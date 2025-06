ETV Bharat / bharat

ഗിനിയയിലേക്ക് കയറ്റുമതിക്കായി ആദ്യ ലോക്കോമോട്ടീവ് നിര്‍മിച്ച് ഇന്ത്യ; ജൂൺ 20 ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും - INDIAS FIRST LOCOMOTIVE

Prime Minister will flag off the first locomotive manufactured at the Marhowrah factory in Bihar ( X(@Indianinfoguide )