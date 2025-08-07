ഡൽഹി: ഇന്ത്യക്കെതിരെയുള്ള അമേരിക്കയുടെ അധിക തീരുവ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ താരിഫ് യുദ്ധത്തിൽ വ്യക്തമായ മറുപടിയുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി. രാജ്യത്തെ കർഷകരുടെയും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെയും താത്പര്യങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
"നമ്മുടെ കർഷകരുടെ താത്പര്യങ്ങള്ക്കാണ് മുൻഗണന. കർഷകരുടെയും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെയും ക്ഷീരകർഷകരുടെയും താത്പര്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ ഒരിക്കലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യില്ല. അതിന് നമ്മൾ വലിയ വില നൽകേണ്ടിവരുമെന്ന് എനിക്കറിയാം, ഞാൻ അതിന് തയാറാണ്. ഇന്ത്യ അതിന് തയാറാണ്." - പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറഞ്ഞു. ഡൽഹിയിൽ നടന്ന എംഎസ് സ്വാമിനാഥൻ ശതാബ്ദി അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി.
ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് 50 ശതമാനമായി തീരുവ ചുമത്തുമെന്ന ട്രംപിൻ്റെ ഭീഷണിയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് മോദിയുടെ പ്രസ്താവന. ഇന്ത്യയുടെ കാർഷിക വിപണിയിലേക്കുള്ള വ്യാപാര കരാറുകള്ക്കുള്ള അമേരിക്കൻ താത്പര്യം ഇന്ത്യ നേരെത്തെ തന്നെ എതിർത്തിരുന്നു. ധാന്യം, സോയാബീൻ, പരുത്തി എന്നിവയിലേക്കുള്ള തുറന്ന വ്യാപാരമാണ് അമേരിക്ക ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ അമേരിക്കയുടെ ആവശ്യം ആഭ്യന്തര ഉപജീവനമാർഗത്തെയും കർഷകരെ ബാധിക്കുമെന്നതായിരുന്നു വിലയിരുത്തൽ.
പ്രാരംഭ തീരുവ ഇന്ന് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ
നേരത്തെ, ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതിക്ക് 25 ശതമാനം അധിക തീരുവ ചുമത്തുമെന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവിൽ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഒപ്പുവച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് 50 ശതമാനം എന്ന ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നത്. ദേശീയ സുരക്ഷ, വിദേശനയ ആശങ്കകൾ, മറ്റ് പ്രസക്തമായ വ്യാപാര നിയമങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെയാണ് കാരണമായി ട്രംപ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഇന്ന് മുതൽ പ്രാരംഭ തീരുവ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. കൂടാതെ അമേരിക്കയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഇന്ത്യൻ ഉത്പന്നങ്ങൾക്കും ഇത് ബാധകമാകും.
അതേസമയം, അമേരിക്കയുടെ അധിക താരിഫ് നീക്കം 2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ജിഡിപി വളർച്ചയെ 0.4 ശതമാനം കുറയ്ക്കുമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ. ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയിലെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര വിദഗ്ധൻ സോണാൽ ബധാൻ ആണ് ഇക്കാര്യം പ്രവചിച്ചത്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതിക്ക് അമേരിക്ക ചുമത്തിയ 25-26 ശതമാനം താരിഫുകളുടെ ആഘാതം ജിഡിപി വളർച്ചയിൽ 0.2 ശതമാനമായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വിലയുരുത്തുന്നു.
വസ്ത്രങ്ങൾ, രത്നങ്ങള്, ആഭരണങ്ങള്, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, മരുന്ന് തുടങ്ങിയവയിലാണ് ഏറെ പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. എന്നാൽ അമേരിക്കയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓർഡർ 14257 ലെ അനുബന്ധം II പ്രകാരം ചില ഇനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചില ധാതുക്കൾ, മെറ്റലർജിക്കൽ അയിരുകൾ, ഇന്ധനങ്ങൾ, വ്യാവസായിക രാസവസ്തുക്കൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ ഇറക്കുമതിയുടെ പേരിൽ ഇന്ത്യക്കെതിരെ യുഎസ് ഏർപ്പെടുത്തിയ അധിക താരിഫിന് ശക്തമായ മറുപടി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും നൽകിയിരുന്നു. 140 കോടി ജനങ്ങളുടെ ഊർജ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് വിപണിയിലെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഇന്ത്യ എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. യുഎസ് തീരുമാനം അന്യായവും യുക്തിരഹിതവുമാണെന്നും മന്ത്രാലയം ആരോപിച്ചു.
"ഇറക്കുമതി വിപണി ഘടകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. 140 കോടി ജനങ്ങളുടെ ഊർജ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്, മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളും അവരുടെ ദേശീയ താത്പര്യങ്ങൾക്കായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയുടെ മേൽ അധിക താരിഫ് ചുമത്താനുള്ള യുഎസ് തീരുമാനം ദൗർഭാഗ്യകരമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ താത്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കും."- മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
