ലഡാക്കിൽ നിരോധനാജ്ഞ തുടരും: പ്രദേശത്ത് സൈന്യത്തെ വിന്യസിച്ചു, ലേ ശാന്തം

ലഡാക്കില്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ തുടരുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ലേയില്‍ സൈന്യത്തെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങള്‍ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നതിന് വിലക്ക്.

Restrictions continue in Leh (ANI)
author img

By ANI

Published : September 29, 2025 at 10:47 AM IST

2 Min Read
ലേ (ലഡാക്ക്): ലഡാക്കില്‍ സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ തുടരും. കഴിഞ്ഞ 24ന് സംഘർഷമുണ്ടായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സംഹിത 2023ൻ്റെ (ബിഎൻഎസ്എസ്) സെക്ഷൻ 163 പ്രകാരമുള്ള നിരോധനാജ്ഞ ഏർപ്പെടുത്തിയത്. പ്രദേശത്ത് സൈന്യത്തെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ജില്ലയിൽ അഞ്ചോ അതിലധികമോ ആളുകളെ ഒരുമിച്ചുകൂട്ടുന്നത് കർശനമായും നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മുൻകൂർ രേഖാമൂലമുള്ള അനുമതിയില്ലാതെ ഒരു ഘോഷ യാത്രയോ റാലിയോ മാർച്ചോ നടത്താൻ പാടുള്ളതല്ലെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമ്പൂര്‍ണ സംസ്ഥാന പദവി അനുവദിക്കാനും ഭരണഘടനയുടെ ആറാം ഷെഡ്യൂളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താനുമുള്ള ലഡാക്കിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ നാല് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 44 പേരുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

അറസ്റ്റിലായവരിൽ പ്രമുഖ ആക്‌ടിവിസ്റ്റും വക്താവുമായ സോനം വാങ്ചുക്കും ഉൾപ്പെടുന്നു. ദേശീയ സുരക്ഷാ നിയമപ്രകാരം (എൻ‌എസ്‌എ) അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട വാങ്‌ചുക് നിലവിൽ രാജസ്ഥാനിലെ ജോധ്പൂർ ജയിലിൽ കഴിയുകയാണ്.

Restrictions continue in Leh (ANI)

അതേസമയം സംഘർഷത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരില്‍ മൂന്ന് പേര്‍ നേപ്പാള്‍ പൗരന്മാരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അക്രമത്തിന് പിന്നില്‍ വിദേശ കരങ്ങളുടെ ഇടപെടലുണ്ടോയെന്നതില്‍ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലേയില്‍ ഇന്ന് സമാധാനാന്തരീക്ഷമാണെന്നാണ് പൊലീസ് വൃത്തങ്ങള്‍ പറയുന്നു. മേഖലയില്‍ വര്‍ധിച്ച് വരുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരം കാണാന്‍ രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തണമെന്ന് രാഷ്‌ട്രീയ നേതാക്കള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം കൂടുതല്‍ സംഘര്‍ഷം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാന്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ തുടരുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു.

കേന്ദ്രത്തെ വിമർശിച്ച് കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് താരിഖ് ഹമീദ് കർറ

അഞ്ച് വർഷത്തെ വഞ്ചനയുടെയും പാലിക്കാത്ത പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയുടേയും ഫലമാണ് തുടർച്ചയായ പ്രക്ഷോഭമെന്ന് കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് താരിഖ് ഹമീദ് കർറ വിമർശിച്ചു. "ഇപ്പോഴത്തെ പ്രക്ഷോഭം കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തെ വഞ്ചനയുടെയും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതകൾ പാലിക്കാത്തതിൻ്റെയും ഫലമാണ്. ആർട്ടിക്കിൾ 370 റദ്ദാക്കിപ്പോള്‍ സർക്കാർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ അതേ വ്യക്തികളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിഷേധക്കാർ. ആ സമയത്ത് സർക്കാർ അവരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി. ഇതിനകം നാല് പേർ മരിച്ചു, ഏകദേശം 90 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു'' - താരിഖ് ഹമീദ് കർറ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

സമ്പൂര്‍ണ സംസ്ഥാന പദവി അനുവദിക്കാനും ഭരണഘടനയുടെ ആറാം ഷെഡ്യൂളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താനുമുള്ള ലഡാക്കിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രക്ഷോഭത്തിലാണ് കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഭരണഘടനയുടെ ആറാം ഷെഡ്യൂളിൽ ആർട്ടിക്കിൾ 244(2), 275(1) എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതിൽ ഉള്‍പ്പെട്ടതാണ് അസം, മേഘാലയ, ത്രിപുര, മിസോറാം സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഗോത്ര പ്രദേശങ്ങളുടെ ഭരണം സംബന്ധിച്ച വ്യവസ്ഥകൾ.

Also Read: 'ആഗോള ഭീകരതയുടെ പ്രഭവകേന്ദ്രമായ ഒരു അയൽക്കാരനുണ്ട് ഇന്ത്യയ്‌ക്ക്'; പാകിസ്ഥാനെ കടന്നാക്രമിച്ച് എസ് ജയശങ്കർ

