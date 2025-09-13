പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് മണിപ്പൂരിലേക്ക്; ബന്ദ് പ്രഖ്യാപിച്ച് തീവ്ര സംഘടനകൾ, കലാപശേഷം ഇതാദ്യം
മണിപ്പൂര് സന്ദര്ശിക്കാന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. മണിപ്പൂരില് ബന്ദ് പ്രഖ്യാപിച്ച് തീവ്ര സംഘടനകള്. ചുരാചന്ദ്പൂരിലെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് പുറമെ ഇംഫാലില് നടക്കുന്ന പരിപാടിയിലും പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുക്കും.
Published : September 13, 2025 at 7:24 AM IST
ന്യൂഡല്ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്ന് (സെപ്റ്റംബര് 13) മണിപ്പൂര് സന്ദര്ശിക്കും. സന്ദര്ശനം കണക്കിലെടുത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് കടുത്ത സുരക്ഷ ഏര്പ്പെടുത്തി. മണിപ്പൂര് കലാപം തുടങ്ങി രണ്ട് വര്ഷത്തിന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് പ്രധാനമന്ത്രി സന്ദര്ശനത്തിനെത്തുന്നത്. ചുരാചന്ദ്പ്പൂരില് നടക്കുന്ന പരിപാടിയില് പങ്കെടുക്കാനാണ് അദ്ദേഹം എത്തുന്നത്.
മിസോറാമില് നിന്ന് ഹെലികോപ്റ്റര് മാര്ഗമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ചുരാചന്ദ്പൂരിലേക്ക് എത്തുക. പ്രധാനമായും ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കാന് പോകുന്ന 7,000 കോടിയുടെ വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനാണ് മോദി എത്തുന്നത്. ചുരാചന്ദ്പൂരിലെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് പുറമെ ഇംഫാലില് നടക്കുന്ന പരിപാടിയിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കും. ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് ഏകദേശം രണ്ടരയ്ക്ക് ഇംഫാലിലെ വികസന പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.
തൻ്റെ സന്ദര്ശനത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം മണിപ്പൂരിൻ്റെ വികസനമാണെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. എന്നാല് മോദിയുടെ സന്ദര്ശനം മണിപ്പൂരില് കോളിളക്കം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. തീവ്ര സംഘടനകള് മണിപ്പൂരിലുടനീളം ബന്ദ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതേസമയം മണിപ്പൂരിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങള് കടുത്ത സുരക്ഷയിലാണ്. ജനങ്ങള്ക്ക് ജാഗ്രത നിര്ദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എന്നാല് മണിപ്പൂരിലെ പലഭാഗങ്ങളില് ഇന്നലെയും സംഘർഷം നടന്നു. ഇന്ന് മോദി സന്ദര്ശനത്തിന് എത്തുന്ന ചുരാചന്ദ്പൂരിലും സംഘര്ഷം നടന്നു. അതുപോലെ മോദിയുടെ സന്ദര്ശനത്തിന് മുന്നോടിയായി പലയിടത്തും കെട്ടിയ തോരണങ്ങളും ഒരുക്കങ്ങളും ഒരു കൂട്ടം അക്രമകാരികള് നശിപ്പിച്ചതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
ഇതേത്തുടര്ന്ന് ഇന്നലെ ചുരാചന്ദ്പൂരില് പൊലീസും അക്രമകാരികളും തമ്മില് ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായി. മണിപ്പൂരിലെ രണ്ടാം നമ്പര് ദേശീയപാത തുറക്കാന് തീരുമാനിച്ചു. അതേസമയം ദേശീയപാത ഉപരോധം നാഗ സംഘടനകൾ താത്ക്കാലികമായി പിൻവലിച്ചതായി അറിയിച്ചു. സർക്കാരും കുക്കി സംഘടനകളും തമ്മിൽ ധാരണയുടെ ഫലമായിട്ട് ഉപരോധങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാനും തീരുമാനമായി. മോദിയുടെ മണിപ്പൂർ സന്ദർശനത്തിന് മുന്നോടിയായാണ് ദേശീയ പാതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങള് നടപ്പിലാക്കിയതും അതുപോലെ പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് പരിഹാരം തേടിയതും.
2023 മെയ് മാസത്തിൽ മണിപ്പൂരില് വംശീയ അക്രമം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിന് ശേഷമുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആദ്യ സന്ദർശനമാണ് ഇത്. നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ മണിപ്പൂർ സന്ദർശനത്തിനെതിരെ നിരോധിത സംഘടനകൾ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്.
മോദിയുടെ ചടങ്ങുകൾ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ ആറ് സംഘടനകൾ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ദ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയാണ് മോദി സംസ്ഥാനം വിടും വരെ ബഹിഷ്കരണത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത്. മോദി ആദ്യം മിസോറാമാണ് സന്ദർശിക്കുന്നത്. ശേഷമായിരിക്കും മണിപ്പൂരിലെത്തുക. ബൈറാബി-സൈരാങ് റെയിൽവേ പുതിയ കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനായാണ് മോദി മിസോറാം സന്ദർശിക്കുന്നത്.
Also Read: 'സ്വയം കുറ്റസമ്മതം നടത്താനുള്ള അവകാശത്തിൻ്റെ ലംഘനം'; പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണക്കേസിലെ പ്രതികളുടെ നുണ പരിശോധന, നാർക്കോ അനാലിസിസ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള അപേക്ഷ തള്ളി കോടതി