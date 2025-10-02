പുടിന് ഡിസംബറില് ഇന്ത്യയിലേക്ക്; ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണവുമായി റഷ്യ, സന്ദര്ശനം നാലു വര്ഷത്തിനു ശേഷം
പുടിന്റെ സന്ദര്ശന വേളയില്, ഇരു നേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള ചര്ച്ചകളില് നിരവധി സുപ്രധാന വിഷയങ്ങള് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്
Published : October 2, 2025 at 9:45 PM IST
മോസ്കോ: പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിര് പുടിന് ഈ വര്ഷം ഡിസംബറില് ഇന്ത്യ സന്ദര്ശിക്കുമെന്ന് റഷ്യന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി നടത്തുന്ന വാര്ഷിക ഉച്ചകോടിക്ക് വേണ്ടിയാണ് സന്ദര്ശനം. സന്ദര്ശനത്തിനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങള് പൂര്ണ തോതില് പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് റഷ്യന് ഫെഡറേഷന്റെ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ ക്രെംലിന് വൃത്തങ്ങള് വ്യക്തമാക്കി.
റഷ്യന് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഇന്ത്യാ സന്ദര്ശനത്തിനുള്ള സമയക്രമം ഞങ്ങള് അന്തിമമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുതുവത്സരത്തിന് മുമ്പായി ഇത് നടക്കും,' ക്രെംലിന് വക്താവ് ദിമിത്രി പെസ്കോവ് അഭിമുഖത്തില് വ്യക്തമാക്കി സന്ദര്ശനത്തിനായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകള് 'പൂര്ണ്ണമായി നടക്കുന്നു' എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഇന്ത്യന് പ്രധാനമന്ത്രിയും റഷ്യന് പ്രസിഡന്റും തമ്മില് ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളുടെ മുഴുവന് കാര്യങ്ങളും വിലയിരുത്തുന്നതിനായി എല്ലാ വര്ഷവും ഒരു ഉച്ചകോടി നടത്താനുള്ള സംവിധാനം ഇന്ത്യക്കും റഷ്യക്കുമുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പുടിന്റെ ഇന്ത്യാ സന്ദര്ശനം. അവസാനമായി അദ്ദേഹം 2021-ലാണ് ന്യൂഡല്ഹി സന്ദര്ശിച്ചത്. ഇതിന് ശേഷം, കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ജൂലൈയില് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി വാര്ഷിക ഉച്ചകോടിക്കായി മോസ്കോയില് പോയിരുന്നു.
ഇതുവരെയായി ഇരു രാജ്യങ്ങളിലുമായി മാറിമാറി 22 വാര്ഷിക ഉച്ചകോടികള് നടന്നിട്ടുണ്ട്. പതിവ് രീതി അനുസരിച്ച്, റഷ്യന് പ്രസിഡന്റ് ഈ വര്ഷം ഇന്ത്യയില് നടക്കുന്ന 23-ാമത് വാര്ഷിക ഉച്ചകോടിയില് പങ്കെടുക്കും. ഇത് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ആഴത്തിലുള്ള തന്ത്രപരവും നയതന്ത്രപരവുമായ ബന്ധം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും ദിമിത്രി പെസ്കോവ് പറഞ്ഞു.
പുടിന്റെ സന്ദര്ശന വേളയില്, ഇരു നേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള ചര്ച്ചകളില് നിരവധി സുപ്രധാന വിഷയങ്ങള് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. പ്രതിരോധ സഹകരണം ഇതില് പ്രധാനമാണ്. ഇന്ത്യന് സൈന്യത്തിനായി വിതരണം ചെയ്യുന്ന എസ്-400 ട്രയംഫ് വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളുടെ പുരോഗതി, കൂടാതെ 'മേക്ക് ഇന് ഇന്ത്യ' പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സംയുക്തമായി ആയുധങ്ങള് നിര്മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ കരാറുകള് എന്നിവ ചര്ച്ച ചെയ്യും.
വ്യാപാരവും സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങളും ഉച്ചകോടിയുടെ മറ്റൊരു പ്രധാന അജണ്ടയാണ്. രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാരം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും, പ്രത്യേകിച്ച് രൂപയിലും റൂബിളിലുമുള്ള കച്ചവട സംവിധാനം കൂടുതല് സുഗമമാക്കുന്നതിനും ശ്രദ്ധ നല്കും. ക്രൂഡ് ഓയില്, കല്ക്കരി എന്നിവയുടെ ഇറക്കുമതി ഉള്പ്പെടെയുള്ള ഊര്ജ്ജ സഹകരണ പദ്ധതികളും ആണവോര്ജ്ജ നിലയങ്ങളുടെ നിര്മ്മാണവും വിലയിരുത്തും.
യുക്രെയ്നിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യം, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ സുരക്ഷാ സ്ഥിതി തുടങ്ങിയ തന്ത്രപരമായ വിഷയങ്ങളും ചര്ച്ചാ വിഷയമാകും. കൂടാതെ, ബ്രിക്സ്, ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘടന പോലുള്ള ആഗോള വേദികളില് സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യത്തിലും ധാരണകളുണ്ടാകാന് സാധ്യതയുണ്ട്. നിലവിലെ അന്താരാഷ്ട്ര സാഹചര്യത്തില് റഷ്യന് പ്രസിഡന്റ് ഇന്ത്യന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച ആഗോളതലത്തില് ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടും.
