ETV Bharat / bharat

ഫെന്‍ജല്‍ ബാധിച്ച എല്ലാ റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്കും 5,000 രൂപ; ദുരിത്വാശ്വാസ സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് പുതുച്ചേരി

People stuck in the middle of floods in Villupuram and army in rescue operation in Puducherry ( ETV Bharat )