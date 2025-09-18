'ജനാധിപത്യത്തിനുവേണ്ടി പോരാടേണ്ടതുണ്ട്'; രാഹുലിന്റെ 'വോട്ട് കൊള്ള' വാദത്തെ പിന്തുണച്ച് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി
സെപ്റ്റംബർ 11 മുതൽ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി തൻ്റെ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ പര്യടനം നടത്തുന്നുണ്ട്.
Published : September 18, 2025 at 5:36 PM IST
വയനാട്: രാജ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയെ തകർക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്നൂവെന്ന് ആരോപണവുമായി കോൺഗ്രസ് നേതാവും വയനാട് എംപിയുമായ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി. വോട്ട് മറിക്കാന് ആസൂത്രിതമായ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ആരോപണത്തിന് മണിക്കൂറുകള്ക്ക് ശേഷമാണ് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി രംഗത്തെത്തിയത്. ജനാധിപത്യത്തിനും രാജ്യത്തിനും വേണ്ടി നമ്മളെല്ലാവരും പോരാടേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
"നാമെല്ലാവരും ജനാധിപത്യത്തിനുവേണ്ടി പോരാടേണ്ടതുണ്ട്. ഭരണഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയും പോരാടേണ്ടതുണ്ടെന്നും" പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വയനാട്ടിൽ പറഞ്ഞു. ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രമേയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള തൻ്റെ പരമാര്ശമെന്നും പ്രിയങ്കാ കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സെപ്റ്റംബർ 11 മുതൽ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി തൻ്റെ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ പര്യടനം നടത്തിവരികയാണ്. ഇതിനിടയില് നിലമ്പൂരില് വച്ചാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിച്ചത്. രാഷ്ട്രീയ സന്ദേശങ്ങൾ നല്കുന്നതിനോടൊപ്പം ചോല നായ്ക്കർ ആദിവാസി സമൂഹത്തെ കാണുന്നതിനായി പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി കരുളായി വനത്തിലേക്ക് കാൽനട യാത്രയും നടത്തി. ആദിവാസി സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉപജീവനമാർഗം, ഭൂമിയുടെ മേലുള്ള അവകാശം, ക്ഷേമ പദ്ധതികള് എന്നീ ആശങ്കകള് അവർ കേട്ടു. തനിക്ക് കിട്ടിയ പരാതികള് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികള്ക്ക് മുന്നില് സമർപ്പിക്കുമെന്ന് അവര്ക്ക് ഉറപ്പും നല്കി.
പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയുടെ കാല്നട യാത്രയ്ക്ക് പിന്നാലെ വയനാട്ടിലെ സമഗ്ര വികസനത്തിനായുള്ള കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രതിബദ്ധതയെ അവരുടെ ഇടപെടലുകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തിയെന്ന് പാർട്ടി നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു. നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നതിനായി നിലമ്പൂർ തേക്ക് ഡിപ്പോ, നിലമ്പൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളും പ്രിയങ്ക സന്ദർശിച്ചു. തൊഴിലാളികളുമായി സംവദിക്കുകയും പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നേരിട്ട് വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തു.
സന്ദർശനത്തിന് പിന്നാലെ വയനാട്ടിലെ പ്രാദേശിക കണക്റ്റിവിറ്റി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിശദീകരിച്ചു. പ്രാദേശിക ഉപജീവനമാർഗവും വ്യാപാരവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് കാര്യക്ഷമമായ ഗതാഗത ശൃംഖലകള് അവലംബിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
നിയോജക മണ്ഡലം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ചര്ച്ച ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ദേശീയ ശബ്ദമായി മാറാനും ഇപ്പോഴത്തെ ഇടപെടലുകൾ സഹായിച്ചൂവെന്ന് പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു. ഇത്തവണ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി 10 ദിവസം മണ്ഡലത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളും സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്യും.
Also Read:'വോട്ട് മോഷ്ടിക്കുന്നവരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ സംരക്ഷിക്കുന്നു'; വോട്ടർമാരെ നീക്കം ചെയ്തതിന് തെളിവ് പുറത്ത് വിട്ട് രാഹുൽ