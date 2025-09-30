രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരായ വധഭീഷണി; ഒളിവിൽ പോയ പ്രിൻ്റു മഹാദേവ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കീഴടങ്ങി
പാർട്ടിപ്രവർത്തകർക്ക് ഒപ്പമായിരുന്നു കീഴടങ്ങാൻ എത്തിയത്. സ്റ്റേഷനിൽ കീഴടങ്ങിയ പ്രതിയെ മാജിസ്ട്രേറ്റിന് മുൻപിൽ ഹാജരാക്കും.
തൃശൂർ: രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരായ കൊലവിളി പ്രസംഗം നടത്തിയ കേസിൽ പ്രതി പ്രിൻ്റു മഹാദേവ് പൊലീസിൽ കീഴടങ്ങി. പേരാമംഗലം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് പ്രതി കീഴടങ്ങിയത്. പാർട്ടിപ്രവർത്തകർക്ക് ഒപ്പമായിരുന്നു കീഴടങ്ങാൻ എത്തിയത്. സ്റ്റേഷനിൽ കീഴടങ്ങിയ പ്രതിയെ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുൻപിൽ ഹാജരാക്കും.
അതേസമയം, സംഭവത്തില് പ്രിൻ്റു മഹാദേവ് പ്രതികരിച്ചു," ഞാനൊരു അധ്യാപകനാണ് ഒരിക്കലും ഹിംസയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, ഹിംസയെ പ്രോത്സാപ്പിക്കുന്ന ആളല്ല, സത്യം എന്താണെന്ന് സമൂഹം തിരിച്ചറിയും" എന്ന് പ്രിൻ്റു മഹാദേവ് പറഞ്ഞു.
ചാനൽ ചർച്ചയ്ക്കിടെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ കൊലവിളി പരാമർശം നടത്തിയ കേസിൽ ബിജെപി അംഗം പ്രിൻ്റു മഹാദേവിനെ തേടി പൊലീസ് റെയ്ഡ് നടത്തിയതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് കീഴടങ്ങിയത്. ബിജെപി സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം സുരേന്ദ്രൻ അയനിക്കുന്നത്തിൻ്റെ വീട്ടിലും സഹോദരൻ ഗോപിയുടെ വീട്ടിലുമാണ് പൊലീസ് പരിശോധന നടത്തിയത്.
കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ന്യൂസ് 18 കേരളം ചാനലിലെ ചർച്ചയിലാണ് ബിജെപി യുവ നേതാവ് പ്രിൻ്റു മഹാദേവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ വധഭീഷണി മുഴക്കിയത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നെഞ്ചത്ത് വെടിയുണ്ട വീഴുമെന്നായിരുന്നു പ്രസ്താവന. തുടർന്ന് വിഷയത്തിൽ നിയമ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് കെപിസിസി സെക്രട്ടറി അഡ്വ. സി.ആർ. പ്രാണകുമാർ സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് പരാതി നൽകിയിരുന്നു.
പ്രിൻ്റുവിൻ്റെ പ്രസ്താവന അതീവ ഗൗരവമുള്ളതാണെന്നും വധ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണോ ഇത് എന്ന് അടിയന്തരമായി അന്വേഷിക്കണമെന്നും പരാതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് പ്രിൻ്റുവിനെതിരെ പൊലീസ് കേസ് എടുത്തത്. തുടർന്ന് ഇയാൾ ഒളിവിൽ പോകുകയും പിന്നീട് കീഴടങ്ങുകയുമായിരുന്നു.
നാക്കുപിഴയെന്ന് ബിജെപി
ചാനൽ ചർച്ചയിലെ നാക്ക് പിഴവിൻ്റെ പേരിൽ ബിജെപി പ്രവർത്തകരെയും നേതാക്കളെയും കേസിൽ കുടുക്കാൻ നോക്കുന്നു എന്ന് ബിജെപി ആരോപിച്ചു. "നാക്ക് പിഴവ് ഉണ്ടാകാത്ത ഒരാളും കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇല്ല, കേസെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെയും കേസെടുക്കണം, വി ഡി സതീശനെതിരെയും പിണറായി വിജയനെതിരെയും കേസെടുക്കണം" എന്ന് ബിജെപി നേതാവ് അഡ്വ. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
പ്രിൻ്റു മഹാദേവനെ പാർട്ടി വക്താവ് സ്ഥാനത്തു നിന്നും മാറ്റി, ഈ കേസിൻ്റെ പേരിൽ ബിജെപി ഓഫിസുകളിലോ പ്രവർത്തകരുടെ വീട്ടിലോ പൊലീസ് റെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വന്നാൽ അതിനെ ശക്തമായി നേരിടുകയും എതിർക്കുകയും ചെയ്യും, ഒരു കോൺഗ്രസുകാരനെയും വീട്ടിൽ കിടത്തി ഉറക്കില്ല എന്നും അഡ്വ. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.
"നേപ്പാളിലെ പോലെ ബംഗ്ലാദേശിലെയും പോലെ ഇന്ത്യയിലും ബിജെപി നേതാക്കളെ അടിച്ചോടിക്കണം എന്നുപറഞ്ഞ അരുന്ധതി റോയ്ക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ പിണറായി വിജയന് സാധിക്കുമോ? പ്രിന്റു പാവം ചെറുപ്പക്കാരനാണ്, പ്രിന്റുവിന്റെ പേരിൽ ബിജെപി പ്രവർത്തകരുടെ വീട്ടിൽ കയറി വേട്ടയാടിയാൽ ചൂലിൽ ചാണകം മുക്കി പൊലീസിനെ അടിക്കും, ടവർ ലൊക്കേഷന്റെ പേരിൽ ബിജെപി നേതാക്കളുടെയും ഓഫിസിലും വന്നാൽ ഒറ്റ കോൺഗ്രസുകാരെയും ഉറക്കില്ല" എന്നും ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കൊച്ചിയിൽ നടത്തിയ വാര്ത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, ബിജെപി ജില്ലാ നേതാക്കളുടെ വീട്ടിൽ പൊലീസ് നടത്തുന്ന പരിശോധനയ്ക്കെതിരെ ബിജെപി തൃശൂർ ഈസ്റ്റ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി ബാരിക്കേഡ് മറിച്ചിടാൻ ബിജെപി പ്രവർത്തകർ നോക്കിയതോടെ പൊലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു.
