ഹൈദരാബാദ്: 'ശരിയാകും വരെ ചാമ്പ്യന്മാര് കളി തുടരും'-എന്നതൊരു ചൊല്ലാണ്. ഇതിന്റെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് തെലങ്കാനയിലെ സംഗറെഡ്ഢി ജില്ലയില് നിന്നുള്ള പ്രവീണ എന്ന യുവതി. നിശ്ചയദാര്ഢ്യവും അശ്രാന്ത പരിശ്രമവും അവള്ക്ക് നേടിക്കൊടുത്തത് സ്വപ്ന തുല്യമായ ഒരു ജോലി. അന്പത് ലക്ഷം രൂപ പ്രതിമാസ വേതനമുള്ള ജോലിയാണ് പ്രവീണയെ തേടിയെത്തിയിട്ടുള്ളത്.
സുല്ത്താന്പൂര് ജവഹര്ലാല് നെഹ്റു സാങ്കേതിക സര്വകലാശാലയില് നിന്ന് ബിടെക്കും ഹൈദരാബാദ് ഇന്റര്നാഷണല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ഫര്മേഷന് ടെക്നോളജിയില് നിന്ന് എംടെകും നേടിയ പ്രവീണ ഇപ്പോള് ക്വാല്കോം എന്ന സോഫ്റ്റ് വെയര് കമ്പനിയില് സീനിയര് എന്ജീനിയറാണ്. തന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ യാത്ര, കരിയറിലെ നേട്ടങ്ങള്, ജീവിത കാഴ്ചപ്പാടുകള് തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ച് പ്രവീണ ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിച്ചു.
കുട്ടിക്കാലം മുതലേ കൃത്യമായ ആസൂത്രണം
സംഗ റെഡ്ഡി ജില്ലയിലെ വീര റെഡ്ഡിയുടെയും രേണുകയുടെയും മകളായി ജനിച്ച പ്രവീണ നാരായണ ബാച്ചുപള്ളി, സെന്റ ആന്റണീസ് വിദ്യാലയം തുടങ്ങിയിടങ്ങളിലായിരുന്നു സ്കൂള് വിദ്യാഭ്യാസം പൂര്ത്തിയാക്കിയത്. കൂട്ടിക്കാലം മുതല് തന്നെ അവള് എല്ലാം കൃത്യമായി ആസൂത്രണ ചെയ്ത് നടപ്പാക്കിയിരുന്നുവെന്ന് മാതാപിതാക്കള് പറയുന്നു. സമയം കൃത്യമായി എല്ലാത്തിനും പകുത്ത് നല്കിയത് അവളെ വിജയവഴിയിലേക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നടക്കാന് സഹായിച്ചെന്നും അവര് പറയുന്നു. അവള് തെല്ലും സമയം പാഴാക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലായിരുന്നില്ല. ഓരോപ്രവൃത്തിക്കും എന്താണ് ആവശ്യമെന്ന് അറിഞ്ഞ് അതിനാവശ്യമായ സമയം മാത്രം എടുത്തു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആസൂത്രണവും സമയക്രമീകരിക്കലും അളുടെ നേട്ടങ്ങള്ക്ക് അടിത്തറ ആയി.
ബിടെക് രണ്ടാം വര്ഷത്തെ ആദ്യ സെമസ്റ്റര് മുതല് തന്നെ ഗേറ്റിന് വേണ്ടി പരിശീലനം തുടങ്ങി. അവസാന വര്ഷമായപ്പോഴേക്കും തനിക്ക് ഗേറ്റ് പാസാകാനായി. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വര്ഷം പോലും എങ്ങും പാഴായില്ലെന്നും പ്രവീണ പറയുന്നു.
പ്രോഗ്രാമിങ് ലാംഗ്വേജുകളായ C++ പോലുള്ളവ ബിരുദ പഠനത്തിന്റെ രണ്ടാം വര്ഷം തന്നെ കരസ്ഥമാക്കി. തന്റെ പ്രോജക്ടുകള് അവള് ഗിറ്റ്ഹബില് അപ്ലോഡ് ചെയ്തു.ഇതവള്ക്ക് പ്രായോഗിക പരിചയവും നല്കി. ബിരുദം നേടിയപ്പോഴേക്കും അവള്ക്കായി ജോലികള് കാത്തിരിക്കാനും ഇത് വഴി വച്ചു. നിത്യവും എട്ട് മണിക്കൂര് ഇവള് പഠനത്തിനും പരിശീലനത്തിനുമായി നീക്കി വച്ചു.
നിരന്തര പ്രയ്ത്നവും കഠിനാദ്ധ്വാനവും
പഠനത്തിനായി കൃത്യമായ സമയക്രമങ്ങള് അവള് തയാറാക്കിയിരുന്നു. പുലര്ച്ചെ തന്നെ ഉണരും. നാല് മണിക്കാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഉണരുന്ന സമയം. 7.30-8.00 വരെ പഠനം. പിന്നീട് കോളജില് പോകും. കോളജില് നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയാലും പഠനം, പിന്നെ ഉറക്കം. ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു സ്വന്തം ടൈം ടേബിള്. അവധി ദിവസങ്ങളും കാര്യക്ഷമമായി തന്നെ ആസൂത്രണം ചെയ്തു. അങ്ങനെ നിത്യവും എട്ട് മണിക്കൂര് പഠനത്തിനായി വിനിയോഗിക്കാന് അവള്ക്കാകുന്നു.
തന്റെ മുറിയില് താന് എത്ര സമയം പഠിച്ചുവെന്ന് കാണാനാകുന്ന ഒരു സംവിധാനം താന് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രവീണ പറയുന്നു. താന് പഠിച്ചില്ലെങ്കില് അത് ചുവന്ന നിറത്തില് അടയാളപ്പെടുത്തും. അത് കൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ മുറിയില് കടന്ന ഉടന് തന്നെ താന് ആ മാസത്തില് എത്രയാഴ്ച പഠിച്ചെന്ന് കാണാനാകുമെന്നും പ്രവീണ കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള കാഴ്ച ചുവന്ന അടയാളം കുറയ്ക്കാന് തന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു.
പല യുവാക്കളും മോശം സ്വഭാവങ്ങളിലും മോശം കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ സ്വാധീനത്തിലും പെട്ട് പാഴാക്കുന്നതായി അവള് പറയുന്നു. യുവാക്കള് സമ്മര്ദ്ദമെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് മയക്കുമരുന്നിലും മറ്റ് ലഹരികളിലും അഭയം തേടുന്നത്. എന്നാല് യഥാര്ത്ഥത്തില് മോശം കൂട്ടുകെട്ടുകളാണ് അവര്ക്ക് ഇത്തരം ശീലങ്ങള് സമ്മാനിക്കുന്നത് എന്നാണ് പ്രവീണയുടെ കാഴ്ചപ്പാട്. ഒരു കോളജ് വിദ്യാര്ത്ഥിക്ക് ഇത്രമാത്രം സമ്മര്ദ്ദമുണ്ടെന്ന് താന് കരുതുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ ജോലി പഠിക്കുക എന്നതാണ്. പഠനം എങ്ങനെയാണ് സമ്മര്ദ്ദത്തിന് കാരണാകുക എന്നും അവള് ചോദിക്കുന്നു. ഇത് യാതൊരു തരത്തിലും സമ്മര്ദ്ദമുണ്ടാക്കുന്നില്ലെന്നും അവള് കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു.
കോളജില് അവസാന വര്ഷമായപ്പോഴേക്കും കോളജ് സന്ദര്ശിച്ച മിക്ക കമ്പനികളും തനിക്ക് ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്തെന്നും അവള് കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു. എന്നാല് താന് അവയൊന്നും സ്വീകരിച്ചില്ല.ഗേറ്റ് പാസാകുക എന്നതായിരുന്നു തന്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം. പിന്നീട് എംടെക് പൂര്ത്തിയാക്കണമെന്നും ആഗ്രഹിച്ചു. ഒരു സ്റ്റാര്ട്ട് അപ് തനിക്ക് പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. മറ്റൊരു സ്റ്റാര്ട്ട് അപ് അത് 24 ലക്ഷമാക്കി. അവസാനമാണ് ക്വാല്കോം തനിക്ക് 38 ലക്ഷം വാഗ്ദാനം ചെയ്തത്. നാല് വര്ഷത്തിനിപ്പുറം അതേ കമ്പനിയില് തനിക്ക് അന്പത് ലക്ഷം രൂപയായിരിക്കുന്നു തന്റെ പാക്കേജെന്നും അവള് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ക്വാല്കോമില് എക്സ് ആര് പ്രോജക്ടുകളാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റിയും വിര്ച്വല് റിയാലിറ്റിയും സംയോജിക്കുന്നതാണ് എക്സ് ആര്. നിലവില് എക്സ് ആര്ഗ്ലാസുകള് നിര്മ്മിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇവ ചെറുതാണ് ഇവയെ സ്മാര്ട്ട് ഗ്ലാസുകളാക്കാനും സാധിക്കും. ഈ സ്മാര്ട്ട് ഗ്ലാസുകള് സാധാരണ ധരിക്കുന്ന കണ്ണടകള് പോലെയാണന്നും അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളുടെ ശരിയായ ഉപയോഗം
കേവലം വിനോദത്തിന് വേണ്ടിയല്ല പ്രവീണ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മറിച്ച് പഠനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും അറിവുകള് നേടാനുമായാണ്. തനിക്ക് ഫെയ്സ്ബുക്ക്, ഇന്സ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടുകളുണ്ട്. അവയെ പക്ഷേ താന് വളരെ ബുദ്ധിപരമായാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും പ്രവീണ പറയുന്നു.
ഐഐടിക്കാര്ക്കും എന്ഐടിക്കാര്ക്കും എന്ത് കൊണ്ടാണ് തങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഉയര്ന്ന വേതനം കിട്ടുന്ന് എന്നൊരു ജിജ്ഞാസ തനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതറിയാന് വേണ്ടി താന് വാറങ്കല് എന്ഐടിയുടെ ഫെയ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പില് ചേര്ന്നു. ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചപ്പോള് താന് ഹാക്കര് റാങ്ക് പരിശീലിച്ചു. അവര് തന്നെ സഹായിച്ചു. അവരില് നിന്ന് മികച്ച മാര്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള് കിട്ടി. മറ്റ് കോളജുകളില് നിന്നുള്ള കുട്ടികളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരം അവര്ക്കുണ്ട്. ജൂനിയര്മാരെയും സഹായിക്കാറുണ്ടെന്നും അവള് കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു.
കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണ, വിജയ സമ്മാനങ്ങള്
തന്റെ നേട്ടങ്ങള്ക്കെല്ലാം പിന്നില് കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണയാണെന്ന് പ്രവീണ പറയുന്നു. തന്റെ മാതാപിതാക്കളും സഹോദരങ്ങളും തനിക്ക് സമാധാനപരവും പ്രോത്സാഹനകരവുമായ ഒരു ഗാര്ഹിക പരിസ്ഥിതി ഒരുക്കിത്തന്നു. അത് കൊണ്ട് തനിക്ക് പൂര്ണമായും പഠനത്തില് ശ്രദ്ധിക്കാനായി. യാതൊരു തരത്തിലും അതില് നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. അവള് പഠിക്കുന്ന മേഖലയില് തന്നെ ഒരു ലക്ഷ്യം അവള് കാണുകയും അതിനായി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തതായി അവളുടെ മാതാപിതാക്കള് പറയുന്നു. സ്വന്തം കരുത്തും പരിശ്രമവും കൊണ്ടാണ് അവള്ക്ക് നല്ലൊരു ജോലി നേടാന് സാധിച്ചതെന്നും അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു.
കോഴ്സുകള്ക്കോ ഗേറ്റിനോ വേണ്ടി പഠിക്കുമ്പോള് അവര് തനിക്കൊപ്പം ഇരിക്കുമയാിരുന്നു. തനിക്ക് മതിയായ ധൈര്യമില്ലെന്ന് കാണുമ്പോള് അവര് തന്നെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും അവള് പറയുന്നു. അവളുടെ അച്ചടക്കവും കഠിനാദ്ധ്വാനവുമാണ് പ്രവീണയുടെ നേട്ടത്തിന് പിന്നിലെന്ന് സഹോദരന് പ്രഭാകര് റെഡ്ഡി പറയുന്നു.ആക്സിയോണന്റെ സീനിയര് ഡെവലപ്പറാണ് അദ്ദേഹം. സ്വന്തം പണം കൊണ്ട് അവള് കുടുംബത്തിന് ഒു കാറും ഒരു വീടും സമ്മാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു.