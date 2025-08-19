ETV Bharat / bharat

വോട്ട് മോഷ്‌ടിക്കാന്‍ ബിജെപിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനും സഖ്യം; വോട്ടർ അധികാർ യാത്രക്കിടെ ആക്രമണം കടുപ്പിച്ച് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി - RAHUL ACCUSES EC BJP PARTNERSHIP

ഇനിയും വോട്ട് മോഷ്‌ടിക്കപ്പെടുവാൻ ഇന്ത്യ സഖ്യം അനുവദിക്കില്ലെന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി.

Rahul Gandhi In Bihar 'Voter Adhikar Yatra' (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 19, 2025 at 7:23 PM IST

പട്‌ന: വോട്ടർ അധികാർ യാത്രയുടെ മൂന്നാം ദിനത്തില്‍ ബിജെപിക്കും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായ്‌ക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനുമെതിരായ വിമര്‍ശനം കൂടുതല്‍ കടുപ്പിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി. സാധാരണക്കാരുടെ വോട്ടുകൾ മോഷ്‌ടിക്കാന്‍ ഇവര്‍ കൂട്ടായി പ്രവർത്തിച്ചുവെന്ന് നവാഡയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

"ബിജെപിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനും ഒരു സഖ്യമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയാണ്. അവര്‍ ഒന്നിച്ചാണ് വോട്ടുമോഷണം നടത്തുന്നത്. വോട്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും അവകാശമാണ്. ഭരണഘടന അത് നൽകുന്നുമുണ്ട്. എന്നാൽ നരേന്ദ്ര മോദിയും അമിത് ഷായും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും രഹസ്യധാരണയിലൂടെ വോട്ട് തട്ടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇനിയും വോട്ട് മോഷ്‌ടിക്കപ്പെടുവാൻ ഇന്ത്യ സഖ്യം അനുവദിക്കില്ല"- രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

വോട്ടർ അധികാർ യാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തവരെ കാണുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധി (ETV Bharat)

കൂടാതെ മഹാരാഷ്ട്ര, ഹരിയാന, മധ്യപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ പണവും മോഷ്‌ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഒരു കോടി പുതിയ വോട്ടർമാരെ കമ്മിഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ചോദ്യം ചെയ്‌തു. എന്നാലിതിന് മറുപടി ഒന്നും ലഭിച്ചില്ല. സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എസ്‌ഐആർ (സ്‌പെഷ്യൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷൻ) വഴി ബീഹാറിൽ വോട്ട് മോഷണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

"നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടും. വോട്ടർ ഐഡിയും പിന്നീട് റേഷൻ കാർഡുകളും എടുത്തുമാറ്റും. ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭൂസ്വത്തുക്കൾ അംബാനിക്കും അദാനിക്കും മറ്റും നൽകും. എന്നാൽ ഓർക്കുക ഈ രാജ്യം ശതകോടീശ്വരന്മാരുടേത് മാത്രമല്ല, കർഷകരുടെയും യുവാക്കളുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും ദരിദ്രരുടെയും സാധാരണക്കാരുടെയുമാണ്"- രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു.

നവാഡയിൽ എത്തിയ വോട്ടർ അധികാർ യാത്രയിൽ നിന്ന് (ETV Bharat)

തേജസ്വി യാദവ്, സിപിഐഎംഎൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദീപങ്കർ ഭട്ടാചാര്യ, വികാസ്‌ഷീല്‍ ഇൻസാൻ പാർട്ടി (വിഐപി) മേധാവി മുകേഷ് സാഹ്‌നി തുടങ്ങിയ ഉന്നത നേതാക്കൾ രാഹുലിനൊപ്പം യാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തു.

പുതിയൊരു ബീഹാർ സൃഷ്‌ടിക്കണം

പാവപ്പെട്ടവരുടെ വോട്ടവകാശം ബിജെപിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനും കവർന്നെടുക്കുകയും അവരുടെ പേരുകൾ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് തേജസ്വി യാദവ് ചടങ്ങിൽ പറഞ്ഞു. വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബീഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നാഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് അലയൻസ് (എൻ‌ഡി‌എ) സർക്കാരിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹം പൊതുജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

പ്രതിഷേധക്കാർ (ETV Bharat)

വേഗത്തിലുള്ള വികസനം ഉറപ്പാക്കുകയും പുതിയൊരു ബീഹാർ സൃഷ്‌ടിക്കണമെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ പിഴുതെറിയണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം ജനങ്ങളുടെ വോട്ടവകാശം ഇല്ലാതാക്കാനും സംസ്ഥാനത്ത് മാറ്റം കൊണ്ടുവരാനുമുള്ള ഗൂഢാലോചനയായ എസ്‌ഐആറിനെതിരെയാണ് മാർച്ച് എന്ന് സിപിഐഎംഎൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദീപങ്കർ ഭട്ടാചാര്യ വാദിച്ചു.

രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ യാത്ര വളരെയധികം സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു. റാലിയുടെ ഭാഗമായി ഗയ ജില്ലയിലെ വസീർഗഞ്ചിൽ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ എത്തിയ നിരവധി പേരെ അദ്ദേഹം അഭിസംബോധന ചെയ്‌തു. പാർട്ടി സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് കേശവ് മഹ്തോ കമലേഷിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജാർഖണ്ഡിൽ നിന്നുള്ള 500 ഓളം കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ നവാഡയിൽ നടന്ന വോട്ട് അധികാർ യാത്രയിൽ പങ്കുചേർന്നു.

പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കുചേർന്നവർ (ETV Bharat)

വോട്ടർ പട്ടികയിലെ നിലവിലുള്ള എസ്‌ഐ‌ആറിലെ അപാകതകളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് 16 ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന വോട്ടർ അധികാർ യാത്ര ഞായറാഴ്‌ച (ഓഗസ്റ്റ് 17) ബീഹാറിലെ സസാറാമിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ 20 ലധികം ജില്ലകളിലായി ഏകദേശം 1,300 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ യാത്ര സെപ്റ്റംബർ 1- ന് പട്‌നയിലെ ഗാന്ധി മൈതാനത്ത് നടക്കുന്ന പൊതു റാലിയോടെ അവസാനിക്കും.

