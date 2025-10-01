ETV Bharat / bharat

ഇന്ത്യന്‍ കറന്‍സിയില്‍ ആദ്യമായി ഭാരതമാതാവ്: ആര്‍എസ്എസ് സ്മാരക നാണയം പ്രകാശനം ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി

RSS Centenary: PM Unveils ₹100 Coin, Stamp (X.com)
ന്യൂഡല്‍ഹി: രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക് സംഘിന്‍റെ (ആര്‍എസ്എസ്) ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പ്രത്യേക പോസ്റ്റല്‍ സ്റ്റാമ്പും 100 രൂപയുടെ സ്മാരക നാണയവും പ്രകാശനം ചെയ്തു. ഇന്ത്യന്‍ കറന്‍സിയില്‍ ആദ്യമായി ഭാരതമാതാവിന്‍റെ ചിത്രം ആലേഖനം ചെയ്തു എന്നതാണ് നാണയത്തിന്‍റെ വലിയ പ്രത്യേകത.

നാണയത്തിന്‍റെ ഒരു വശത്ത് ദേശീയ ചിഹ്നവും, മറുവശത്ത് വരദ മുദ്രയില്‍ സിംഹത്തോടുകൂടിയ ഭാരതമാതാവിന്‍റെ ചിത്രമാണുള്ളത്. ഭാരതമാതാവിന് മുന്നില്‍ ആദരവോടും സമര്‍പ്പണത്തോടും കൂടി വണങ്ങുന്ന സ്വയംസേവകരെയും ഇതില്‍ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

'സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായാണ് ഭാരതമാതാവിന്‍റെ ചിത്രം ഇന്ത്യന്‍ കറന്‍സിയില്‍ ആലേഖനം ചെയ്യുന്നത്. ഇത് വലിയ അഭിമാനത്തിന്‍റെയും ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യത്തിന്‍റെയും നിമിഷമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ചടങ്ങില്‍ പറഞ്ഞു.

നാണയത്തില്‍ ആര്‍എസ്എസിന്‍റെ മുദ്രാവാക്യമായ 'രാഷ്ട്രായ സ്വാഹാ, ഇദം രാഷ്ട്രായ, ഇദം ന മമ' എന്നും ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 'എല്ലാം രാഷ്ട്രത്തിനായി സമര്‍പ്പിക്കുന്നു, എല്ലാം രാഷ്ട്രത്തിന്‍റെതാണ്, എനിക്കുള്ളതല്ല' എന്നാണ് ഇതിന്‍റെ അര്‍ഥം.

പ്രകാശനം ചെയ്ത തപാല്‍ സ്റ്റാമ്പില്‍, 1963-ലെ റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡില്‍ ആര്‍എസ്എസ് സ്വയംസേവകര്‍ പങ്കെടുത്തതിന്‍റെ ചിത്രമാണ് ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് സംഘടനയുടെ ചരിത്രപരമായ സംഭാവനകളെയാണ് അടിവരയിടുന്നത്. ഭാരതമാതാവിനും ആര്‍എസ്എസിന്‍റെ നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തെ സേവനത്തിനും സമര്‍പ്പണത്തിനുമുള്ള അഭിമാനകരമായ ആദരവാണ് ഈ നിമിഷമെന്നും മോദി വിശേഷിപ്പിച്ചു.

ആർഎസ്എസ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ദിവസത്തെ വിജയദശമി ആഘോഷത്തിൻ്റെ പ്രതീകാത്മകതയുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ബന്ധപ്പെടുത്തി. "നാളെ വിജയദശമിയാണ്. തിന്മയുടെ മേൽ നന്മയുടെയും, അനീതിയുടെ മേൽ നീതിയുടെയും, അസത്യത്തിൻ്റെ മേൽ സത്യത്തിൻ്റെയും, ഇരുട്ടിൻ്റെ മേൽ വെളിച്ചത്തിൻ്റെയും വിജയത്തെയാണ് ഈ ഉത്സവം പ്രതീകവൽക്കരിക്കുന്നത്.

കൃത്യം 100 വർഷം മുമ്പ് ഈ മഹത്തായ ദിനത്തിൽ ഒരു സംഘടനയായി ആർഎസ്എസ് സ്ഥാപിതമായത് യാദൃശ്ചികമല്ല," പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. തിന്മയെ അകറ്റി നന്മയുടെ വിജയം ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ആർഎസ്എസ് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടതെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു.

സാംസ്‌കാരിക മന്ത്രാലയം സംഘടിപ്പിച്ച ശതാബ്ദി ആഘോഷച്ചടങ്ങില്‍ ആര്‍എസ്എസ് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ദത്താത്രേയ ഹൊസബലെ, ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്ത, സാംസ്‌കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ഗജേന്ദ്ര സിംഗ് ശെഖാവത്ത് എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു.

വൈദ്യശാസ്ത്രരംഗത്തെ പ്രമുഖനായിരുന്ന കേശവ് ബലിറാം ഹെഡ്ഗേവാര്‍ 1925-ല്‍ നാഗ്പൂരിലാണ് ആര്‍എസ്എസിന് രൂപം നല്‍കിയത്. സാംസ്‌കാരിക അവബോധം, അച്ചടക്കം, സേവനം, സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തം എന്നിവ പൗരന്മാരില്‍ വളര്‍ത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സംഘടന സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത്.

