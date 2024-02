ദ്വാരക: അറബിക്കടലിൽ സ്‌കൂബ ഡൈവിംഗ് നടത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഗുജറാത്തിലെ പഞ്ച്കുയി ബീച്ചിൽ വച്ചാണ് അദ്ദേഹം സ്‌കൂബ ഡൈവിംഗ് നടത്തിയത് (Prime Minister enjoyed scuba diving off the Arabian Sea coast at the Panchkui beach). വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ദ്വാരക നഗരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വളരെ ദൈവീകമായ അനുഭവമാണെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു.

“വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ദ്വാരക നഗരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വളരെ ദൈവികമായ അനുഭവമായിരുന്നു, ആത്മീയ മഹത്വത്തിൻ്റെയും കാലാതീതമായ ഭക്തിയുടെയും ഒരു പൗരാണികമായ യുഗവുമായി തനിക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് തോന്നി. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്‌ൻ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നും പ്രധാനമന്ത്രി മോദി എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്‌ത പ്രധാനമന്ത്രി കോൺഗ്രസിനെ കടന്നാക്രമിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ മുന്നേറ്റം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി കോൺഗ്രസ് അവരുടെ മുഴുവൻ ശക്തിയെയും ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് ഭരണ കാലത്താണ് എല്ലാവിധ അഴിമതികളും നടന്നത്. 2014 ൽ നിങ്ങളെെന്ന ഡൽഹിയിലേക്ക് അയച്ചപ്പോൾ രാജ്യത്തെ കൊള്ളയടിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭരണകാലത്തു നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന അഴിമതികൾ ഇപ്പോൾ ഇല്ല. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനിടയിൽ ലോകത്തെ അഞ്ചാമത്തെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി ഇന്ത്യ മാറിയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുഴുവൻ ശക്തിയും ഒരു കുടുംബത്തെ മാത്രം മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ഒരു കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ എങ്ങനെയാണ് ഒരു രാജ്യത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്ക എന്ന് ഓർക്കുക ? അഞ്ചുവർഷകാലം സർക്കാരിനെ എങ്ങനെ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാമെന്നും എങ്ങനെ അഴിമതി മറക്കാമെന്നതിലുമാണ് കോൺഗ്രസ് മുഴുവൻ ഊർജവും നൽകിയതെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു.

ആറ് വർഷം മുമ്പ് താൻ തറക്കലിട്ട സുദർശൻ സേതു പാലം ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌ത അദ്ദേഹം ഇത് മോദിയുടെ ഉറപ്പാണെന്ന് ആവർത്തിച്ചു. ബെയ്റ്റ് ദ്വാരകയിലെ ശ്രീകൃഷ്‌ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കേബിൾ സ്റ്റേ പലമായ സുദർശൻ സേതു പാലം ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യാൻ പ്രധാനമന്ത്രി എത്തിയത്. ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേന്ദ്ര പട്ടേലും മോദിക്കൊപ്പം ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. സ്വന്തം സംസ്ഥാനമായ ഗുജറാത്തിൽ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ മുന്നോടിയായാണ് പ്രധനമന്ത്രി സന്ദർശനം നടത്തിയത്.