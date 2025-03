ETV Bharat / bharat

പഞ്ചാബ് പൊലീസ് ധല്ലെവാളിനെയും പാന്ഥറെയും മൊഹാലില്‍ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു, പ്രതിഷേധ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നിന്ന് സമരക്കാരെ ഒഴിപ്പിച്ചു - DETAIN DALLEWAL PANDHER

Farmers deatined after the meeting a Chandigarh, being taken to the Bahadurgarh Commando Training Centre in Patiala on Wednesday ( PTI )