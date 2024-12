ETV Bharat / bharat

യുപിയില്‍ 185 വർഷം പഴക്കമുള്ള മസ്‌ജിദിന്‍റെ ഭാഗം പൊളിച്ചുനീക്കി

structure of Noori Jama Masjid of Fatehpur demolished by bulldozer ( ANI )