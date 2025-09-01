ന്യൂഡൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഇന്ത്യ-യുഎസ് ബന്ധം, റഷ്യൻ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇറക്കുമതി, യുക്രെയ്ൻ സംഘർഷം എന്നിവയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ചൈനയിലെ ടിയാൻജിനിൽ റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിനുമായി ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച നടത്തിയത്.
യുക്രെയ്നിൽ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നത് മുഴുവൻ മനുഷ്യരാശിയുടെയും ആഹ്വാനമാണെന്നും ഇരു രാജ്യങ്ങളും ക്രിയാത്മകമായി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ചും നരേന്ദ്ര മോദി ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രിയുമായുള്ള ഉച്ചകോടി ചർച്ചകൾക്കായി പുടിൻ ഇന്ത്യ സന്ദര്ശിക്കാൻ ഒരുങ്ങവെയാണ് ഇരു നേതാക്കളും തമ്മില് ഉച്ചകോടിയില് ചർച്ച നടന്നത്.
After the proceedings at the SCO Summit venue, President Putin and I travelled together to the venue of our bilateral meeting. Conversations with him are always insightful. pic.twitter.com/oYZVGDLxtc— Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2025
"യുക്രെയ്നിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഘർഷത്തെക്കുറിച്ചും മറ്റും തുടർച്ചയായി ചർച്ചകൾ ചെയ്തുവരികയാണ്. എല്ലാ കക്ഷികളും ക്രിയാത്മകമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. എത്രയും വേഗം ഇരു രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം അവസാനിപ്പിച്ച് സമാധാനം സ്ഥാപിക്കണം" മോദി പറഞ്ഞു.
പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളില് ഇരു രാജ്യങ്ങളും പരസ്പരം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും ജനങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, ആഗോള സമാധാനം, സ്ഥിരത, സമൃദ്ധി എന്നിവയ്ക്കുമാണ് പ്രധാന്യം നൽകാൻ പോകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പുടിനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച പുതിയ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നുവെന്നും ഇനിയും കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടത്തുമെന്നും മോദി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
Interactions in Tianjin continue! Exchanging perspectives with President Putin and President Xi during the SCO Summit. pic.twitter.com/K1eKVoHCvv— Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2025
ഒന്നിച്ച് ഒരേ വാഹനത്തില്
ചൈനയിലെ ടിയാൻജിനിൽ നടക്കുന്ന ഉഭയകക്ഷി കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ വേദിയിലേക്ക് ഇരു നേതാക്കളും ഒരേ വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്താണ് എത്തിയത്. ഇരു നേതാക്കളും വാഹനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ചിത്രം നരേന്ദ്ര മോദി എക്സിൽ പങ്കുവച്ചു. പ്രസിഡൻ്റ് പുടിനും താനും ഉഭയകക്ഷി കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ വേദിയിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്തു. ഇന്ന് ( സെപ്റ്റംബർ 1) രാവിലെ ടിയാൻജിനിൽ നടന്ന 25-ാമത് ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘടന (എസ്സിഒ) ഉച്ചകോടിയിൽ പ്ലീനറി സെഷനിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ വേദിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി, പുടിൻ, ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപിങ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
Sharing my remarks during meeting with President Putin. https://t.co/PADOdRjsBs— Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2025
ട്രംപ് ഈസ് ടഫ്
ഇന്ത്യ റഷ്യയില് നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെയും രൂക്ഷ വിമര്ശനവുമായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു. കൂടാതെ ഇന്ത്യൻ ഉത്പ്പന്നങ്ങൾക്ക് അമേരിക്ക 50% തീരുവ ചുമത്തുകയും ചെയ്തു. എന്നാല് രാജ്യത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങള്ക്കാണ് തങ്ങളുടെ മുന്ഗണനയെന്ന് ഇന്ത്യ ആവര്ത്തിച്ചു.
സെലെൻസ്കി തയ്യാർ
യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റ് സെലെൻസ്കി പ്രധാന മന്ത്രി മോദിയുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു. റക്ഷ്യയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താനും യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും സെലെൻസ്കി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇരു രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം സമാധാനപരമായി പരിഹരിക്കാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളെയും ഇന്ത്യ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് പ്രധാന മന്ത്രി വ്യക്താക്കി.
എസ്സിഒയിൽ 10 അംഗങ്ങൾ
ഇന്ത്യ കൂടാതെ, ബെലാറസ്, ചൈന, ഇറാൻ, കസാക്കിസ്ഥാൻ, കിർഗിസ്ഥാൻ, പാകിസ്ഥാൻ, റഷ്യ, താജിക്കിസ്ഥാൻ, ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ എന്നിവരും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.ലോക ജനസംഖ്യയുടെ 40% ഈ രാജ്യങ്ങളിലാണ്. നിരവധി സംഭാഷണ പങ്കാളികളും നിരീക്ഷകരും ഇന്ത്യയ്ക്കുണ്ട്. 2005 മുതൽ ഇന്ത്യ എസ്സിഒയിൽ അംഗമാണ്, 2017 മുതൽ ഇന്ത്യ എസ്സിഒയിലും അംഗമാണ്.
