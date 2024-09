ETV Bharat / bharat

അച്ചടക്കമില്ലെന്ന് ആരോപണം; വിദ്യാര്‍ഥികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി 'സിറ്റ് അപ്പ്' എടുപ്പിച്ച് അധ്യാപകര്‍, 50 പേര്‍ ചികിത്സയില്‍ - Students Punished BY Principal

Punishment In The Name Of Discipline ( ETV Bharat )