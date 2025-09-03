ETV Bharat / bharat

ഗണപതി മണ്ഡപത്തിന് മുന്നിൽ ചിക്കൻ ബിരിയാണി വിളമ്പി; മതവികാരം വൃണപ്പെടുത്തിയെന്നാരോപിച്ച് പ്രതിഷേധം - CHICKEN BIRYANI AT GANESH MANDAP

വൈഎസ്ആർസിപിയുടെ പരിപാടിയിൽ ഗണപതി മണ്ഡപത്തിന് മുന്നിൽ ചിക്കൻ ബിരിയാണി വിളമ്പി. മതവികാരം വൃണപ്പെടുത്തി എന്നാരോപിച്ച് പ്രതിഷേധം.

relegious sentiments ganesh temple EX CM KTR YSRCP
Chicken biryani served near Ganesh mandap (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 3, 2025 at 6:11 PM IST

2 Min Read

നന്ദിഗമ (എൻടിആർ): വൈഎസ്ആർസിപിയുടെ പരിപാടിയിൽ ഗണപതി മണ്ഡപത്തിന് മുന്നിൽ ചിക്കൻ ബിരിയാണി വിളമ്പിയതിൽ പ്രതിഷേധം. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഡോ. വൈഎസ് രാജശേഖര റെഡ്ഡിയുടെ ചരമവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ബിരിയാണി വിളമ്പിയത്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ എൻടിആർ ജില്ലയിലെ നന്ദിഗമ നഗരത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്‌ചയായിരുന്നു സംഭവം.

വിനായക ചതുർഥി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഓഗസ്റ്റ് 27 മുതൽ ഗണപതി വിഗ്രഹം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഗാന്ധി സെൻ്ററിലെ ഗണപതി മണ്ഡപത്തിന് സമീപമാണ് വൈഎസ്ആർസിപി നേതാക്കൾ ബിരിയാണി വിളമ്പിയതെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. മതവികാരം വൃണപ്പെടുത്തി എന്നാരോപിച്ച് നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മാംസം വിളമ്പുന്നതിനോട് സിറ്റി പൊലീസ് എതിർപ്പുകൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടും, വൈഎസ്ആർസിപി നേതാക്കൾ പിന്മാറിയില്ലെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. 'മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ രാഷ്ട്രീയ നേതാവിൻ്റെ ചരമവാർഷിക പരിപാടി നടത്താറില്ല. ആരാധനാലയത്തിന് സമീപം മാംസാഹാരം വിളമ്പുന്നത് ഒരു തരത്തിലും അനുവദിക്കാനാകില്ലെന്ന്' നന്ദിഗമ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്‌ടർ വൈവിവിഎൽ നായിഡു പറഞ്ഞു.

പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നതായും എന്നാൽ എതിർപ്പുകളെ അവഗണിച്ച് പരിപാടികൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടു പോകുകയായിരുന്നു എന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. നന്ദിഗമ മുൻ എംഎൽഎ മോണ്ടിതോക ജഗൻമോഹൻ റാവുവും ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗണ്‍സിൽ അംഗം മോണ്ടിതോക അരുൺ കുമാറും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരോടൊപ്പം മണ്ഡപത്തിന് സമീപം പുഷ്‌പാർച്ചന നടത്തിയെന്നും വിഗ്രഹ പരിസരത്തുള്ള തൊഴിലാളികൾക്കും മറ്റ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കും ചിക്കൻ ബിരിയാണി വിളമ്പിയതായും നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു.

സ്ഥലം സിഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി ബിരിയാണി വിളമ്പൽ നിർത്തിവച്ചിരുന്നു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, സബ് ഇൻസ്പെക്‌ടർ ശതകർണി, എംഎൽസി അരുൺ കുമാർ, മുൻ എംഎൽഎ ജഗൻമോഹൻ റാവു, മറ്റ് 20 വൈഎസ്ആർസിപി പ്രവർത്തകർ എന്നിവർക്കെതിരെ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിനും മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തിയതിനും കേസെടുത്തതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ഗണപതി മണ്ഡപത്തിൽ ചിക്കൻ ബിരിയാണി വിളമ്പിയ സംഭവം പ്രാദേശികമായി രൂക്ഷമായ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായി. ഗണേശ മണ്ഡപത്തിന് സമീപം പരിപാടി നടത്താൻ ആരാണ് അനുവാദം നൽകിയത് എന്ന് നാട്ടുകാർ ചോദിച്ചു. രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി മതവികാരത്തെ വൃണപ്പെടുത്തരുതെന്നും ഉത്തരവാദികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കണമെന്നും നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ALSO READ: 17 കാരനെ ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിന് ഇരയാക്കി, ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ വീട് എടുത്തു, 27 കാരി പോക്സോ കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായതില്‍ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്ത്

നന്ദിഗമ (എൻടിആർ): വൈഎസ്ആർസിപിയുടെ പരിപാടിയിൽ ഗണപതി മണ്ഡപത്തിന് മുന്നിൽ ചിക്കൻ ബിരിയാണി വിളമ്പിയതിൽ പ്രതിഷേധം. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഡോ. വൈഎസ് രാജശേഖര റെഡ്ഡിയുടെ ചരമവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ബിരിയാണി വിളമ്പിയത്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ എൻടിആർ ജില്ലയിലെ നന്ദിഗമ നഗരത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്‌ചയായിരുന്നു സംഭവം.

വിനായക ചതുർഥി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഓഗസ്റ്റ് 27 മുതൽ ഗണപതി വിഗ്രഹം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഗാന്ധി സെൻ്ററിലെ ഗണപതി മണ്ഡപത്തിന് സമീപമാണ് വൈഎസ്ആർസിപി നേതാക്കൾ ബിരിയാണി വിളമ്പിയതെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. മതവികാരം വൃണപ്പെടുത്തി എന്നാരോപിച്ച് നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മാംസം വിളമ്പുന്നതിനോട് സിറ്റി പൊലീസ് എതിർപ്പുകൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടും, വൈഎസ്ആർസിപി നേതാക്കൾ പിന്മാറിയില്ലെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. 'മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ രാഷ്ട്രീയ നേതാവിൻ്റെ ചരമവാർഷിക പരിപാടി നടത്താറില്ല. ആരാധനാലയത്തിന് സമീപം മാംസാഹാരം വിളമ്പുന്നത് ഒരു തരത്തിലും അനുവദിക്കാനാകില്ലെന്ന്' നന്ദിഗമ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്‌ടർ വൈവിവിഎൽ നായിഡു പറഞ്ഞു.

പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നതായും എന്നാൽ എതിർപ്പുകളെ അവഗണിച്ച് പരിപാടികൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടു പോകുകയായിരുന്നു എന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. നന്ദിഗമ മുൻ എംഎൽഎ മോണ്ടിതോക ജഗൻമോഹൻ റാവുവും ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗണ്‍സിൽ അംഗം മോണ്ടിതോക അരുൺ കുമാറും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരോടൊപ്പം മണ്ഡപത്തിന് സമീപം പുഷ്‌പാർച്ചന നടത്തിയെന്നും വിഗ്രഹ പരിസരത്തുള്ള തൊഴിലാളികൾക്കും മറ്റ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കും ചിക്കൻ ബിരിയാണി വിളമ്പിയതായും നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു.

സ്ഥലം സിഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി ബിരിയാണി വിളമ്പൽ നിർത്തിവച്ചിരുന്നു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, സബ് ഇൻസ്പെക്‌ടർ ശതകർണി, എംഎൽസി അരുൺ കുമാർ, മുൻ എംഎൽഎ ജഗൻമോഹൻ റാവു, മറ്റ് 20 വൈഎസ്ആർസിപി പ്രവർത്തകർ എന്നിവർക്കെതിരെ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിനും മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തിയതിനും കേസെടുത്തതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ഗണപതി മണ്ഡപത്തിൽ ചിക്കൻ ബിരിയാണി വിളമ്പിയ സംഭവം പ്രാദേശികമായി രൂക്ഷമായ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായി. ഗണേശ മണ്ഡപത്തിന് സമീപം പരിപാടി നടത്താൻ ആരാണ് അനുവാദം നൽകിയത് എന്ന് നാട്ടുകാർ ചോദിച്ചു. രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി മതവികാരത്തെ വൃണപ്പെടുത്തരുതെന്നും ഉത്തരവാദികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കണമെന്നും നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ALSO READ: 17 കാരനെ ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിന് ഇരയാക്കി, ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ വീട് എടുത്തു, 27 കാരി പോക്സോ കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായതില്‍ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്ത്

For All Latest Updates

TAGGED:

RELEGIOUS SENTIMENTSGANESH TEMPLEEX CM KTRYSRCPCHICKEN BIRYANI AT GANESH MANDAP

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

പതിവായി കുതിര കുളമ്പടി; കാടിനുള്ളിലൂടെ കുതിച്ചു പായുന്ന മൂന്നാം ക്ലാസുകാരന്‍

ചന്ദ്രൻ ചുവന്ന് തുടുക്കും! പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം സെപ്‌തംബർ 7ന്; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മികച്ച സമയം ഇത്, മിസ്സാക്കല്ലേ....

ആളിക്കത്തുന്ന മയക്കുമരുന്ന് വിപത്ത്, അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കൊല്ലാൻ പോലും മടിയില്ല; കണക്കുകള്‍ ഞെട്ടിക്കുന്നത്

ഒരാഴ്‌ചക്കിടെ സ്വർണത്തിന് വർധിച്ചത് 2,680 രൂപ; പൊന്നുംവിലയ്‌ക്ക് പുറകിലെന്ത്?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.