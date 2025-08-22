ETV Bharat / bharat

ബിഹാർ എസ്‌ഐആറിനെതിരെ ഇതുവരെ എതിര്‍പ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചത് ഒരു പാര്‍ട്ടി മാത്രം; പത്ത് ദിവസം ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍

ആവർത്തിച്ചുള്ള അപ്പീലുകൾ നൽകിയിട്ടും, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പുനരവലോകന പ്രവർത്തനത്തിൽ സജീവമായി ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ വ്യക്താമാക്കി.

Representational Picture (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 22, 2025 at 3:44 PM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി: ബിഹാർ എസ്‌ഐആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവകാശവാദങ്ങളും എതിർപ്പുകളും സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയം അവസാനിക്കാൻ 10 ദിവസം മാത്രം ശേഷിക്കെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ നിന്ന് രണ്ട് എതിർപ്പുകൾ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂവെന്ന് ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ. മൊത്തം അപേക്ഷകളിൽ 6,092 എണ്ണം ഇലക്‌ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫിസർമാർ (ഇആർഒ) ഇതിനകം തീർപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഓഗസ്റ്റ് 1 ന് എതിർപ്പുകള്‍ രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള വിൻഡോ സെപ്റ്റംബർ 1 വരെ സജീവമായി തുടരുന്നതാണ്. കരട് പട്ടികയിൽ രണ്ട് പരാതികളുള്ള സിപിഐ (എംഎൽ) ലിബറേഷൻ മാത്രമാണ് ഇതുവരെ എതിർപ്പുകൾ സമർപ്പിച്ചതെന്ന് ഇസിഐ പറഞ്ഞു.

ആവർത്തിച്ചുള്ള അപ്പീലുകൾ നൽകിയിട്ടും, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പുനരവലോകന പ്രവർത്തനത്തിൽ സജീവമായി ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പറഞ്ഞു. ഓഗസ്റ്റ് 1 മുതൽ, സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷൻ (SIR) കഴിഞ്ഞ് 18 വയസ് തികഞ്ഞ 2,63,257 പുതിയ വോട്ടർമാർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനായി അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വ്യക്തികൾക്കും പാർട്ടികൾക്കും അവരുടെ 1.6 ലക്ഷം ബൂത്ത് ലെവൽ ഏജന്‍റുമാർക്കും (BLA) പിശകുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഒരു മാസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന അവസരം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കമ്മിഷൻ അടിവരയിട്ട് പറഞ്ഞു. ഇതിൽ ആര്‍ജെഡി 47,506 ബിഎല്‍എകളെയും കോൺഗ്രസ് 17,549-നെയും, 2,000-ത്തിലധികം ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളെയും നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോള്‍ ഏകദേശം 67,000-ത്തിലധികം പ്രതിനിധികളുണ്ട്.

'ഓഗസ്റ്റ് 1-ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ബിഹാറിലെ കരട് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ എന്തെങ്കിലും പിശകുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ അവകാശവാദങ്ങളും എതിർപ്പുകളും സമർപ്പിക്കുക. ഇതുവരെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും ഒരു അവകാശവാദമോ എതിർപ്പോ പോലും സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല'. -തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പ്രസ്‌താവനയില്‍ പറയുന്നു.

പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്തായ ഏതൊരു യോഗ്യരായ വോട്ടർക്കും സെപ്റ്റംബർ 1 നകം ആധാറുമായി ഫോം 6 ഫയൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ യോഗ്യതയില്ലാത്ത പേരുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനെതിരെയുള്ള എതിർപ്പുകൾ ബന്ധപ്പെട്ട നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ഏതൊരു വോട്ടർക്കും ഫോം 7 വഴി സമർപ്പിക്കാമെന്നും ഇസിഐ വ്യക്തമാക്കി. അംഗീകൃത പാർട്ടികളുടെ ബിഎൽഎമാർക്കും വോട്ടർമാർക്കുവേണ്ടി ഫോം 6 ഉം 7 ഉം ഫയൽ ചെയ്യാം. 960 ലെ വോട്ടർ രജിസ്ട്രേഷൻ നിയമങ്ങളിലെ റൂൾ 20(3)(b) പ്രകാരം ഒരു പ്രഖ്യാപനം സമർപ്പിച്ചാൽ, ഒരു നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടർമാരല്ലാത്തവർക്കും എതിർപ്പുകൾ സമർപ്പിക്കാമെന്ന് പ്രസ്‌താവനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ബിഹാറിലെ വോട്ടര്‍ പട്ടികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ സത്യവാങ്മൂലം ഇതിനോടകം സുപ്രീംകോടതിയില്‍ സമർപ്പിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 1ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കരട് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ബിഹാറിലെ 65 ലക്ഷം വോട്ടർമാരുടെ പേരുകളും വിശദാംശങ്ങളും സംസ്ഥാനത്തെ 38 ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർമാരുടെ വെബ്‌സൈറ്റുകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള സത്യവാങ്മൂലമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍ സുപ്രീംകോടതിയിൽ സമര്‍പ്പിച്ചത്. ബിഹാർ കരട് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതിൽ പരാതിയുള്ള വോട്ടർമാർക്ക് ആധാർ കാർഡുകളുടെ പകർപ്പുകൾ അവരുടെ അവകാശവാദങ്ങൾക്കൊപ്പം സമർപ്പിക്കാമെന്ന് പൊതു നോട്ടിസുകളിൽ വ്യക്തമായി പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇസിഐ സുപ്രീംകോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

