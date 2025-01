ETV Bharat / bharat

മഹാകുംഭമേളയില്‍ കണ്ണീര്‍; മരണസംഖ്യ ഉയരാൻ സാധ്യത, അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് യുപി സര്‍ക്കാര്‍ - MAHA KUMBH STAMPEDE DEATH TOLL

Stampede before the 'Amrit Snan' on the occasion of Mauni Amavasya, Yogi aditynath ( ANI, IANS )