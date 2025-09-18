ETV Bharat / bharat

'സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാന്‍ ഇന്ത്യയുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പ്'; സുശീല കാർക്കിയുമായി സംസാരിച്ച് നരേന്ദ്ര മോദി

സെപ്റ്റംബർ 12നാണ് ഇടക്കാല സർക്കാരിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി സുശീല കാർക്കി അധികാരമേറ്റത്.

MODI SPEAKS TO NEPAL PM Sushila Karki pm modi Nepal Gen Z Protest
PM MODI (PTI)
Published : September 18, 2025 at 7:39 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: നേപ്പാളിലെ ഇടക്കാല പ്രധാനമന്ത്രി സുശീല കാർക്കിയുമായി സംസാരിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. നേപ്പാളിൽ സമാധാനവും സ്ഥിരതയും പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഉറച്ച പിന്തുണ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മോദി അറിയിച്ചു. കാർക്കിയുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിനിടെ നേപ്പാളിൽ അടുത്തിടെയുണ്ടായ അക്രമാസക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങളെ കുറിച്ചും ഇരുവരും ചര്‍ച്ച ചെയ്‌തു.

നേപ്പാളിലെ ദാരുണമായ ജീവഹാനികളിൽ അനുശോചനം അറിയിച്ചുവെന്നും മോദി എക്‌സ് പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു. "അടുത്തിടെയുണ്ടായ ദാരുണമായ ജീവഹാനിയിൽ ഹൃദയംഗമമായ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുകയും സമാധാനവും സ്ഥിരതയും പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള അവരുടെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഉറച്ച പിന്തുണ വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തൂവെന്ന്" പ്രധാനമന്ത്രി എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു.

സെപ്റ്റംബർ 12ന് ഇടക്കാല സർക്കാരിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി സുശീല കാർക്കി അധികാരമേറ്റു. ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടുനിന്ന രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വത്തിന് വിരാമമിട്ടാണ് മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കാർക്കി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്‌ത് അധികാരമേറ്റത്. ഇടക്കാല സർക്കാരിനെ നയിക്കുന്ന നേപ്പാളിലെ ആദ്യ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് സുശീല കാർക്കി.

നേപ്പാളിലെ ഭരണ പിഴവിനെയും അഴിമതിയെയും സമൂഹ മാധ്യമ നിരോധനത്തെയും ചൊല്ലിയുണ്ടായ ജെൻ സി പ്രക്ഷോഭത്തെ തുടർന്ന് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി കെപി ശർമ്മ ഒലിയുടെ രാജിക്ക് പിന്നാലെയാണ് കാർക്കി അധികാരമേറ്റത്.

കെപി ശർമ്മ ഒലിയുടെ രാജി: വർധിച്ചുവന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടയിൽ കെപി ശർമ്മ ഒലി തൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവച്ചു. നികുതി വരുമാനവും സൈബർ സുരക്ഷ ആശങ്കകളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സർക്കാർ പ്രധാന സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾക്ക് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയതിനെ തുടർന്ന് സെപ്റ്റംബർ 8ന് കാഠ്‌മണ്ഡു, പൊഖാറ, ബട്‌വാൾ, ബിർഗഞ്ച് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് പ്രധാന നഗരങ്ങളിലും പ്രതിഷേധങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. സർക്കാരിന്‍റെ അഴിമതിയും പക്ഷപാതവും അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ പറഞ്ഞു.

തീരുമാനമെടുക്കൽ പ്രക്രിയകളിൽ സർക്കാർ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തവും സുതാര്യതയും പുലർത്തണമെന്നും ആവശ്യങ്ങൾ ഉയർന്നു. അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അടിച്ചമർത്താനുള്ള ശ്രമമായ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളുടെ നിരോധനം പിൻവലിക്കണമെന്നും പ്രതിഷേധക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സുരക്ഷ സേനയുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ നിരവധി പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 500ലധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തു. സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാഠ്‌മണ്ഡു ഉൾപ്പെടെ നിരവധി നഗരങ്ങളിൽ കർഫ്യൂ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

നിരോധനത്തിന് പിന്നിലെന്ത്?

ഈ മാസം 4നാണ് നേപ്പാൾ സർക്കാർ ഫേസ്‌ബുക്ക്, എക്‌സ്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, വാട്‌സ്ആപ്പ്, യൂട്യൂബ്, ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ എന്നിവയടക്കം 26 സമൂഹമാധ്യമ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ നിരോധിച്ചത്. സമൂഹമാധ്യമ ഉപയോഗ നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള നിയമമനുസരിച്ച് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.

സെപ്റ്റംബർ 4 വരെ നൽകിയിരുന്ന സമയപരിധി കഴിഞ്ഞിട്ടും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളെയാണ് നിരോധിച്ചത്. മെറ്റ (ഫേസ്‌ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, വാട്‌സ്ആപ്പ്), ആൽഫബെറ്റ് (യൂട്യൂബ്), എക്‌സ്, റെഡ്ഡിറ്റ്, ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ തുടങ്ങിയ കമ്പനികളൊന്നും സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചില്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവിനെ തുടർന്നാണ് സർക്കാർ ഈ നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് നേപ്പാളില്‍ വന്‍ പ്രതിഷേധം ഉയര്‍ന്നത്.

നേപ്പാള്‍ ജെൻ സി പ്രക്ഷോഭം: പ്രതിഷേധത്തിനിടെ തീവയ്‌പ്പും കൊള്ളയും, 27 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌ത് സൈന്യം

