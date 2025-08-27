ETV Bharat / bharat

അജ്ഞാത കക്ഷികള്‍ക്ക് വന്‍ സംഭാവനയെന്ന മാധ്യമ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് രാഹുല്‍ - DONATIONS

അജ്ഞാത രാഷ്‌ട്രീയ കക്ഷികള്‍ക്ക് വന്‍ തുകകള്‍ സംഭാവന ലഭിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. 2019-20ലും 2023-24ലുമാണ് ഇത്തരത്തില്‍ വന്‍ സംഭാവനകള്‍ രാഷ്‌ട്രീയ കക്ഷികള്‍ക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും രാഹുല്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി

In this image posted on Aug. 26, 2025, LoP in the Lok Sabha and Congress leader Rahul Gandhi addresses a public meeting during the 'Voter Adhikar Yatra', in Madhubani, Bihar (PTI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 27, 2025 at 2:10 PM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഗുജറാത്തില്‍ പത്ത് അജ്ഞാത രാഷ്‌ട്രീയ കക്ഷികള്‍ക്ക് വന്‍ തുകകള്‍ സംഭാവന ലഭിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്‌തിട്ടുള്ള ചില അജ്ഞാത രാഷ്‌ട്രീയ കക്ഷികള്‍ക്ക് 2019-2020ലും 2023-24 കാലത്തും 4300 കോടി രൂപ സംഭാവന ലഭിച്ചെന്ന മാധ്യമ റിപ്പോര്‍ട്ടിനെക്കുറിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ അന്വേഷിക്കുകയോ സത്യവാങ് മൂലം ആവശ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യുമോയെന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ആരാഞ്ഞു. രാഹുലിന്‍റെ ചോദ്യത്തോട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

പ്രതിപക്ഷ നേതാവായ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ഇത് സംബന്ധിച്ച മാധ്യമ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ എക്‌സില്‍ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

സംഭാവന വാങ്ങിയ കാലയളവില്‍ ഈ കക്ഷികള്‍ മൂന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലായി കേവലം 43 സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളെ മാത്രമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനിറക്കിയത്. ഇവര്‍ക്കെല്ലാം കൂടി 54,069 വോട്ടുകള്‍ മാത്രമാ് ലഭിച്ചതെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. 2019ലെയും 2024ലെയും ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍, 2022ലെനിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നിവയ്ക്കായാണ് ഇത്.

ഇവരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവ് 39.02 ലക്ഷമാണെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. എന്നാല്‍ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ 3500 കോടിരൂപചെലവിട്ടതായാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ആരും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത കുറേ രാഷ്‌ട്രീയ കക്ഷികള്‍ ഗുജറാത്തിലുണ്ടെന്നും എക്‌സില്‍ ഹിന്ദിയില്‍ കുറിച്ച പോസ്റ്റില്‍ രാഹുല്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. എന്നാല്‍ അവര്‍ക്ക് 4300 കോടി രൂപയാണ് സംഭാവന കിട്ടിയതെന്നും രാഹുല്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ശരിക്കും ഈ കക്ഷികള്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കുകയാണോ അതോ ചില സമയത്ത് മാത്രം പണം ചെലവാക്കുകയാണോ എന്നും രാഹുല്‍ ചോദിക്കുന്നു. എവിടെ നിന്നാണ് ഈ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ആരാണ് ഈ രാഷ്‌ട്രീയ കക്ഷികളുടെ ആളുകള്‍. പണം എങ്ങോട്ടാണ് പോയത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ ഈ കാര്യങ്ങള്‍ അന്വേഷിക്കുമോ്?അതുമല്ലെങ്കില്‍ അവരോട് ഒരു സത്യവാങ് മൂലം നല്‍കാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുമോ എന്നും അദ്ദേഹം ആരാഞ്ഞു. അതോ അവര്‍ നിയമം തന്നെ മാറ്റുമോ എന്നും രാഹുല്‍ ചോദിച്ചു.

വോട്ടര്‍ പട്ടികയിലെ ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ച് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോള്‍ തൊട്ടുപിന്നാലെ ഈമാസം പതിനേഴിന് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്‍ ഗ്യാനേഷ് കുമാര്‍ ഒരു വാര്‍ത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ച് ചേര്‍്ത് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ഒന്നുകില്‍ സത്യവാങ് മൂലം സമര്‍പ്പിക്കണമെന്നും അല്ലെങ്കില്‍ തെളിവുകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കണമെന്നും അതുമല്ലെങ്കില്‍ രാജ്യത്തോട് മാപ്പ് പറയണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

