പട്ന: രാഹുല് ഗാന്ധിയുടെ വോട്ടർ അധികാർ യാത്രയില് പങ്കുചേര്ന്ന് വയനാട് എംപി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡിയും. യാത്ര സുപോളിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഇരു നേതാക്കളും യാത്രയില് ചേര്ന്നത്. വലിയ സ്വീകരണമാണ് ഇവിടെ പ്രവര്ത്തകര് ഒരുക്കിയത്.
രാവിലെ ഒമ്പതുമണിയോടെ സുപോൾ ടൗണിലെ ഹുസൈൻ ചൗക്കിൽ നിന്നാണ് യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. തെലങ്കാന ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മല്ലു ഭട്ടി വിക്രമാർക്ക, രാഷ്ട്രീയ ജനതാദളിൻ്റെ തേജസ്വി യാദവ്, സിപിഐ ( എംഎൽ ) ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദീപാങ്കർ ഭട്ടാചാര്യ, വികാസ്ഷീൽ ഇൻസാൻ പാർട്ടി ( വിഐപി ) നേതാവ് മുകേഷ് സാഹ്നി തുടങ്ങി ഇന്ത്യാ മുന്നണിയിലെ വിവിധ കക്ഷി നേതാക്കളും യാത്രയുടെ ഭാഗമായി.
ഒരു ദിവസത്തെ ഇടവേളക്ക് ശേഷം പുനരാരംഭിച്ച യാത്രയില് പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി ഡല്ഹിയില് നിന്നുമാണ് പ്രിയങ്കയും രേവന്ത് റെഡ്ഡിയും എത്തിയത്. വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്ക്കരണത്തിലെ ( എസ്ഐആർ ) ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സഖ്യകക്ഷികളും നടത്തുന്ന വോട്ടർ അധികാർ യാത്രക്ക് പിന്തുണയുമായി സമൂഹത്തിലെ കർഷകരും തൊഴിലാളികളും കുടിയേറ്റക്കാരും ഒന്നിച്ചു നിന്നു.
നേതാക്കൾ സുപോളിൽ എത്തിയപ്പോൾ വലിയ ആവേശത്തോടെയും മുദ്രാ വാക്യങ്ങൾ മുഴക്കിക്കൊണ്ടും ജനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു. വോട്ട് മോഷണം ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും മറ്റ് നേതാക്കളും എസ്ഐആറിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിച്ചു.
പ്രിയങ്കയെ കാത്ത് സ്ത്രീകൾ
കെട്ടിടത്തിൻ്റെയും വീടുകളുടെയും ബാൽക്കണികളിൽ നിരവധി സ്ത്രീകൾ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെ കാണാൻ കാത്തു നിന്നു. അതിലൊരാളാണ് സുപോൾ സദർ ബ്ലോക്കിന് കീഴിലുള്ള മാൽഹ്നി ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള റസിയ ഖാറ്റൂൺ എന്ന സ്ത്രീ.
"പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വരുന്നുണ്ടെന്ന് കേട്ടു. അവരെ കാണാൻ ഞാൻ എട്ട് കിലോമീറ്റർ നടന്നു. പക്ഷേ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എങ്കിലും അവർ വന്നതിൽ സന്തോഷം ഉണ്ട്" എന്ന് റസിയ ഖാത്തൂൺ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഇന്ന് തീജ് (വിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ദീർഘായുസിനായി ഉപവസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദിവസം) ചൗർച്ചൻ (ചന്ദ്രനെ ആരാധിക്കുന്ന വിശേഷപ്പെട്ട ദിനം) എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഉത്സവദിവസമായതിനാൽ പൊതുവേ യാത്രയില് സ്ത്രീകളുടെ സാന്നിധ്യം കുറവായിരുന്നു.
തിക്കും തിരക്കും നിറഞ്ഞ യാത്രയിൽ സമീപത്തുള്ള സഹർസ, മധേപുര ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള ധാരാളം ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു. " ഇത് കേവലം ഒരു യാത്രയല്ല. മാറ്റങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള യാത്രയാണ് " സഹർസയിൽ നിന്ന് തന്നെ യാത്രയോടൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച വിനോദ് കുമാർ പറയുന്നു.
വിദ്യാർഥിയുമായി സംസാരിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി
സുപോളിൽ എത്തിയ യാത്രയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സംഘടനയിൽ (ISRO) ഒരു മാസത്തെ പരിശീലനം നേടിയിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥിയുമായി സംവദിച്ചു. സർക്കാർ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പോരായ്മകളെയും പരാതികളെയും കുറിച്ച് വിദ്യാർഥി പറഞ്ഞു.
"നിലവിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം പൂർണ്ണമായും കാലഹരണപ്പെട്ടതാണ്. ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ കോളജുകളിൽ അധ്യാപകരോ ലാബുകളോ ഇല്ല. പ്രാക്ടിക്കൽ നടത്തുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഇല്ല" എന്ന് വിദ്യാർത്ഥി പ്രേം സാഗർ കുമാർ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് പറഞ്ഞു. വളരുമ്പോള് ആരാകാനാണ് ആഗ്രഹം എന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി വിദ്യാർത്ഥിയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാകാനും രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനുമാണ് ആഗ്രഹമെന്ന് വിദ്യാർഥി മറുപടി നൽകി. ഉച്ചക്കുശേഷം യാത്ര മോഹ്ന, സരിസാബ്, പാഹി, രാജെ ചൗക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങി.
16 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന 1,300 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്ന വോട്ടർ അധികാർ യാത്ര സെപ്തംബർ 1- ന് പട്നയില് നടക്കുന്ന റാലിയോടെ സമാപിക്കും. ബിഹാറിൽ നിന്ന് ആർജെഡി, സിപിഐഎംഎൽ, സിപിഐ, സിപിഎം, വിഐപി എന്നീ പാർട്ടി നേതാക്കളുമായാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വോട്ടർ അധികാർ യാത്ര ആരംഭിച്ചത്.
വോട്ടർ അധികാർ യാത്ര രാജ്യ വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധമായി മാറുമ്പോൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ, ജാർഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ഹേമന്ത് സോറൻ, കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ, ഹിമാചൽ പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി സുഖ്വീന്ദർ സിംഗ് സുഖു, സമാജ്വാദി പാർട്ടി പ്രസിഡൻ്റ് അഖിലേഷ് യാദവ് തുടങ്ങിയവരും യാത്രയിൽ പങ്ക് ചേരും.
