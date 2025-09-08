ETV Bharat / bharat

'പറന്ന്' നടന്ന് പ്രചാരണം, ബിഹാറില്‍ ഹെലികോപ്‌ടറുകള്‍ക്ക് വൻ ഡിമാന്‍റ്; ചോപ്പർ ബുക്കിങ് സർവകാല റെക്കോർഡില്‍

പ്രചാരണ വേളയിൽ പ്രതിദിനം കുറഞ്ഞത് 20 ഹെലികോപ്‌ടറുകളെങ്കിലും പറക്കുന്നു എന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

BIHAR PARTIES BOOK HELICOPTERS HELICOPTER FOR ELECTION CAMPAIGN BIHAR ELECTION LATEST UPDATES BIHAR ELECTION 2025
NDA supporters wave towards the helicopter of Bihar Chief Minister Nitish Kumar as he leaves after an election campaign rally (ANI)
പട്‌ന: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന ബിഹാറിൽ ഹെലികോപ്‌ടറുകളാണിപ്പോള്‍ വിഐപികള്‍. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിരവധി ഹെലികോപ്‌ടറുകളാണ് രാഷ്‌ട്രീയ പർട്ടികൾ ബുക്ക് ചെയ്‌തത്. 2020 ൽ നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും പാർട്ടികൾ ഹെലികോപ്‌ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

എന്നാൽ ഇപ്പോഴുള്ളതുപോലെ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല. കൊവിഡ് കാരണം ഹെലികോപ്‌ടറുകൾക്ക് വില കുറവായിരുന്നു. എങ്കിലും വളരെ കുറച്ച് നേതാക്കൾ മാത്രമേ ഹെലികോപ്‌ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുള്ളു.

പ്രചാരണ വേളയിൽ പ്രതിദിനം കുറഞ്ഞത് 20 ഹെലികോപ്‌ടറുകളെങ്കിലും ഉയർത്താറുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. നാഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് അലയൻസും (എൻഡിഎ) ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിന്‍റെ നേതാക്കളും ഇതിനകം ഹെലികോപ്‌ടറുകൾ ബുക്ക് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

ബിജെപിയും ജെഡിയു സഖ്യവും നിരവധി ഹെലികോപ്‌ടറുകൾ ബുക്ക് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. എൻഡിഎ നേതാക്കൾ പ്രതിദിനം 14 മുതൽ 15 ഹെലികോപ്‌ടറുകൾ വരെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. അതിൽ 12 എണ്ണം ബിജെപി നേതാക്കൾക്കുള്ളതാണ്. ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിന്‍റെ നേതാക്കളും പ്രചാരണത്തിനായി ഹെലികോപ്‌ടറുകൾ ബുക്ക് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

ഹെലികോപ്‌ടറിൻ്റെ ചെലവ്

സിംഗിൾ എഞ്ചിൻ ഹെലികോപ്‌ടർ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മണിക്കൂറിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ മുതൽ രണ്ട് ലക്ഷം വരെ ചെലവ് വരും. ഡബിൾ എഞ്ചിൻ ഹെലികോപ്‌ടറിന് മണിക്കൂറിൽ 3 മുതൽ 4 ലക്ഷം രൂപയാണ് വാടക. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് ഇത് വർധിക്കും. സിംഗിൾ എഞ്ചിനുകൾക്ക് 25 ശതമാവും ഡബിൾ എഞ്ചിനുകൾക്ക് 100 ശതമാനവും വർധനവ് വരും. ഹെലികോപ്‌ടർ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന നേതാക്കൾ മൂന്ന് മണിക്കൂർ വാടകയും 18 ശതമാനം ജിഎസ്‌ടിയും നൽകണം.

"തൻ്റെ പാർട്ടിയിലെ നേതാക്കൾ പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് ഒരു തകർന്ന ജീപ്പിലാണ് പ്രചാരണം നടത്തിയിരുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഹെലികോപ്‌ടറുകൾ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ല. പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കൾ പോരാടുകയും വിജയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. തേജസ്വജിക്ക് യുവാക്കളുടെ പിന്തുണയുണ്ട്", ആർജെഡി നേതാവ് രാജേഷ്‌ യാദവ് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളില്‍ പ്രചരണം നടത്താൻ കഴിയുമെന്നതിനാല്‍ തൻ്റെ പാർട്ടി നേതാക്കൾ ഹെലികോപ്‌ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഹെലികോപ്‌ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂലം സ്ഥാനാർഥികൾക്കും നേതാക്കൾക്കും കഴിയുന്നത്ര നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകാൻ എളുപ്പമാകുന്നുവെന്ന് ബിജെപി വക്താവ് വിനോദ് ശർമ്മ പറഞ്ഞു. മുൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത്തവണ രാഷ്‌ട്രീയ പാർട്ടികൾ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രചാരണത്തിനായി കൂടുതൽ ഹെലികോപ്‌ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നെന്ന് പട്‌ന വിമാനത്താവളത്തിലെ ഗ്ലോബൽ ഫ്ലൈറ്റ് സർവീസസ് മാനേജർ ദേവേന്ദ്ര കുമാർ പറഞ്ഞു.

