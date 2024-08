ETV Bharat / bharat

സ്‌ത്രീകള്‍ക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങള്‍ അവസാനിപ്പിച്ചേ തീരൂ; ആഹ്വാനവുമായി രാഷ്‌ട്രപതി ദ്രൗപദി മുര്‍മു

By ETV Bharat Kerala Team

ന്യൂഡല്‍ഹി: സ്‌ത്രീകളെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും കഴിവും കുറഞ്ഞവരായി കണക്കാക്കുന്ന പൊതുബോധത്തിന് മാറ്റമുണ്ടാകണമെന്ന് രാഷ്‌ട്രപതി ദ്രൗപദി മുര്‍മു. സ്‌ത്രീകള്‍ക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങള്‍ക്കെതിരെ രാജ്യം ഉണരേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും അവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

സ്‌ത്രീകളെ ഉപഭോഗ വസ്‌തുക്കളായി പരിഗണിക്കുന്ന കാഴ്‌ചപ്പാടുകള്‍ക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകണം. സ്‌ത്രീകള്‍ക്കെതിരെ അരങ്ങേറുന്ന അതിക്രമങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണ് ഈ മാസം ഒന്‍പതിന് കൊല്‍ക്കത്തയിലെ ആര്‍ജി കര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജാശുപത്രിയിലെ യുവ ഡോക്‌ടറുടെ ബലാത്സംഗക്കൊലപാതകമെന്നും രാഷ്‌ട്രപതി പറഞ്ഞു.

വാര്‍ത്ത ഏജന്‍സിയായ പിടിഐയ്ക്ക് നല്‍കിയ പ്രത്യേക ലേഖനത്തിലാണ് രാഷ്‌ട്രപതിയുടെ വാക്കുകള്‍. സംസ്‌കാര സമ്പന്നരായ ഒരു സമൂഹത്തിന് ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തില്‍ തങ്ങളുടെ പെണ്‍മക്കളും സ്‌ത്രീകളും ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് അനുവദിക്കാനാകില്ലെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

"Women's Safety: Enough is Enough" എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന തന്‍റെ ലേഖനത്തില്‍ നിശിതമായ വിമര്‍ശനങ്ങളാണ് രാഷ്‌ട്രപതി ഉയര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് ഒന്‍പതിന് പശ്ചിമബംഗാളില്‍ യുവ ഡോക്‌ടര്‍ അതിക്രൂരമായി ബലാത്സംഗത്തിനിരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട ശേഷം ആദ്യമായാണ് രാഷ്‌ട്രപതി ഇത്തരത്തില്‍ ഒരു പരസ്യ പ്രതികരണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

പിടിഐയുടെ പത്രാധിപ സമിതിയിലെ മുതിര്‍ന്ന അംഗങ്ങളുമായി നടത്തിയ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് പിന്നാലെയാണ് മുര്‍മു ഈ ലേഖനം തയാറാക്കിയത്. പിടിഐയുടെ 77മത് വാര്‍ഷികത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ഇവരെ രാഷ്‌ട്രപതി ഭവനിലേക്ക് വിളിച്ച് വരുത്തിയായിരുന്നു മുര്‍മുവിന്‍റെ കൂടിക്കാഴ്‌ച. കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും ഡോക്‌ടര്‍മാരും തെരുവുകളില്‍ പ്രതിഷേധിക്കുമ്പോള്‍ കുറ്റവാളികള്‍ ഏതോ സുരക്ഷിത മാളങ്ങളില്‍ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നഴ്‌സറി സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ പോലും രാജ്യത്ത് പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.