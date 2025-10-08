'വ്യാപാര ബന്ധം ദൃഢമാക്കും'; ഇന്ത്യയിലെത്തി ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി, മോദിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച നാളെ
ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി കെയര് സ്റ്റാർമറുടെ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ആദ്യ ഔദ്യോഗിക സന്ദര്ശനമാണിത്.
Published : October 8, 2025 at 8:50 PM IST
മുംബൈ: 2028ഓടെ ഇന്ത്യയെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ ആഗോള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാക്കി മാറ്റുമെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി കെയര് സ്റ്റാർമര്. ഇന്ത്യ-യുകെ സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറിന് കീഴിൽ വരാൻ പോകുന്ന അവസരങ്ങൾ അതുല്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആദ്യ ഇന്ത്യ സന്ദര്ശനത്തിന് പിന്നാലെ പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു കെയര് സ്റ്റാർമര്.
രണ്ട് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായാണ് ഇന്ന് രാവിലെ കെയര് സ്റ്റാർമർ മുംബൈയിൽ എത്തിയത്. യുകെയിൽ നിന്നുള്ള പ്രമുഖ ബിസിനസ് നേതാക്കൾ, സംരംഭകർ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിസിമാർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഒരു വലിയ പ്രതിനിധി സംഘത്തോടൊപ്പമാണ് അദ്ദേഹം എത്തിയത്.
യുകെ പ്രധാനമന്ത്രി കെയര് സ്റ്റാർമറും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും നാളെ (ഒക്ടോബർ 9) ഔദ്യോഗിക കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കുന്നതിനുള്ള ചർച്ചകൾ നടത്തും. യുകെ-ഇന്ത്യ വ്യാപാര കരാർ വളർത്താൻ സ്റ്റാർമർ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റ ഇന്ത്യ സന്ദർശനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോര്ട്ടില് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
വേഗത്തിൽ വളരുന്ന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ
ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഉത്പന്നങ്ങളുടെ തീരുവ കുറയ്ക്കുന്ന സുപ്രധാന യുകെ-ഇന്ത്യ വ്യാപാര കരാർ ജൂലൈയിൽ ഒപ്പ് വച്ചിരുന്നു. ഇത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയായ ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ബിസിനസുകൾ വേഗത്തിൽ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള വാതിൽ തുറക്കുന്നു എന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
റോൾസ് റോയ്സ്, ബ്രിട്ടീഷ് ടെലികോം, ഡിയാജിയോ, ലണ്ടൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്, ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേയ്സ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ ഉന്നത എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾ സ്റ്റാർമറിൻ്റെ പ്രതിനിധി സംഘത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇന്ത്യയുമായുള്ള നമ്മുടെ വ്യാപാര താത്പര്യ ആഗ്രഹം അതിരില്ലാത്തതാണ് എന്ന് യുകെയുടെ ബിസിനസ് ആൻഡ് ട്രേഡ് സെക്രട്ടറി പീറ്റർ കൈൽ പറഞ്ഞു.
"ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിച്ചു, 125 പ്രമുഖ ബിസിനസ് നേതാക്കളെ വാണിജ്യ തലസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു, ഇന്ത്യയുമായുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച കരാറാണിത്" എന്ന് സെക്രട്ടറി പീറ്റർ കൈൽ പറഞ്ഞു.
കൂടാതെ വളർന്നുവരുന്ന ഒരു വലിയ വിപണിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷ് ബിസിനസുകളെ അനുവദിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തുടക്കത്തിലേ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്, കരാർ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ നേടിയ വൻ വിജയങ്ങൾ പൂർണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനും ബിസിനസുകൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ മാർഗങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും, അങ്ങനെ വികസനം, തൊഴിലവസരങ്ങൾ, സമൃദ്ധി എന്നിവ ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയും" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ബ്രിട്ടീഷ് ഉത്പന്നങ്ങൾക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ശരാശരി താരിഫ് 15 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ശതമാനമായി കുറയും. സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കുകൾ, സൗന്ദര്യവർധക വസ്തുക്കൾ മുതൽ കാറുകൾ, മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്ന് പ്രസ്താവനയിർ പറയുന്നു.
വിസ്കി ഉത്പാദകർക്ക് 150 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 75 ശതമാനമായി താരിഫ് ഉടനടി കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ നേട്ടമുണ്ടാകും. ഇത് അടുത്ത 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 40 ശതമാനമായി കുറയുമെന്നും അതുകൊണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര എതിരാളികളേക്കാൾ യുകെയിക്ക് ഒരു മുൻതൂക്കം നൽകുമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഒപ്പുവച്ച ടെക്നോളജി സെക്യൂരിറ്റി ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഉൾപ്പെടെ ചർച്ചയിൽ പരിഗണിക്കുകയും യുകെ-ഇന്ത്യ ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും പ്രസ്താവന വ്യക്തമാക്കുന്നു. എഐ, ടെലികോം, ഡിഫൻസ് ടെക്നോളജി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ പരസ്പര സഹകരണം വർധിപ്പിക്കുകയാണ് ഇരു നേതാക്കളുടെയും ലക്ഷ്യം. അതിലൂടെ ബിസിനസുകൾക്ക് നിക്ഷേപവും വളർച്ചയും സാധ്യമാക്കുന്നതോടൊപ്പം ദേശീയ സുരക്ഷയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാകും ലക്ഷ്യമെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞു.
2030 ആകുമ്പോഴേക്കും ലോകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടെക്നോളജികളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇന്ത്യ എത്തുമെന്നും അതിവേഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. "ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം 100 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്ഥാപിതമായതാണ്, ഇന്ന് രാജ്യത്ത് ഏകദേശം 2,500 ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേയ്സ് ജീവനക്കാരുണ്ട്" എന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേയ്സ് ചെയർപേഴ്സണും ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവുമായ ഷോൺ ഡോയൽ പറഞ്ഞു.
