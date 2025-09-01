ETV Bharat / bharat

പാര്‍ട്ടികള്‍ മൊത്തം 144 അപേക്ഷകള്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്, അതില്‍ സിപിഐ (എം.എല്‍) ലിബറേഷന്‍ 118, ബിജെപി 16, ആര്‍ജെഡി 10 എന്നിങ്ങനെയാണ്.

Bihar Voters (File Photo) (PTI)
By PTI

Published : September 1, 2025 at 6:13 PM IST

പാറ്റ്‌ന: ബിഹാറിലെ വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കാനും നീക്കം ചെയ്യാനും ആവശ്യപ്പെട്ട് തീവ്ര പുനഃപരിശോധന (എസ്‌ഐആര്‍)യില്‍ ലഭിച്ചത് വന്‍തോതില്‍ അപേക്ഷകള്‍. ഒരു മാസത്തോളം നീണ്ടുനിന്ന അപേക്ഷാ സമര്‍പ്പണം ഇന്ന് അവസാനിച്ചു.

36,000-ത്തിലധികം ആളുകളാണ് വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ പേര് ചേര്‍ക്കാനായി അപേക്ഷിച്ചത്, അതേസമയം രണ്ടര ലക്ഷത്തിലധികം അപേക്ഷകള്‍ പേരുകള്‍ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭിച്ചു. നവംബറില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ബിഹാറിലെ അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക സെപ്റ്റംബര്‍ 30-ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്നാണ് ഇലക്ഷന്‍ കമ്മിഷന്‍ അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ഇതുവരെ 2,53,668 അവകാശവാദങ്ങളും എതിര്‍പ്പുകളും സമര്‍പ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഇതില്‍ 2,53,524 അപേക്ഷകള്‍ വോട്ടര്‍മാര്‍ നേരിട്ട് സമര്‍പ്പിച്ചതാണ്. 40,630 അപേക്ഷകള്‍ തീര്‍പ്പാക്കി.

രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളായ സിപിഐ (മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റ്-ലെനിനിസ്റ്റ്) ലിബറേഷന്‍, ഭാരതീയ ജനതാ പാര്‍ട്ടി (ബിജെപി), രാഷ്ട്രീയ ജനതാദള്‍ (ആര്‍ജെഡി) എന്നിവയുടെ ബൂത്ത് ലെവല്‍ ഏജന്‍റുമാരും അപേക്ഷകള്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പാര്‍ട്ടികള്‍ മൊത്തം 144 അപേക്ഷകള്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്, അതില്‍ സിപിഐ (എം.എല്‍) ലിബറേഷന്‍ 118, ബിജെപി 16, ആര്‍ജെഡി 10 എന്നിങ്ങനെയാണ്.

അതേസമയം, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എസ്ഐആര്‍ നടപടികളെ എതിര്‍ക്കുന്ന കോണ്‍ഗ്രസ്, ഇതുവരെ ഒരു അപേക്ഷയും സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ അറിയിച്ചു. കരട് പട്ടികയില്‍ നിന്ന് 89 ലക്ഷം വോട്ടര്‍മാരെ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പാനല്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട ഫോര്‍മാറ്റില്‍ ആയിരുന്നില്ല ഈ അപേക്ഷ. വലിയ തോതിലുള്ള വോട്ടര്‍മാരെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തെളിവുകള്‍ സഹിതമുള്ള സത്യവാങ്മൂലം നല്‍കണമെന്ന് ബീഹാര്‍ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര്‍ (സിഇഒ) ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

നിയമങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച്, അവകാശവാദങ്ങളും എതിര്‍പ്പുകളും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അന്വേഷണം നടത്തി, അപേക്ഷകര്‍ക്ക് മതിയായ അവസരം നല്‍കിയ ശേഷം മാത്രമേ തീര്‍പ്പാക്കുകയുള്ളൂ. 18 വയസോ അതില്‍ കൂടുതലോ പ്രായമുള്ള 16,56,886 പുതിയ വോട്ടര്‍മാരുടെ അപേക്ഷകളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതില്‍ 91,462 അപേക്ഷകള്‍ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു.

പൊതുജനങ്ങളില്‍ നിന്ന് അവകാശവാദങ്ങളും എതിര്‍പ്പുകളും ശേഖരിക്കാന്‍ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്നും എന്നാല്‍ അവ നിര്‍ദ്ദിഷ്ട ഫോര്‍മാറ്റില്‍ ആയിരിക്കണമെന്നും ഇലക്ഷന്‍ കമ്മീഷന്‍ അറിയിച്ചിരുന്നു.

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടികയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയക്കുഴപ്പങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി സുപ്രീം കോടതിയും വിഷയത്തില്‍ ഇടപെട്ടിരുന്നു. വോട്ടര്‍ പട്ടിക അന്തിമമാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ പുതിയ അപേക്ഷകള്‍ പരിഗണിക്കൂ എന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

കൂടാതെ, ഓഗസ്റ്റ് 1-ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കരട് പട്ടികയില്‍ അവകാശവാദങ്ങളും എതിര്‍പ്പുകളും സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ വോട്ടര്‍മാരെയും രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളെയും സഹായിക്കുന്നതിന് പാരാലീഗല്‍ വോളണ്ടിയര്‍മാരെ വിന്യസിക്കാന്‍ സംസ്ഥാന നിയമ സേവന അതോറിറ്റിയോട് സുപ്രീം കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നു.

വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ പേര് ചേര്‍ക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരില്‍ നിന്ന് ആധാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 11 രേഖകളില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സ്വീകരിക്കാനും കോടതി ഇലക്ഷന്‍ കമ്മീഷനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ബീഹാറിലെ 7.24 കോടി വോട്ടര്‍മാരില്‍ 99.5 ശതമാനം പേരും തങ്ങളുടെ രേഖകള്‍ പരിശോധനക്കായി സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

