജെപിയും നടത്തില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വോട്ടർ അധികാർ യാത്ര ബിഹാറിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്താതെ, ആവശ്യമെങ്കിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നടത്തുമെന്ന് രാഹുല് ഗാന്ധി സൂചന നൽകി.
16 ദിവസത്തെ 1300 കിലോമീറ്റർ റാലി 20 ലധികം ജില്ലകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കും, സെപ്റ്റംബർ 1 ന് പട്നയിൽ ഒരു പൊതു റാലിയോടെ സമാപിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനം.
‘വോട്ടർ അധികാർ യാത്ര’ യിൽ നേതാക്കളുടെ നിര
കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും ലോക്സഭ അംഗവുമായ കെ.സി. വേണുഗോപാൽ, ആർജെഡി മേധാവി ലാലു പ്രസാദ്, ബിഹാർ നിയമസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തേജസ്വി പ്രസാദ് യാദവ്, സിപിഐഎംഎൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദീപങ്കർ ഭട്ടാചാര്യ, വികാസ്ഷീൽ ഇൻസാൻ പാർട്ടി (വിഐപി) പ്രസിഡൻ്റ് മുകേഷ് സാഹ്നി, സിപിഐ, സിപിഎം നേതാക്കൾ, ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിലെ മറ്റ് നേതാക്കൾ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് രാഹുൽ യാത്ര തുടങ്ങിയത്.
ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് മാധ്യമങ്ങളോട്
അധികാര് യാത്രയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് അഭിനന്ദിച്ചു."നമുക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. ജനാധിപത്യം തുടച്ചുനീക്കാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല. ഞങ്ങൾ നിരവധി ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഭാവിയിലും അങ്ങനെ തന്നെ തുടരും. ബിജെപിക്കാർ ഭരണഘടന നശിപ്പിക്കുമെന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നു, അതിനുശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കും? എന്നിരുന്നാലും, പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഇത് അറിയാം," ലാലു പറഞ്ഞു.
തേജസ്വി യാദവ്
ജനങ്ങളുടെ വോട്ടവകാശം തട്ടിയെടുക്കാൻ ബിജെപി ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന ആരോപണവുമായി തേജസ്വി യാദവ്. "ബിഹാറിൽ വോട്ട് അധികാർ യാത്ര ആരംഭിച്ചതിന് രാഹുലിനും മഹാസഖ്യത്തിൻ്റെ ഉന്നത നേതാക്കൾക്കും നന്ദി പറയാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ധനികനോ ദരിദ്രനോ ആകട്ടെ, എല്ലാവർക്കും ഒരു വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഭരണഘടന നൽകുന്നു, ജനങ്ങളുടെ വോട്ടവകാശം തട്ടിയെടുക്കാൻ ബിജെപി ശ്രമിക്കുകയാണ്," തേജസ്വി പറഞ്ഞു.
LIVE: #VoterAdhikarYatra | Rohtas to Aurangabad | Bihar https://t.co/nMfCQudwtO— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 17, 2025
ഇത് വോട്ടുകളുടെ മോഷണമല്ല. ഒരു കൊള്ളയാണ് നടക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പ് തട്ടിയെടുക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയാണിത്. ആദ്യം വോട്ട് റദ്ദാക്കും, തുടർന്ന് പെൻഷനും മറ്റ് ക്ഷേമ സൗകര്യങ്ങളും എടുത്തുകളയും. പക്ഷേ, രാഹുലും, പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിലെ എല്ലാ നേതാക്കളും താനും ഇതിനെതിരെ പോരാടുമെന്നും ആർജെഡി നേതാവ് പറഞ്ഞു. ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള മോദിയുടെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെയും ശ്രമം തടയാൻ സഖ്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്നും തേജസ്വി ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
വോട്ടവകാശം സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ഈ യാത്രയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പൊതുയോഗത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് സിപിഐഎംഎൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദീപങ്കർ ഭട്ടാചാര്യ പറഞ്ഞു. "വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട 65 ലക്ഷം വോട്ടർമാർക്ക് നീതി നൽകുന്നതിനു കൂടിയാണ് ഈ യാത്ര. വോട്ട് മോഷണത്തിൻ്റെ തുടക്കം മാത്രമാണിത്. രാജ്യത്തെ വർഗീയമായി വിഭജിക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയ്ക്കെതിരെയും ഈ യാത്ര നടക്കുന്നു" ഭട്ടാചാര്യ പറഞ്ഞു.
രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ യാത്രയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ
തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന 'വോട്ടവകാശം' സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് വോട്ട് അധികാർ യാത്രയുടെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യമെങ്കിലും, വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി പ്രതിപക്ഷ ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിന് കളമൊരുക്കുക എന്നതാണ് യഥാർഥ ലക്ഷ്യം.
2024 ൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഭാരത് ജോഡോ ന്യായ് യാത്രയ്ക്കിടെ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി ബിഹാറിൽ നടത്തിയ മാർച്ച് ആണ് ബിഹാറിലെ രാഹുലിൻ്റെ നീക്കത്തിന് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്ന്. അന്ന് അദ്ദേഹം എട്ട് ലോക്സഭ സീറ്റുകളിൽ - കിഷൻഗഞ്ച്, അരാരിയ, കതിഹാർ, പൂർണിയ, സസാരം, ഔറംഗാബാദ്, കാരക്കട്ട്, ബക്സർ - വിജയിച്ചിരുന്നു. ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നപ്പോൾ, ഇന്ത്യാ സഖ്യം അതിൽ ഏഴ് സീറ്റുകൾ തൂത്തുവാരി. നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പ്രകടനം ആവർത്തിക്കാനാണ് രാഹുൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ആർജെഡി നേതാവ് തേജസ്വി പ്രസാദ് യാദവ് യാത്രയുടെ ഭാഗമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ ബിഹാറില് അധികാരം തേടി തേജസ്വി അഞ്ച് യാത്രകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് - ബെറോസ്ഗരി ഹഠാവോ യാത്ര, സംവിധാൻ ബച്ചാവോ യാത്ര, ജൻ വിശ്വാസ് യാത്ര, ആഭാർ യാത്ര, ജൻ സംവാദ് യാത്ര. 2020 ലെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആർജെഡി നേതാവിന് അധികാരത്തിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല, വ്യാപകമായ തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്കെതിരായ അദ്ദേഹം 'ബെറോസ്ഗരി ഹഠാവോ യാത്ര' നടത്തിയിരുന്നു. ഇത് യുവാക്കളില് വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്നു. കോൺഗ്രസും ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളും ഉൾപ്പെട്ട അന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷ മഹാസഖ്യത്തിന് 18 നും 39 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരുടെ 47 ശതമാനം വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചു,
അതേസമയം നാഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് അലയൻസിന് (എൻഡിഎ) ഈ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 35 ശതമാനം വോട്ടുകൾ മാത്രമേ നേടാനായുള്ളൂ. തേജസ്വിയുടെ മറ്റ് യാത്രകളും ധാരാളം ആളുകളെ ആകർഷിച്ചു. ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കാനും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സമഗ്ര വികസനത്തിനായുള്ള പദ്ധതി ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും സാധിച്ചിരുന്നു. വരുന്ന ബിഹാര് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് എൻഡിഎ സഖ്യത്തിനെതിരെ ഇന്ത്യാ സഖ്യമാണ് പോരാട്ടം നയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിലെ നേതാക്കളെ പിന്തുണയ്ക്കലും ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ തേടലും തേജസ്വിക്ക് നിര്ണായകമാണ്. ഇത്തരം യാത്രകള് സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ പ്രതിച്ഛായ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്.
