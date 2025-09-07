"ഗുരുവിന്റെ ചിന്തകള് കൂടുതൽ പുരോഗമനപരമായ ഒരു സമൂഹത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്നു"; ആദരവര്പ്പിച്ച് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി
ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവിന്റെ 171-ാം ജന്മദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് സമൂഹ മാധ്യമമായ എക്സിലൂടെയാണ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തിന് ആദരവര്പ്പിച്ചത്.
ന്യൂഡൽഹി: ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവിന് ആദരം അർപ്പിച്ച് കോൺഗ്രസ് എംപി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി. ഗുരുവിന്റെ ചിന്തകള് കൂടുതൽ പുരോഗമനപരമായ ഒരു സമൂഹത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞു. 171-ാം ജന്മദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് സമൂഹ മാധ്യമമായ എക്സിലൂടെയാണ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ പ്രതികരണം.
"കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദരണീയനായ സന്യാസിയും സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവുമായ ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവിന് ഞാൻ എൻ്റെ ആദരം അർപ്പിക്കുന്നു. സമത്വം, നീതി, കാരുണ്യം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തകൾ കൂടുതൽ പുരോഗമനപരമായ ഒരു സമൂഹത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുകയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു"- പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി എക്സിൽ കുറിച്ചു.
I pay my sincere tribute to Sree Narayana Guru, a revered saint and social reformer from Kerala.— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) September 7, 2025
His teachings on equality, justice and compassion continue to inspire and guide us towards a more progressive society. pic.twitter.com/rNDH6fau1K
ചിങ്ങ മാസത്തിലെ ചതയനാളിലാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ജന്മദിനം. 'മതമേതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ മതി' എന്ന് തുടങ്ങിയ തത്വങ്ങളിലൂടെ കേരളത്തിലെ പാർശ്വവത്കരിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ മനസിലേക്ക് വിശ്വമാനവികത എന്ന ആശയം കൊണ്ടുവന്ന ആളാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു. കേരളത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാന നായകരില് ഒരാളായാണ് ഗുരു അറിയപ്പെടുന്നത്. തൊട്ടുകൂടായ്മയും തീണ്ടിക്കൂടായ്മയും കൊടി കെട്ടിവാണ കാലത്ത് അതിനെതിരെ അദ്ദേഹം ശബ്ദമുയര്ത്തി.
സമൂഹത്തില് നിലനിന്ന അനാചാരങ്ങള്ക്കും അന്തവിശ്വാസങ്ങള്ക്കും എതിരെ പോരാടിയ ഗുരു
1856 ഓഗസ്റ്റ് 20-ന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ചെമ്പഴന്തിയിലെ വയല്വാരം വീട്ടില് കുട്ടിയമ്മയുടെയും മാടനാശാന്റെയും മകനായാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജനിക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസം പൂര്ത്തിയാക്കി തിരികെ നാട്ടിലെത്തിയ ഗുരു സമൂഹത്തില് നിലനിന്ന അനാചാരങ്ങള്ക്കും അന്തവിശ്വാസങ്ങള്ക്കും എതിരെ പടപൊരുതി.
ക്ഷേത്ര പ്രതിഷ്ഠയും വിഗ്രഹാരാധനയും സവര്ണരുടെ മാത്രം അവകാശമായിരുന്ന കാലത്താണ് ഗുരു അരുവിപ്പുറത്ത് പ്രതിഷ്ഠ നടത്തുന്നത്. 'ഈഴവ ശിവനെ' പ്രതിഷ്ഠിച്ച് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവര്ണരുടെ ആത്മബോധത്തിന് തിരിതെളിയിക്കുകയായിരുന്നു.
തിരുവിതാംകൂറില് മാത്രമല്ല ദക്ഷിണ കനഡ പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളില് പോലും കൂടുതല് ക്ഷേത്രങ്ങള് പണിതു. അവയെല്ലാം തന്നെ സ്വന്തമായി ആരാധിക്കുവാന് ഒരു ഇടം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ജനങ്ങളുടെ അഭിലാഷത്തിനനുസരിച്ചായിരുന്നു പണിതത്. പ്രസ്തുത ക്ഷേത്രങ്ങള് എല്ലാം തന്നെ ജാതി നോക്കാതെ എല്ലാവരെയും പ്രവേശിപ്പിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം അവര്ക്ക് നിര്ദേശം നല്കി.
'വിദ്യ കൊണ്ട് പ്രബുദ്ധരാകുക'
ജാതിമതചിന്തകള്ക്ക് അതീതമായ ഒരു സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഗുരുവിന്റെ ജീവിതലക്ഷ്യം. വിദ്യ കൊണ്ട് പ്രബുദ്ധരാകുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഗുരു കേരളത്തിലുടനീളം വിദ്യാലയങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്നതില് മുന്കൈയെടുത്തു.
വാദിക്കാനും ജയിക്കാനുമല്ല അറിയാനും അറിയിക്കാനുമാണ് വിദ്യ എന്നാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞത്. എല്ലാ അനാചാരങ്ങള്ക്കും എതിരെ പോരാടാനുളള ഗുരുവിന്റെ ആയുധവും വിദ്യ തന്നെയായിരുന്നു. മനുഷ്യന്റെ സമഗ്രമായ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഗുരു പ്രയത്നിച്ചത്. ആധ്യാത്മികവും ഭൗതികവും രണ്ടല്ല എന്നും അവ ഒന്നിന്റെ തന്നെ രണ്ട് വശമാണെന്നും ഗുരു പഠിപ്പിച്ചു.
