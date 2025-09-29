ETV Bharat / bharat

കരൂർ ദുരന്തം; വിവരങ്ങള്‍ അന്വേഷിക്കാൻ സ്‌റ്റാലിനേയും വിജയ്‌യേയും ഫോണിൽ വിളിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി

ഇരുവരും 15 മിനിറ്റോളം ഫോണിൽ സംസാരിച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

Published : September 29, 2025 at 2:37 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: കരൂരിൽ തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) രാഷ്‌ട്രീയ റാലിക്കിടെ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് 41 പേർ മരിച്ച സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ നേതാക്കളെ വിളിച്ച് ലോക്‌സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി എംപി. ടിവികെ അധ്യക്ഷൻ വിജയ്‌യെയും തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്‌റ്റാലിനെയുമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഫോണിൽ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചത്. ദുരന്തത്തിൽ അനുശോചനമറിയിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

"എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരൻ ഫോണിൽ എന്നെ ബന്ധപ്പെടുകയും കരൂരിലെ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് ആത്മാർത്ഥമായി അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്‌തു" എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്‌റ്റാലിൻ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു. ഇരുവരും 15 മിനിറ്റോളം ഫോണിൽ സംസാരിച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ദുഃഖത്തിൽ അനുശോചനം അറിയിക്കാൻ ഗാന്ധി ടിവികെ പ്രസിഡൻ്റ് വിജയുമായി സംസാരിച്ചുവെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ, ഈ വിഷയത്തിൽ വിജയ് ഒരു പ്രതികരണവും നടത്തിയിട്ടില്ല.

കേന്ദ്ര ഏജൻസി അന്വേഷണം നടത്തണം: വികെ ശശികല

നടനും തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) നേതാവുമായ വിജയ് പങ്കെടുത്ത റാലിയിൽ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസി അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് എഐഎഡിഎംകെ മുൻ ഇടക്കാല ജനറൽ സെക്രട്ടറി വികെ ശശികല വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ന് (സെപ്‌റ്റംബർ 29) ദുരിതബാധിത കുടുംബങ്ങളെ അവര്‍ സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

പ്രചാരണത്തിന് കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായതെന്നും അപകടമുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന ആളുകളും അവിടത്തെ പ്രദേശവാസികളും അകപ്പെട്ടുവെന്നും ശശികല പറഞ്ഞു. യോഗം അവസാനിച്ച് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ വൈദ്യുതി നിലച്ചു. ഇതിനിടയിലാണ് ദുരന്തം സംഭവിച്ചത്. ഈ സംഭവം ഗൗരവമായി എടുക്കണമെന്നും അന്വേഷണം ഉടൻ ആരംഭിക്കണെമന്നും ശശികല കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ആശുപത്രി സന്ദർശിച്ച് അരുണ ജഗദീശൻ

കരൂരിൽ ടിവികെ രാഷ്‌ട്രീയ റാലിക്കിടെ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് 41 പേർ മരിച്ച സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ മെഡിക്കൽ കോളജ് സന്ദർശിച്ച് റിട്ട. ഹൈക്കോടതി ജഡ്‌ജി അരുണ ജഗദീശൻ. അപകടത്തെ കുറിച്ചും മറ്റും അന്വേഷിക്കാൻ തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ ഇദ്ദേഹത്തെയാണ് നിയമിച്ചത്. ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ നില ഇപ്പോൾ ഗുരുതരമല്ലെന്നും ചികിത്സ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അരുണ ജഗദീശൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

പോരായ്‌മകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനാണ് കമ്മിഷൻ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ അരുണ ജഗദീശനെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്‌റ്റാലിൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്നലെയാണ് (സെപ്‌റ്റംബർ 28) അരുണ ജഗദീശൻ ആശുപത്രി സന്ദർശിച്ചത്.

കണ്ണീരിൽ കരൂർ

കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടനും തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) നേതാവുമായ വിജയ് പങ്കെടുത്ത റാലിയിൽ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 40 കടന്നു. നിരവധി പേർ അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ തുടരുകയാണ്. മരിച്ചവരിൽ കുട്ടികളും സ്‌ത്രീകളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

പ്രചാരണ പരിപാടിയിൽ രാവിലെ മുതൽ വിജയ്‌യെ കാണാൻ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കാത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. തിരക്കേറിയ സ്ഥലത്ത് വിജയ് എത്തിയതോടെ ആളുകളുടെ എണ്ണം പെട്ടന്ന് കൂടി. വിജയ് സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ മൈതാനത്തുണ്ടായിരുന്ന ചിലർ ബോധരഹിതരായി വീഴുന്നതായിരുന്നു ദുരന്തത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്. പരിക്കേറ്റ പലരെയും ഉടൻ തന്നെ കരൂർ മെഡിക്കൽ കോളജടക്കമുള്ള ആശുപത്രികളിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും പലരും കുഴഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു.

