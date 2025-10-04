ETV Bharat / bharat

പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിൻ്റെ മുഖ്യ സൂത്രധാരനും ലഷ്‌കർ-ഇ-തൊയ്ബ പ്രോക്‌സി റെസിസ്റ്റൻസ് ഫ്രണ്ട് (ടിആർഎഫ്) തലവനുമായ സജാദ് ഗുലിൻ്റെ സ്വത്ത് കശ്‌മീരി പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. 2022ലാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഗുലിനെ തീവ്രവാദിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 4, 2025 at 5:12 PM IST

ശ്രീനഗർ: പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിൻ്റെ സൂത്രധാരനും ലഷ്‌കർ-ഇ-തൊയ്ബ പ്രോക്‌സി റെസിസ്റ്റൻസ് ഫ്രണ്ട് (ടിആർഎഫ്) തലവനുമായ സജാദ് അഹമ്മദ് ഷെയ്ഖ് എന്ന സജാദ് ഗുലിൻ്റെ കുടുംബ സ്വത്ത് കണ്ടുകെട്ടി ജമ്മു കശ്‌മീർ പൊലീസ്. ഒരു കോടി രൂപയുടെ സ്വത്താണ് കണ്ടെത്തിയത്. വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം ശ്രീനഗർ പൊലീസ് കേസെടുക്കുകയും ചെയ്‌തു.

ശ്രീനഗറിൻ്റെ പ്രാന്തപ്രദേശത്തുള്ള റോസ് അവന്യൂ ബിൽഡിങ്ങിനടുത്ത് നിർമിച്ച ഒരു കോടിയോളം വില വരുന്ന വീടാണ് കണ്ടുകെട്ടിയത്. 15 മർല (ഭൂമി അളക്കുന്നതിനുള്ള യൂണിറ്റ്)യിൽ കൂടുതൽ വിസ്‌തൃതിയുള്ള പ്രദേശത്താണ് വീട് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. "ഭീകരൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പേരിലാണ് സ്വത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നതെങ്കിലും, ഗുലിനും സ്വത്തില്‍ അവകാശമുള്ളതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്," പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചതോ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതോ ആയ സ്വത്തുക്കളാണ് കണ്ടുകെട്ടിയതെന്നും നിയമ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം നടത്തിയതിനാലാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കൂടാതെ, ബന്ധപ്പെട്ട എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്നും പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

2022ലാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഗുലിനെ തീവ്രവാദിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അതിർത്തി കടന്നുള്ള സ്പോൺസർമാരും അനുഭാവികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക, ലോജിസ്റ്റിക്കൽ, പ്രവർത്തന ശൃംഖലകളെ തകർക്കുന്നതിനുള്ള നിലവിലുള്ള തന്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണിതെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഭീകരതയെ സഹായിക്കുന്ന വ്യക്തികളും സ്ഥാപനങ്ങളും നിയമവിരുദ്ധമായി സമ്പാദിച്ച സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കർശനമായ നിയമ നടപടികൾ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന വ്യക്തമായ സന്ദേശമാണ് ഈ നടപടി നൽകുന്നത് എന്നും, പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ജമ്മു കശ്‌മീർ പൊലീസിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഗുൽ തീവ്രവാദത്തിന് സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതിലും ദേശവിരുദ്ധ പ്രചാരണം നടത്തുന്നതിലും പങ്കാളിയായിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, വിവിധ ഓൺലൈൻ, സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലൂടെ സർക്കാരിനെതിരെ അതൃപ്‌തി വളർത്താനും ശ്രമിച്ചു.

കശ്‌മീരിൽ സിവിലിയന്മാരെയും സുരക്ഷാ സേനയേയും ലക്ഷ്യമിട്ട് ടിആർഎഫ് ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയതായി ആരോപണമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വർഷം ആദ്യം പഹൽഗാമിൽ ഇവർ നടത്തിയ ഭീകരാക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് യുഎസ് അവരെ ഒരു ഭീകര സംഘടനയായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഏപ്രിൽ 22 ന് 25 വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും ഒരു പ്രാദേശിക കുതിരക്കാരനും നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദികളും ഇവരായിരുന്നു.

ഓപ്പറേഷന്‍ സിന്ദൂർ

ഭീകരതയ്ക്ക് സുരക്ഷിത ഇടങ്ങളൊരുക്കുന്നത് തുടര്‍ന്നാല്‍ പാകിസ്ഥാനെതിരെ കടുത്ത നടപടികള്‍ കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് കരസേനാ മേധാവി ജനറല്‍ ഉപേന്ദ്ര ദ്വിവേദി. ഇന്ത്യന്‍ കരസേനയുടെ ഒരു ആഘോഷ പരിപാടിയില്‍ സംസാരിക്കവെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മുന്നറിയിപ്പ്.

ഓപ്പറേഷന്‍ സിന്ദൂറിന്‍റെ വിജയത്തെയും അദ്ദേഹം ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടി. പാകിസ്ഥാനിലെ ഒന്‍പത് ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ഇന്ത്യന്‍ സേന തകര്‍ത്തു. ഈ സൈനിക നടപടിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയാണ് പേര് നിര്‍ദേശിച്ചത്. സ്‌ത്രീകള്‍ക്ക് വേണ്ടി ആ പേര് സമര്‍പ്പിച്ചുവെന്നും ദ്വിവേദി പറഞ്ഞു. ഒരു സ്‌ത്രീ സിന്ദൂരം തൊടുമ്പോഴെല്ലാം ഓപ്പറേഷന്‍ സിന്ദൂറില്‍ സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ച സൈനികരെ അവള്‍ ഓര്‍ക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

