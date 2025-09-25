ജീവൻ നൽകിയത് കല, വിധിയ്ക്ക് മുന്നിൽ പണയം വെയ്ക്കാത്ത ഇച്ഛാശക്തി; ഇത് വാ കൊണ്ട് തീർക്കും വിസ്മയ ലോകം
പോളിയോ ബാധിച്ച് ശരീരം തളർന്ന ഷാ ആലം 4,000ത്തിലധികം ചിത്രങ്ങളാണ് വായ കൊണ്ട് വരച്ചു തീർത്തത്. ഓരോ ചിത്രവും തൻ്റെ നിലച്ചുപോയ ശരീരത്തിൻ്റെ അതിജീവനമാണെന്ന് ഷാ ആലം പറയുന്നു.
September 25, 2025
ലക്നൗ: പോളിയോ തളർത്തിയ ശരീരം കൊണ്ട് അതിജീവനത്തിൻ്റെ നിറമുള്ള പുതിയ ലോകം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഈ കലാകാരൻ. പേര് ഷാ ആലം. ഒരു വയസുള്ളപ്പോള് പോളിയോ തളർത്തിയ കാലുകളും കൈകളും അദ്ദേഹത്തെ കലയുടെ ലോകത്തേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തി. നിശ്ചലമായിപ്പോയ തൻ്റെ ശരീരം തന്നെ ഷാ ആലം അതിജീവനത്തിൻ്റെ ക്യാൻവാസാക്കി.
4000 ചിത്രങ്ങളാണ് ഇതിനോടകം ഇദ്ദാഹം തൻ്റെ വായിൽ ബ്രഷ് വച്ച് പെയിൻ്റ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ നാല് ചുമരുകള്ക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങേണ്ട തൻ്റെ ജീവിതം ലോകം ആലം കലയിലൂടെ വിശാലമാക്കി. തൻ്റെ വേദനകളും സ്വപ്നങ്ങളുമെല്ലാം അദ്ദേഹം നിറങ്ങള് ചാലിച്ച് മായ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.
പത്താൻപുരയിലെ ഒറ്റ മുറി വീട്ടിലാണ് ഇപ്പോള് ഷാ കഴിയുന്നത്." എൻ്റെ ശരീരം നിലച്ചതിന് പിന്നാലെ മാതാപിതാക്കള് എല്ലാ ചികിത്സയും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കി. ഡോക്ടർമാരെയും ഹാക്കിമുകളെയും, വൈദ്യന്മാരെയും ബന്ധപ്പെട്ടു. എന്നാല് ഒന്നും ഫലം കണ്ടില്ല. എൻ്റെ തലച്ചോറും ഒരു കൈയും ഒഴികെ എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നിർജീവമായിരുന്നു. ഒരു ഈച്ചയെ പോലും ഓടിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ഞാന് തളര്ന്നു പോയി." ഷാ ആലം പറയുന്നു.
മകൻ്റെ ശരീരത്തിലെ മിക്ക അവയവങ്ങളും പ്രവർത്തനം നിലച്ചിട്ടും ഷായുടെ അമ്മ പ്രതീക്ഷ കൈവിട്ടില്ല. ഓരോ ദിവസവും മകൻ്റെ ഏതെങ്കിലും അവയവങ്ങള് ചലിക്കുന്നതിനായി പോരാടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. അവന് പെയിൻ്റിങിലേക്ക് കടന്നത് തന്നെ ഒരുപാട് നാളത്തെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണെന്ന് അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
"അവൻ അനങ്ങാതെ കിടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു നോട്ട്ബുക്കും പെൻസിലും അവൻ്റെ മുന്നിൽ വയ്ക്കുമായിരുന്നു. ഇത് കാണുമ്പോള് എഴുതാനായി അവന് ശ്രമിക്കുമെന്ന് കരുതി. എന്നാല് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാന് അവനോട് പറഞ്ഞില്ല. പയ്യെ അവന് വരയ്ക്കാന് തുടങ്ങി. പതിയെ വരകള് അവന് ചിത്രങ്ങളാക്കി മാറ്റി."- ഒരുപാട് വേദനകള്ക്കിയിലെ സന്തോഷം അമ്മ ഓർത്തെടുത്തു.
എന്നാല് ആലം തൻ്റെ പെന്സില് ചെറിയ പെയിൻ്റിങുകളില് മാത്രം ഒതുക്കി നിര്ത്തി. ഒരു ദിവസം അമിതാഭ് ബച്ചൻ്റെ സിനിമ അവനെ സ്വാധീനിച്ചു. ഒരു സിംഹം തൻ്റെ അമ്മയെ ഗുണ്ടകളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്ന അമിതാഭ് ബച്ചൻ്റെ 'മർദ്' എന്ന സിനിമ അവനെ വരയുടെ കൂടുതൽ വിശാലമായ ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.
"ടിവിയില് കണ്ട രംഗം അതേപടി പകര്ത്തണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അത് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചിത്രമാക്കി. എൻ്റെ ആദ്യ ചിത്രത്തിന് വളരെയധികം പ്രശംസ കിട്ടിയത് എന്നെ ആവേശ ഭരിതനാക്കി. വരയ്ക്കുക എന്നതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഞാൻ കരുതി.” ആലം തൻ്റെ പ്രചോദനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു.
അന്നുമുതൽ, ഷാ ആലം പഴയ ലോകത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയിട്ടില്ല. സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ പോരാടിയ തൻ്റെ മുത്തച്ഛനിൽ നിന്നും മുതുമുത്തച്ഛനിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഛായാചിത്രങ്ങൾ, ഭക്തി ചിത്രങ്ങൾ, ദേശസ്നേഹ രംഗങ്ങൾ എന്നിവ വരയ്ക്കാന് തുടങ്ങി. “കല ഈ ലോകത്ത് എൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനെ പിന്തുണച്ചു. ഇതില്ലായിരുന്നെങ്കില് ഞാൻ ഒന്നുമല്ലാതായി പോവുമായിരുന്നു. എൻ്റെ ശരീരം എന്നെ പരാജയപ്പെടുത്തിയപ്പോഴും കല എനിക്ക് ജീവന് തന്നു. അതിനാൽ ബ്രഷിനെ ഞാന് ജീവവായുയാക്കി." അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കഴിഞ്ഞ 17 വർഷത്തിനിടെ, ഷാ ആലം 4,000-ത്തിലധികം ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു. അവയിൽ പലതും ലഖ്നൗ, ഡൽഹിയിലെ പ്രഗതി മൈതാനം, ഡെറാഡൂൺ എന്നിവിടങ്ങളില് പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം 12,000 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു. എന്നാൽ ഇത്തരം വില്പനകളിലൂടെ മാത്രം കുടുംബത്തെ സാമ്പത്തികമായി പിന്തുണയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
“ഭിന്നശേഷി കുട്ടികൾക്കായി ഒരു പെയിൻ്റിങ് സ്കൂൾ വേണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. പക്ഷേ, എൻ്റെ വീട് തന്നെ ശരിയായി നടത്താൻ കഴിയാത്തതിനാല് ഞാനത് ഉപേക്ഷിച്ചു." അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2020ൽ പകർച്ചവ്യാധി ബാധിച്ചപ്പോൾ ജീവിതം കൂടുതൽ കഠിനമായി. അതേ വർഷം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരേയൊരു പ്രവർത്തനക്ഷമമായ കൈയും തളർന്നുപോയി. ഇത് അദ്ദേഹത്തെ പൂര്ണമായും ആശ്രിതനാക്കി.
എന്നാൽ എന്ത് വന്നാലും നേരിടാൻ ആലം ധൈര്യം സംഭരിച്ചു. “ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എൻ്റെ ലോകം അവസാനിച്ചുവെന്ന് ഞാൻ കരുതി. പക്ഷേ ദൈവം എനിക്ക് എൻ്റെ തലച്ചോറും ഇച്ഛാശക്തിയും വായയും നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസിലാക്കി. അതിനാൽ ഞാന് കരയില്ല. മറിച്ച് എൻ്റെ തളർച്ചയെ എൻ്റെ ശക്തിയാക്കുകയും എൻ്റെ വായ് കൊണ്ട് വരയ്ക്കുകയും ചെയ്തു."അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി.
ഇന്ന് ഒരു ബ്രഷ് വെച്ച്, ഷാ ആലം മനോഹരമായി ചിത്രങ്ങള് വരയ്ക്കുന്നു. ഓരോ ചിത്രവും ഷാ മണിക്കൂറുകള് എടുത്താണ് വരയ്ക്കുന്നത്. ബ്രഷ് മുക്കി ക്യാൻവാസിലേക്ക് മുഖം ചരിച്ചുവച്ചാണ് എല്ലാ പെയിൻ്റിങും ചെയ്യുന്നത്. ബധിരയും മൂകയുമായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി ഷാമയുടെ പിന്തുണ വലിയ ശക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുന്നത്.
ആറ് മാസം മുമ്പ് ആലമിനെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മയാണ്. മാതാപിതാക്കളുടെ മരണ ശേഷം ഭാര്യ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഷായും പറയുന്നു. "അവൾ എൻ്റെ ശക്തിയാണ്.അവള് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എന്നെ സഹായിക്കുന്നു. അവളില്ലാതെ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല," ആലം പറഞ്ഞു.
ആലമിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം കൊണ്ടാണ് കുടുംബം ആഴ്ചയിൽ പലചരക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത്. "എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും മാത്രമല്ല, ജീവിതം എല്ലാവർക്കും പ്രവചനാതീതമാണ്. ആർക്കും എന്തും സംഭവിക്കാം, പക്ഷേ അത് ജീവിതം ഉപേക്ഷിക്കാൻ കാരണമാകരുത്." ഷാ എല്ലാവരോടുമായി പറയുന്നു.
ആലം വൈകല്യമുള്ളവനായിരിക്കാം, പക്ഷേ ദൈവം അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് മാത്രമുള്ള കഴിവ് നല്കിയെന്ന് അയൽക്കാർ പറയുന്നു. "അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ ജീവനുള്ളത് പോലെ തോന്നുന്നു. അവ ശ്വസിക്കുന്നതുപോലെ തോന്നുന്നു." അയല്ക്കാരനായ ജാവേദ് പറയുന്നു.
കലാപ്രേമികളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവിനെ പ്രശംസിക്കുന്നു. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദേശസ്നേഹ ചിത്രങ്ങൾ കുറച്ച് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, സ്ഥിരം ചിത്രങ്ങള് വാങ്ങുന്ന അസ്ലം ഖാൻ പറഞ്ഞു. “അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടാണ്. ശരീരം തന്നെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ഒരാള് ചിത്രങ്ങള് വരയ്ക്കുന്നത് തന്നെ അഭിമാനകരമാണ്. എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഞാന് എൻ്റെ വീട്ടില് തൂക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഖാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
രണ്ടറ്റവും കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ പാടുപെടുന്ന ആലം, തൻ്റെ നേട്ടങ്ങളോ കഴിവുകളോ കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും എളുപ്പമാകില്ലെന്ന് വാദിക്കുന്നു. “ബഹുമതികളും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും നല്ലതാണ്, പക്ഷേ അതിജീവനമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ബഹുമാനം എനിക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്നില്ല." ആലം പറയുന്നു. 2000-ൽ, ആലം യുപി ബോർഡിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടി. നിലവിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഭാര്യ, അമ്മ, മൂത്ത സഹോദരൻ എന്നിവര് ഉള്പ്പെടുന്നു.
എന്തൊക്കെ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടാലും ജീവിതം വിട്ടുകളയില്ലന്ന് ആലം പറയുന്നു. എനിക്ക് നിരവധി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, കല സൃഷ്ടിക്കാനും ഹൃദയങ്ങളെ കീഴടക്കാനുമുള്ള കഴിവ് എനിക്കുണ്ട്. ബ്രഷ് വായിൽ പിടിക്കാൻ കഴിയുന്നിടത്തോളം കാലം ഞാൻ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന ഓരോ ക്യാൻവാസും ഞാൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു, ആലം പറഞ്ഞു.
