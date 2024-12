ETV Bharat / bharat

'ഒരു രാജ്യം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ്' ബിൽ; സംയുക്ത പാർലമെന്‍ററി സമിതിൽ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെ 4 കോൺഗ്രസ് എംപിമാർ - 4 CONGRESS MPS IN PJPC

Priyanka Gandhi, Manish Tewari among Congress MPs in Joint Parliamentary Committee on ‘One Nation One Election’ Bill ( ANI )