രാഷ്‌ട്രപിതാവിന്‍റെ 156ാം ജന്മദിനത്തില്‍ ആദരവുമായി രാജ്യം രാഷ്‌ട്രപതി ദ്രൗപദി മുര്‍മുവും പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുമടക്കമുള്ളവര്‍ രാജ്‌ഘട്ടില്‍ പുഷ്‌പാര്‍ച്ചന നടത്തി

രാഷ്‌ട്രപതി ദ്രൗപദി മുര്‍മുവും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും രാഷ്‌ട്രപിതാവിന് ആദരമര്‍പ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങുകള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കി.

President Droupadi Murmu pays homage to Mahatma Gandhi on his birth anniversary, at Rajghat in New Delhi, Thursday (PTI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 2, 2025 at 10:27 AM IST

2 Min Read
ന്യൂഡല്‍ഹി: രാഷ്‌ട്രപിതാവ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ 156ാം ജന്മദിനത്തില്‍ രാഷ്‌ട്രപതി ദ്രൗപദി മുര്‍മുവിന്‍റെയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെയും നേതൃത്വത്തില്‍ രാജ്യം രാജ്യം അദ്ദേഹത്തിന് ആദരമര്‍പ്പിച്ചു.

Also Read: അർധ നഗ്നനായ ഫക്കീർ, ബിലാത്തി പ്രഭുക്കൾക്ക് അഹിംസയുടെ ഭാഷയിൽ മറുപടി; ഗാന്ധി സ്‌മൃതിയിൽ രാജ്യം, നേരാം ആശംസകള്‍

ഗാന്ധിജിയുടെ സ്വപ്‌നം സാക്ഷാത്ക്കരിക്കുന്നതിനായി ശുചിത്വമുള്ള, കരുത്തുറ്റ, ശാക്തീകരിക്കപ്പെട്ട, അഭിവൃദ്ധിയുള്ള ഇന്ത്യയെ കെട്ടിപ്പടുക്കാന്‍ രാഷ്‌ട്രപതി രാജ്യത്തെ പൗരന്‍മാരോട് ആഹ്വാനം ചെയ്‌തു. എല്ലാവരും രാഷ്‌ട്രപിതാവിന്‍റെ ആശയങ്ങളോടും മൂല്യങ്ങളോടും പ്രതിബദ്ധത പുലര്‍ത്തണമെന്നും അവര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഗാന്ധിജി മാനവികതയ്ക്ക് മുഴുവന്‍ പ്രചോദനമാകുന്ന സമാധാനത്തിന്‍റെയും സഹിഷ്‌ണുതയുടെയും സത്യത്തിന്‍റെയും സന്ദേശം നല്‍കി. തൊട്ടുകൂടായ്‌മയും നിരക്ഷരതയും ലഹരിയോടുള്ള അടിമത്തവും മറ്റ് സാമൂഹ്യ അനാചാരങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കാന്‍ അദ്ദേഹം തന്‍റെ ജീവിതം സമര്‍പ്പിച്ചുവെന്നും രാഷ്‌ട്രപതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ശക്തമായ നിശ്ചയദാര്‍ഢ്യത്തോടെ അദ്ദേഹം സമൂഹത്തിലെ ദുര്‍ബല വിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് കരുത്തേകി.

ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനത്തില്‍ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ സത്യത്തിന്‍റെയും അഹിംസയുടെയും പാത പിന്തുടരാം. രാഷ്‌ട്രത്തിന്‍റെ പുരോഗതിക്കും ക്ഷേമത്തിനുമായി നമുക്ക് ജീവിതം സമര്‍പ്പിക്കാം എന്നും രാഷ്‌ട്രപതി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ധാര്‍മ്മികതയെ അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിലുടനീളം ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ചു. ഇതേ പാത പിന്തുടരാന്‍ അദ്ദേഹം ജനങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിച്ചു. സ്വയം പര്യാപ്‌തമായ, വിദ്യാഭ്യാസമ്പന്നമായ ഇന്ത്യയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ചര്‍ക്കയിലൂടെ അദ്ദേഹം സ്വാശ്രയത്വത്തിന്‍റെ സന്ദേശം നല്‍കി. ഗാന്ധിജി സ്വന്തം സ്വഭാവത്തിലൂടെയും പാഠങ്ങളിലൂടെയും തൊഴിലിന്‍റെ മഹത്വം ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടി. അദ്ദേഹം പകര്‍ന്ന ജീവിത മൂല്യങ്ങള്‍ ഇന്നും പ്രാധാന്യത്തോടെ നില കൊള്ളുന്നു. അത് ഭാവിയിലും നമ്മെ നയിക്കുമെന്നും രാഷ്‌ട്രപതി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും രാഷ്‌ട്രപിതാവിന് ആദരമര്‍പ്പിച്ചു. മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ലാല്‍ ബഹാദൂര്‍ ശാസ്‌ത്രിയുടെയും ജന്മ ദിനമാണ് ഇന്ന്. അദ്ദേഹത്തിനും മോദി ആദരമര്‍പ്പിച്ചു. ഇന്ത്യ ഇവരുടെ കാലടികള്‍ പിന്തുടരുമെന്നും അവരുടെ കാഴ്‌ചപ്പാടുകളായ ആത്മനിര്‍ഭര്‍, വികസിത് ഭാരത് എന്നിവയിലൂന്നി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

നേരത്തെ അദ്ദേഹം രാജ്‌ഘട്ടിലെത്തി രാഷ്‌ട്രപിതാവിന് പുഷ്‌പാര്‍ച്ചന നടത്തി.പ്രിയങ്കരനായ ബാപുവിന്‍റെ അസാധാരണമായ ഒരു ജീവിതത്തിന് ആദരമര്‍പ്പിക്കുകയാണ് ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനത്തില്‍ എന്ന് അദ്ദേഹം പിന്നീട് എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു. മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിന്‍റെ തന്നെ ഗതിമാറ്റിയ ആശയങ്ങളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്‍റേതെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. ധൈര്യവും ലാളിത്യവും വലിയ മാറ്റങ്ങളുടെ ആയുധങ്ങളാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും അദ്ദേഹം കാട്ടിത്തന്നു. സേവനത്തിന്‍റെ കരുത്തില്‍ അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു. അനുകമ്പയാണ് ജനങ്ങളെ ശാക്തീകരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും അവശ്യ വസ്‌തുവെന്നും അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു.

വികസിത ഭാരത സൃഷ്‌ടിക്കായി അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പാത പിന്തുടരുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ലാല്‍ബഹാദൂര്‍ ശാസ്‌ത്രി അസാമാന്യനായ ഒരു ഭരണാധികാരി ആയിരുന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി അനുസ്‌മരിച്ചു. 1904ഒക്‌ടോബ്‍ രണ്ടിന് ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ മുഗള്‍സരായിില്‍ ജനിച്ച ശാസ്‌ത്രി ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെപ്രധാനമന്ത്രിയായി. 1964ല്‍ ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്‌റുവിന്‍റെ മരണത്തെ തുടര്‍ന്നായിരുന്നു ഇത്. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ അഖണ്ഡതും മാനുഷികതയും കഠിന കാലങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യയെ ശാക്തീകരിക്കാനുള്ള സ്‌ഥൈര്യവും അസാധാരണമായിരുന്നുവെന്നും മോദി എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു.

ജയ്‌ ജവാന്‍ ജയ്‌ കിസാന്‍ എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം ജനങ്ങളില്‍ ദേശീയതയുടെ നാളം തെളിച്ചു. നേതൃത്വം, കരുത്ത്, പ്രവൃത്തിഎന്നിവയിലൂടെ അദ്ദേഹം അസാമാന്യമായ പാടവം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. കരുത്തുറ്റ സ്വയം പര്യാപ്‌ത ഇന്ത്യയെ കെട്ടിപ്പടുക്കാന്‍ അദ്ദേഹം തങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും മോദി എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു.

PREZ MURMU PM MODI PAY TRIBUTEPRESIDENT DROUPADI MURMUNARENDRA MODIRAJGHATGANDHI JAYANTI

