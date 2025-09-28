കരൂർ ദുരന്തം: മനപൂർവമല്ലാത്ത നരഹത്യ; തമിഴക വെട്രി കഴകം നേതാക്കള്ക്കെതിരെ കേസ്
ടിവികെ റാലിയിൽ നടന്ന അപകടത്തിൽ ടിവികെ നേതാക്കൾക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിനും ഇവൻ്റ് മാനേജ്മെൻ്റിലെ പോരായ്മകളുമാണ് ദുരന്തത്തിന് കാരണമായത് എന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
Published : September 28, 2025 at 12:12 PM IST
കരൂർ (തമിഴ്നാട്): കരൂരിലെ വേലുച്ചാമിപുരത്ത് നടന്ന ടിവികെ റാലിക്കിടെ നടന്ന അപകടത്തിൽ ടിവികെ (തമിഴക വെട്രി കഴകം) ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബുസി ആനന്ദ്, കരൂർ വെസ്റ്റ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വിപി മതിയഴകൻ, സംസ്ഥാന ഭാരവാഹി സിടി നിർമ്മൽ കുമാർ എന്നിവർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടത്തു. പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന നേതാക്കള്ക്കെതിരെയും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മനപൂർവമല്ലാത്ത നരഹത്യക്ക് ആണ് കേസെടുത്തത്.
പ്രചാരണ പരിപാടിയിൽ രാവിലെ മുതൽ വിജയ്യെ കാണാൻ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കാത്ത് നിന്നിരുന്നു. തിരക്കേറിയ സ്ഥലത്ത് പെട്ടെന്ന് ജനക്കൂട്ടം വർധിച്ചതോടെ പരിഭ്രാന്തി പരത്തിയെന്നും, ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തതും സ്ഥലത്തെ വെളിച്ചക്കുറവും കാരണം ആളുകൾ ഇടറിവീഴുകയും ചവിട്ടിമെതിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്നും ദൃക്സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു. രക്ഷാപ്രവർത്തകർ ഇരകളെ കരൂർ ഗവൺമെൻ്റ് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്കും സമീപ സ്ഥങ്ങളിലേയ്ക്കും എത്തിച്ചു. ആംബുലൻസുകൾ റോഡുകളിലൂടെ പോകാൻ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടി.
കരൂരിലെ എമൂർ ഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കുന്നവരാണ് ദുരന്തത്തിൽപെട്ടവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും. കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ നൂറ് കണക്കിന് പേർ ഇപ്പോഴും ചികിത്സയിലാണ്. ചിലരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പ്രസിഡൻ്റ് ദ്രൗപതി മുർമു, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, തമിഴ്നാട് ഗവർണർ ആർഎൻ രവി, മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ സ്റ്റാലിൻ എന്നിവർ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.
മുഖ്യമന്ത്രി സ്റ്റാലിൻ സംഭവം നടന്ന രാത്രി തന്നെ കരൂരിലെത്തിയിരുന്നു. പരിക്കേറ്റവരെ സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരവും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് പരിക്കേറ്റവർക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയും പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഉത്തരവാദിത്തം നിർണയിക്കുന്നതിനും അത്തരം ദുരന്തങ്ങൾ തടയുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതിനുമായി വിരമിച്ച ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി അരുണ ജഗദീഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണത്തിനും അദ്ദേഹം ഉത്തരവിട്ടു. സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിനും ഇവൻ്റ് മാനേജ്മെൻ്റിലെ പോരായ്മകൾ മൂലവുമാണ് സംഭവം നടന്നതെന്നാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കരുതുന്നത് എന്ന് കരൂർ സിറ്റി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുകയും പ്രസ്താവനകൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതിനാൽ കൂടുതൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ ഉണ്ടാവുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളും തുടരുന്നതിനാൽ, വിവിധ പാർട്ടികളിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ പൊതുപരിപാടികളിൽ സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ കർശനമായി നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കരൂരിലും അയൽ ജില്ലകളിലും ദുരന്തത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ ശവസംസ്കാരം ആരംഭിച്ചെങ്കിലും, അന്വേഷണ കമ്മിഷൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് വേഗത്തിലാകുമെന്ന് അധികൃതർ സൂചിപ്പിച്ചു.
