പെൺമക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്ന ഒരു സർക്കാരിനോട് തമിഴ്നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ ക്ഷമിക്കില്ലെന്ന് സംഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എഐഎഡിഎംകെ സംസ്ഥാനത്തെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എടപ്പാടി കെ പളനിസ്വാമി പറഞ്ഞു.
Published : October 1, 2025 at 3:21 PM IST
ചെന്നൈ: വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ 19 കാരിയെ സഹോദരിയുടെ മുന്നില് വച്ച് ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസില് രണ്ട് പൊലീസുകാര് അറസ്റ്റില്. തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുവണ്ണാമലൈയില് വച്ചാണ് മൂത്ത സഹോദരിയുടെ മുന്നില് വച്ച് പെണ്കുട്ടിയെ പീഡീപ്പിച്ചത്.
സംഭവത്തില് തിരുവണ്ണാമല ഈസ്റ്റ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സുരേഷ് രാജ്, സുന്ദര് എന്നീ കോണ്സ്റ്റബിള്മാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
ആന്ധ്രപ്രദേശ് സ്വദേശിയായ 19കാരിയെയാണ് സഹോദരിയുടെ മുന്നില് വച്ച് ഇരുവരും ബലാത്സംഗ ചെയ്തത്. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയാണ് സംഭവം.
സംഭവത്തെ കുറിച്ച് സംഭവത്തെ കുറിച്ച് ഡി ഐ ജി ജി ധര്മരാജന് പറയുന്നതിങ്ങനെ, തങ്ങളുടെ കൃഷിയിടത്തിലുണ്ടായ പഴം വില്ക്കാനായി അരുണാചലേശ്വരിലെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വാനില് പോകുകയായിരുന്നു സഹോദരികള്. തിങ്കളാഴ്ച (സെപ്റ്റംബര് 29) അര്ദ്ധരാത്രിയോടെ എന്താള് ബൈപ്പാസിലെത്തിയപ്പോള് വാഹന പരിശോധനയ്ക്കായി പൊലീസ് കോണ്സ്റ്റബിള്മാര് വാന് തടഞ്ഞു. ഡ്രൈവറെ ചോദ്യം ചെയ്ത കോണ്സ്റ്റബിള്മാര് സഹോദരിമാരോട് വാനില് നിന്നിറങ്ങാന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പിന്നീട് രണ്ട് കോൺസ്റ്റബിൾമാർ ചേർന്ന് പെൺകുട്ടിയെ മർദ്ദിക്കുകയും അടുത്തുള്ള ഒരു ആളൊഴിഞ്ഞ കുറ്റിക്കാട്ടിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ച് കൊണ്ടുപോയി സഹോദരിയുടെ മുന്നില് വച്ച് ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു.
ഇന്നലെ പുലര്ച്ചെ നാല് മണിയോടെ സഹോദരികളെ റോഡിനരികില് ഉപേക്ഷിച്ച് ഇരുവരും കടന്നുകളഞ്ഞു. അവശ നിലയിലായ പെണ്കുട്ടികളെ കണ്ട അടുത്തുള്ള ഇഷ്ടിക ചൂള യൂണിറ്റിലെ തൊഴിലാളികള് ആംബുലന്സ് വിളിച്ചു വരുത്തി ഇരുവരേയും തിരുമണ്ണാമലൈ സര്ക്കാര് ജനറല് ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
തുടര്ന്നുള്ള പരിശോധനയില് ഒരാള് ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഇരയായിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായി. പിന്നാലെ ഡോക്ടര് പൊലീസിനെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തിരുവണ്ണാമലൈ വനിതാ പൊലീസ് സ്റേറഷനില് നിന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര് എത്തുകയും അതിജീവിതയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഇരുവരുടെയും മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രണ്ടു പൊലീസുകാരേയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതല് അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണ്.
തുടര്ന്ന് ഇരു സഹോദരിമാരേയും സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി. തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലിനും കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനും ബിഎൻഎസ് സെക്ഷൻ 87, 70, 68 എന്നിവ പ്രകാരം തിരുവണ്ണാമലൈ ഓൾ വനിതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡിഐജി ധർമ്മരാജൻ ടി പറഞ്ഞു.
അതേസമയം കുറ്റകൃത്യത്തെ ഭയാനകമെന്ന് എഐഎഡിഎംകെ സംസ്ഥാനത്തെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എടപ്പാടി കെ പളനിസ്വാമി വിശേഷിപ്പിച്ചു.
"തെരുവിലെ കുറ്റവാളികളല്ല, സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ ചെയ്ത ക്രൂരതയ്ക്ക് ഈ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എന്ത് മറുപടിയാണ് പറയാനുള്ളത്? എം കെ സ്റ്റാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഡിഎംകെ സർക്കാർ ലജ്ജിച്ചു തല കുനിക്കണം. പെൺമക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്ന ഒരു സർക്കാരിനോട് തമിഴ്നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ ക്ഷമിക്കില്ല," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
