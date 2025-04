ETV Bharat / bharat

പോപ്പ് ഫ്രാന്‍സിസിൻ്റെ വിയോഗം കടുത്ത വേദനയുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി, അനുകമ്പയുടെ പ്രകാശഗോപുരമായി പോപ്പ് എന്നും ഓര്‍മ്മിക്കപ്പെടുമെന്നും മോദി - POPE FRANCIS DEATH

PM Modi shared pictures of him with Pope Francis ( X@narendramodi )