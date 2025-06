ETV Bharat / bharat

റഫാല്‍ വിമാനങ്ങളുടെ ചട്ടക്കൂട് ഇന്ത്യയില്‍ നിര്‍മ്മിക്കും, ദസാല്‍ട്ടും ടാറ്റ ഇന്‍കും തമ്മില്‍ സുപ്രധാന കരാര്‍ - RAFALE BODIES MADE IN INDIA

The Indian Air Force IAF Rafale fighters took a transatlatic flight with the help of its IL-78 air-to-air refuellers to participate in the multinational exercise 'Red Flag 24', at Eielson AF Base of the US Air Force in Alaska on May 30, 2024 ( ANI )