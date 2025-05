ETV Bharat / bharat

'ഇന്ത്യ സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പക്ഷേ പ്രകോപനമുണ്ടായാല്‍ നിശബ്‌ദത പാലിക്കില്ല'; പാകിസ്ഥാനെതിരെ മോദി - PM MODI ON TERRORISM

Prime Minister Narendra Modi addresses during an event organised to celebrate 20 years of Gujarat Urban Growth Story, in Gandhinagar ( YT/@NarendraModi )