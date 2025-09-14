ETV Bharat / bharat

ബിഹാറിൽ വനിതാ വോട്ട് പിടിക്കാൻ കോണ്‍ഗ്രസിൻ്റെ തന്ത്രം; പ്രിയങ്ക തുറുപ്പ് ചീട്ട്

ഓഗസ്റ്റ് 17 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ ഒന്ന് വരെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ വോട്ടർ അധികാർ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ഈ പരിപാടി കോണ്‍ഗ്രസിന് വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് നൽകുന്നത്.

File Photo of Priyanka Gandhi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 14, 2025 at 8:53 PM IST

അമിത് അഗ്നിഹോത്രി

പട്‌ന: ബിഹാറിലെ വനിതാ വോട്ട് പിടിക്കാൻ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയെ ഇറക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്. സെപ്റ്റംബർ 28ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന പരിപാടിയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ സ്റ്റാര്‍ കാമ്പെയ്‌നറായി പ്രിയങ്ക എത്തും. കോണ്‍ഗ്രസിനും ഇന്ത്യാ ബ്ലോക്കിനും അനുകൂലമായി വനിതാ വോട്ടർമാരുടെ പിന്തുണ സമാഹരിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം.

പ്രിയങ്കയുടെ സന്ദർശനത്തിന് രണ്ട് ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. സംസ്ഥാനത്തെ പകുതിയോളം വരുന്ന സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ പിന്തുണ നൽകുക, രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വോട്ട് ചോരി വിഷയം ചർച്ചയാക്കുക എന്നിവയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങള്‍. ഓഗസ്റ്റ് 17 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ ഒന്ന് വരെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ വോട്ടർ അധികാർ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ഈ പരിപാടി കോണ്‍ഗ്രസിന് വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് നൽകുന്നത്.

ഓഗസ്റ്റ് 26, 27 തീയതികളിൽ പ്രിയങ്ക രാഹുൽ ഗന്ധിയുടെ വോട്ടർ അധികാർ യാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഇത് ബിഹാറിലെ കോൺഗ്രസിന് പ്രതീക്ഷ നൽകിയെന്നാണ് മനസിലാക്കുന്നതെന്ന് പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. സെപ്റ്റംബർ 28-ലെ സന്ദർശനത്തിൽ വനിതാ കോൺക്ലേവും പൊതു റാലിയും ഉൾപ്പെടുത്തി പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്നും എഐസിസി സെക്രട്ടറി സുശീൽ പാസി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

പിന്നാക്ക സംസ്ഥാനത്തെ സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, സുരക്ഷ എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നതിനൊപ്പം, ഇന്ത്യാ ബ്ലോക്ക് വനിതാ വോട്ടർമാർക്ക് വാഗ്‌ദനം ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രതിമാസം 2,500 രൂപ അലവൻസിലും പ്രിയങ്ക ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സ്ത്രീകൾക്കുള്ള അലവൻസ് പദ്ധതി സ്ത്രീ വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം തങ്ങളുടെ ടീമുകൾക്ക് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചതെന്നും നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവ് ഷക്കീൽ അഹമ്മദ് ഖാൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പുരുഷ വോട്ടർമാരെക്കാൾ കൂടുതൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനെത്തിയത് വനിതകളാണ് എന്ന വസ്‌തുതയും നിലനിൽക്കുന്നു. പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, 2020ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പുരുഷ വോട്ടർമാരുടെ വിഹിതം 54 ശതമാനവും സ്ത്രീ വോട്ടർമാരുടെ വിഹിതം 60 ശതമാനവുമായിരുന്നു. അതുപോലെ, 2015ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 243 സീറ്റുകളിൽ 200 എണ്ണത്തിലും സ്ത്രീ വോട്ടർമാർ പുരുഷ വോട്ടർമാരേക്കാൾ കൂടുതലായിരുന്നു.

"പുരുഷന്മാരേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ത്രീ വോട്ടർമാർ തങ്ങളുടെ അവകാശം വിനിയോഗിക്കാൻ മുന്നോട്ടുവരുന്നു. കാരണം, ധാരാളം പുരുഷ വോട്ടർമാർ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നതിനാൽ പോളിങ് നഷ്‌ടപ്പെട്ടേക്കാം. സംസ്ഥാനത്തെ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതൽ പങ്കുണ്ടെന്നാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്.

വനിതാ അലവൻസ് പദ്ധതിക്കായി ഏകദേശം ഒരു കോടി ഫോമുകൾ പൂരിപ്പിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമായി പദ്ധതി പരിമിതപ്പെടുത്തും എന്ന് ഇതിനർഥമില്ല. ഇന്ത്യാ ബ്ലോക്ക് സർക്കാർ നിലവിൽ വന്നാൽ, സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും പദ്ധതി ലഭ്യമാകും" നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവ് ഷക്കീൽ അഹമ്മദ് ഖാൻ പറഞ്ഞു.

