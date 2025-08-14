ETV Bharat / bharat

രാഷ്‌ട്രപതിയുടെ പൊലീസ് മെഡലുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു; എസ്‌പി അജിത് വിജയന് വിശിഷ്‌ട സേവനത്തിനുള്ള മെഡൽ - PRESIDENTS POLICE MEDALS 2025

ആകെ 1090 പേരാണ് ധീരതയ്ക്കും സേവനത്തിനുമുള്ള മെഡലുകള്‍ക്ക് അർഹത നേടിയത്. കേരളത്തിൽ നിന്നും 11 പേർ അർഹരായി.

POLICE MEDAL PRESIDENT GALLANTRY AWARDS KERALA POLICE PRESIDENTS POLICE MEDAL
File Photo of President Droupadi Murmu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 14, 2025 at 11:18 AM IST

2 Min Read

ന്യൂഡൽഹി: സ്വാതന്ത്ര ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ പൊലീസ് മെഡലുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പൊലീസ് സേനയിൽ 89 അവാർഡുകളാണ് ഇത്തവണയുള്ളത്. അഗ്നിരക്ഷാ സേനയ്‌ക്ക് അഞ്ചും സിവിൽ ഡിഫൻസ് & ഹോം ഗാർഡ് സർവീസിന് മൂന്നും കറക്ഷണൽ സർവീസിന് രണ്ടും അവാർഡുകളാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പൊലീസ്, ഫയർ, ഹോം ഗാർഡ് & സിവിൽ ഡിഫൻസ് (HG & CD), കറക്ഷണൽ സർവീസസ് എന്നിവയുള്‍പ്പെടെ ആകെ 1090 പേരാണ് ധീരതയ്ക്കും സേവനത്തിനുമുള്ള മെഡലുകള്‍ക്ക് അർഹത നേടിയത്. 233 പേർക്ക് ധീരതയ്ക്കുള്ള മെഡൽ (GM), 99 പേർക്ക് വിശിഷ്‌ട സേവനത്തിനുള്ള മെഡൽ (PSM), 758 പേർക്ക് മെറിറ്റോറിയസ് സർവീസിനുള്ള മെഡൽ അഥവാ സ്‌തുത്യർഹ സേവനത്തിനുള്ള മെഡൽ (MSM) എന്നിങ്ങനെയാണ് കണക്ക്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കേരളത്തിൽ നിന്ന് എസ്‌പി അജിത് വിജയൻ വിശിഷ്‌ട സേവനത്തിനുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ മെഡലിന് അർഹനായി. സ്‌തുത്യർഹ സേവനത്തിനുള്ള മെഡലിന് കേരളാ പൊലീസിൽ നിന്ന് 10 പേർ അർഹത നേടിയിട്ടുണ്ട്.

  1. ശ്യാംകുമാർ വാസുദേവൻ പിള്ള, പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട്
  2. രമേഷ് കുമാർ പരമേശ്വര കുറുപ്പ് നാരായണക്കുറുപ്പ്, പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട്
  3. പേരയിൽ ബാലകൃഷ്‌ണൻ നായർ, അഡിഷണൽ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട്
  4. പ്രവി ഇവി, അസിസ്റ്റൻ്റ് കമാൻഡൻ്റ്
  5. പ്രേമൻ യു, ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട്
  6. മോഹനകുമാർ രാമകൃഷ്‌ണ പണിക്കർ, ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ
  7. സുരേഷ് ബാബു വാസുദേവൻ, ഡെപ്യൂട്ടി കമാൻഡൻ്റ്
  8. രാമദാസ് ഇളയടത്ത് പുത്തൻവീട്ടിൽ, ഇൻസ്പെക്‌ടർ
  9. എസ് എംടി സജിഷ കെ പി, ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ, കേരളം
  10. എസ് എംടി ഷിനിലാൽ എസ്എസ്, ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ

എന്നിവരാണ് സ്‌തുത്യർഹ സേവനത്തിനുള്ള മെഡലിന് അർഹത നേടിയത്. അർഹരായവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷത്തിൽ മെഡൽ സമ്മാനിക്കും.

POLICE MEDAL PRESIDENT GALLANTRY AWARDS KERALA POLICE PRESIDENTS POLICE MEDAL
Medal awards for officers in the fields of Police/Fire/Home Guard, Civil Defence and Correctional Services in detail (PIB Delhi)

2024ൽ 1037 പേർ മെഡലിന് അർഹരായി

കഴിഞ്ഞ വർഷം 2024ൽ വിശിഷ്‌ട സേവനത്തിനുള്ള പൊലീസ് മെഡലുകൾക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്നും അഞ്ച് പേരും സ്‌തുത്യർഹ സേവനത്തിനുള്ള പൊലീസ് മെഡലുകൾക്ക് 15 പേരുമാണ് അർഹരായത്. രാജ്യത്താകെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി 1037 പേർക്കാണ് മെഡൽ സമ്മാനിച്ചത്.

വിശിഷ്‌ട സേവനത്തിനുള്ള മെഡലുകൾക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പൊലീസ് സർവീസിൽ ഒരാളും, ഫയർ സർവീസിൽ മൂന്ന് പേരും, ജയിൽ വകുപ്പിൽ നിന്ന് ഒരാളുമാണ് അർഹത നേടിയത്. പൊലീസ് സർവീസിൽ നിന്നും എഡിജിപി എച്ച്ആർഐ വെങ്കടേഷ് ഹത്തേ ബെൽഗൽ, ഫയർ സർവീസിൽ നിന്നും സ്റ്റേഷൻ ഓഫിസർമാരായ ബിജു വി കെ, ഷാജി കുമാർ ടി, സീനിയർ ഫയർ റെസ്‌ക്യൂ ഓഫിസർ ദിനേശൻ സി വി, ജയിൽ വകുപ്പിൽ നിന്നും ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് വിജയൻ പി എന്നിവർക്കാണ് വിശിഷ്‌ട സേവനത്തിനുള്ള രാഷ്‌ട്രപതിയുടെ മെഡലുകൾ ലഭിച്ചത്.

പൊലീസ്/ഫയർ/ഹോം ഗാർഡ്, സിവിൽ ഡിഫൻസ്, കറക്ഷൻ സർവീസസ് എന്നീ മേഖലകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള മെഡൽ അവാർഡുകൾ വിശദമായി

ന്യൂഡൽഹി: സ്വാതന്ത്ര ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ പൊലീസ് മെഡലുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പൊലീസ് സേനയിൽ 89 അവാർഡുകളാണ് ഇത്തവണയുള്ളത്. അഗ്നിരക്ഷാ സേനയ്‌ക്ക് അഞ്ചും സിവിൽ ഡിഫൻസ് & ഹോം ഗാർഡ് സർവീസിന് മൂന്നും കറക്ഷണൽ സർവീസിന് രണ്ടും അവാർഡുകളാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പൊലീസ്, ഫയർ, ഹോം ഗാർഡ് & സിവിൽ ഡിഫൻസ് (HG & CD), കറക്ഷണൽ സർവീസസ് എന്നിവയുള്‍പ്പെടെ ആകെ 1090 പേരാണ് ധീരതയ്ക്കും സേവനത്തിനുമുള്ള മെഡലുകള്‍ക്ക് അർഹത നേടിയത്. 233 പേർക്ക് ധീരതയ്ക്കുള്ള മെഡൽ (GM), 99 പേർക്ക് വിശിഷ്‌ട സേവനത്തിനുള്ള മെഡൽ (PSM), 758 പേർക്ക് മെറിറ്റോറിയസ് സർവീസിനുള്ള മെഡൽ അഥവാ സ്‌തുത്യർഹ സേവനത്തിനുള്ള മെഡൽ (MSM) എന്നിങ്ങനെയാണ് കണക്ക്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കേരളത്തിൽ നിന്ന് എസ്‌പി അജിത് വിജയൻ വിശിഷ്‌ട സേവനത്തിനുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ മെഡലിന് അർഹനായി. സ്‌തുത്യർഹ സേവനത്തിനുള്ള മെഡലിന് കേരളാ പൊലീസിൽ നിന്ന് 10 പേർ അർഹത നേടിയിട്ടുണ്ട്.

  1. ശ്യാംകുമാർ വാസുദേവൻ പിള്ള, പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട്
  2. രമേഷ് കുമാർ പരമേശ്വര കുറുപ്പ് നാരായണക്കുറുപ്പ്, പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട്
  3. പേരയിൽ ബാലകൃഷ്‌ണൻ നായർ, അഡിഷണൽ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട്
  4. പ്രവി ഇവി, അസിസ്റ്റൻ്റ് കമാൻഡൻ്റ്
  5. പ്രേമൻ യു, ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട്
  6. മോഹനകുമാർ രാമകൃഷ്‌ണ പണിക്കർ, ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ
  7. സുരേഷ് ബാബു വാസുദേവൻ, ഡെപ്യൂട്ടി കമാൻഡൻ്റ്
  8. രാമദാസ് ഇളയടത്ത് പുത്തൻവീട്ടിൽ, ഇൻസ്പെക്‌ടർ
  9. എസ് എംടി സജിഷ കെ പി, ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ, കേരളം
  10. എസ് എംടി ഷിനിലാൽ എസ്എസ്, ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ

എന്നിവരാണ് സ്‌തുത്യർഹ സേവനത്തിനുള്ള മെഡലിന് അർഹത നേടിയത്. അർഹരായവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷത്തിൽ മെഡൽ സമ്മാനിക്കും.

POLICE MEDAL PRESIDENT GALLANTRY AWARDS KERALA POLICE PRESIDENTS POLICE MEDAL
Medal awards for officers in the fields of Police/Fire/Home Guard, Civil Defence and Correctional Services in detail (PIB Delhi)

2024ൽ 1037 പേർ മെഡലിന് അർഹരായി

കഴിഞ്ഞ വർഷം 2024ൽ വിശിഷ്‌ട സേവനത്തിനുള്ള പൊലീസ് മെഡലുകൾക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്നും അഞ്ച് പേരും സ്‌തുത്യർഹ സേവനത്തിനുള്ള പൊലീസ് മെഡലുകൾക്ക് 15 പേരുമാണ് അർഹരായത്. രാജ്യത്താകെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി 1037 പേർക്കാണ് മെഡൽ സമ്മാനിച്ചത്.

വിശിഷ്‌ട സേവനത്തിനുള്ള മെഡലുകൾക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പൊലീസ് സർവീസിൽ ഒരാളും, ഫയർ സർവീസിൽ മൂന്ന് പേരും, ജയിൽ വകുപ്പിൽ നിന്ന് ഒരാളുമാണ് അർഹത നേടിയത്. പൊലീസ് സർവീസിൽ നിന്നും എഡിജിപി എച്ച്ആർഐ വെങ്കടേഷ് ഹത്തേ ബെൽഗൽ, ഫയർ സർവീസിൽ നിന്നും സ്റ്റേഷൻ ഓഫിസർമാരായ ബിജു വി കെ, ഷാജി കുമാർ ടി, സീനിയർ ഫയർ റെസ്‌ക്യൂ ഓഫിസർ ദിനേശൻ സി വി, ജയിൽ വകുപ്പിൽ നിന്നും ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് വിജയൻ പി എന്നിവർക്കാണ് വിശിഷ്‌ട സേവനത്തിനുള്ള രാഷ്‌ട്രപതിയുടെ മെഡലുകൾ ലഭിച്ചത്.

പൊലീസ്/ഫയർ/ഹോം ഗാർഡ്, സിവിൽ ഡിഫൻസ്, കറക്ഷൻ സർവീസസ് എന്നീ മേഖലകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള മെഡൽ അവാർഡുകൾ വിശദമായി

For All Latest Updates

TAGGED:

POLICE MEDALPRESIDENT GALLANTRY AWARDSKERALA POLICEPRESIDENTS POLICE MEDALPRESIDENTS POLICE MEDALS 2025

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ആദ്യമിനുറ്റുകള്‍ വിലപ്പെട്ടത്; പട്ടിയുടെ കടിയേറ്റാല്‍ എന്തു ചെയ്യണം? ആക്രമണത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്‍ ചില മാര്‍ഗങ്ങള്‍

മൂന്നര പതിറ്റാണ്ടിനിടെ മൂവായിരത്തിലേറെ വീടുകള്‍; ഫയറാണ് പുഷ്‌പ മേസ്‌തിരി

പരിമിതികളിൽ തളരാതെ ബധിര, മൂക ദമ്പതികള്‍; ഇന്നീ ഒള്ളൂർക്കടവ് പാലവും ചായക്കടയും നാട്ടുകാരുടെ പ്രിയ കേന്ദ്രം

രക്തസാക്ഷികള്‍ക്കായി ഒരു ക്ഷേത്രം: അറിയാം രാജ്യത്തിനായി ചോര ചിന്തിയവര്‍ക്കായുള്ള ഇന്‍ക്വിലാബ് ക്ഷേത്ര വിശേഷങ്ങള്‍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.