പട്ന: ചൂട് പിടിച്ച് വീണ്ടും അമ്പല രാഷ്ട്രീയം. രാഹുല് ഗാന്ധിയും ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിലെ മറ്റ് നേതാക്കളും സീതാദേവിയുടെ ജന്മസ്ഥലമായി കരുന്ന പുരാതന ക്ഷേത്രമായ പുനൗര ധാം ക്ഷേത്രം സന്ദര്ശിക്കാതെ സീതാമര്ഹിയിലെ മറ്റൊരു സീതാ ക്ഷേത്രം സന്ദര്ശിച്ചത് വിവാദത്തില്. ഇന്ന് വോട്ടര് അധികാര് യാത്ര തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പാണ് രാഹുലും കൂട്ടരും ക്ഷേത്രദര്ശനം നടത്തിയത്. പിന്നീട് ഈ ക്ഷേത്ര മുറ്റത്ത് നിന്നാണ് ഇന്ന് യാത്ര തുടങ്ങിയത്.
രാഷ്ട്രീയ ജനതാദളിന്റെ തേജസ്വി പ്രസാദ് യാദവും രാഹുലിനും മറ്റ് നേതാക്കള്ക്കും ഒപ്പമാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന്റെ കാരണം കോണ്ഗ്രസ്, ആര്ജെഡി നേതാക്കള് കൃത്യമായി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല് ഈ നടപടി ബിഹാറിനോടും സീതാമഡ്ഹിയോടും സീതാദേവിയോടുമുള്ള അനാദരവാണെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ ആരോപണം.
കോണ്ഗ്രസും ഇന്ത്യ സഖ്യ നേതാക്കളും ഇത് പോലെ തന്നെ അയോധ്യ രാമക്ഷേത്ര ഉദ്ഘാടന വേളയില് വിട്ടു നിന്നെന്നും അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സനാതന ധര്മ്മത്തിനെതിരായ നടപടികളാണ് ഇവരില് നിന്നുണ്ടാകുന്നതെന്നു ബിജെപി ആരോപിക്കുന്നു.
പുനൗര ധാമിന്റെ നവീകരണത്തിനായി അടുത്തിടെയാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി അമിത് ഷാ തറക്കല്ലിട്ടത്. മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറടക്കമുള്ള പ്രമുഖര് ചടങ്ങില് പങ്കെടുത്തു. രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തും നിന്നുള്ള നിരവധി പ്രമുഖര് ചടങ്ങില് സംബന്ധിച്ചു.1048 കോടി രൂപ ചെലവിട്ട് അയോധ്യയുടെ മാതൃകയിലാണ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെയും നവീകരണം.
നിതീഷ് കുമാറും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമാണ് പുനവുര ധാമിന്റെ വിപുലീകരണത്തിന് ചുക്കാന് പിടിക്കുന്നത്. സീതാമഡ്ഹിയിലെ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ് പുനൗര ക്ഷേത്രം അയോധ്യ മാതൃകയില് വികസിപ്പിക്കണമെന്നത്.
സീതാമഡ്ഹി ജില്ലയിലെ കോണ്ഗ്രസ് ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തില് നിന്ന് വെള്ള ടി ഷര്ട്ടും വെള്ളത്തൊപ്പിയും ചെറിയൊരു ഷോളും ധരിച്ചെത്തിയ രാഹുല് രാവിലെ 8.30നാണ് ക്ഷേത്ര ദര്ശനം നടത്തിയത്.
തേജസ്വി, വികാഷീല് ഇന്സാന് പാര്ട്ടി അധ്യക്ഷന് മുകേഷ് സാഹ്നി, പൂര്ണിയ എംപി രാജേഷ് രഞ്ജന് എന്ന പപ്പു യാദവ്, തുടങ്ങി നിരവധി ഇന്ത്യ സഖ്യ നേതാക്കള് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. സിപിഐഎംഎല് ജനറല് സെക്രട്ടറി ദീപാങ്കര് ഭട്ടാചാര്യ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്ത് നിന്നതേയുള്ളൂ.
കോണ്ഗ്രസിന്റെയും മറ്റ് കക്ഷികളുടെയും നേതാക്കള് ക്ഷേത്ര ദര്ശനം നടത്തി. ക്ഷേത്ര പൂജാരി അവര്ക്ക് ആരതി നടത്താനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊരുക്കി. കുറച്ച് സമയം നേതാക്കള് ക്ഷേത്രത്തില് ചെലവിട്ടു.
എല്ലാ നേതാക്കള്ക്കും ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹമായി പൂജാരി ഹാരങ്ങള് സമ്മാനിച്ചു. രാഹുലിന്റെയു തേജസ്വിയുടെയും കഴുത്തില് രക്ഷാകവചത്തിന്റെ പ്രതീകമായി അദ്ദേഹം ചെമ്പട്ട് അണിയിച്ചു.
രാജ്യത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയാണ് രാഹുലും തങ്ങള് എല്ലാവരും പ്രാര്ത്ഥിച്ചതെന്ന് ബിഹാര് പ്രദേശ് കോണ്ഗ്രസ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷന് രാജേഷ് കുമാര് പിന്നീട് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരോട് പറഞ്ഞു.