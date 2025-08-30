ന്യൂഡൽഹി: ഷാഹ്ഹായ് ഉച്ചകോടിക്ക് നാളെത്തുടക്കമാകും. ഓഗസ്റ്റ് 31 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ ഒന്ന് വരെ ചൈനയിലെ ടിയാൻജിനിൽ ആണ് ഉച്ചകോടി. ചൈനയുടെ പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻ പിങ്, റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ എന്നിവരുടെ കൂടിക്കാഴ്ചയാണ് ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളും ചേർന്ന് യുറേഷ്യൻ ശക്തി എന്ന ആശയം മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുമെന്നും ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വഴിത്തിരിവാകുമെന്നും വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
ബ്രിക്സ്, ബഹുധ്രുവ രാജ്യാന്തര സംവിധാന സൃഷ്ടി എന്നിവയ്ക്ക് ഉച്ചകോടി കരുത്താകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്. ആങ്കറേജ്-അലാസ്ക, അമേരിക്ക-റഷ്യ സമാധാന ചർച്ചയും റഷ്യയുടെ സ്വാധീനവും ചർച്ചയിൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയും ചൈനയുമായുള്ള ബന്ധം സാധാരണ നിലയിലാക്കാനുള്ള പ്രക്രിയ പുരോഗമിക്കുന്നുവെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ട്രംപ് ഭരണകൂടം ഏകപക്ഷീയമായി ചുമത്തിയ തീരുവകളുടെ ആഘാതത്തിൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും വലയുകയാണ്.
ടിയാൻജിൻ യോഗവും പ്രഖ്യാപനവും സ്വതന്ത്രവും നീതിയുക്തവുമായ വ്യാപാരത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുമെന്ന് എസ്സിഒ രാജ്യങ്ങൾ അറിയിച്ചു.ചൈന, ഇന്ത്യ, ഇറാൻ, ഖസാക്കിസ്ഥാൻ, കിർഗിസ്ഥാൻ, റഷ്യ, താജിക്കിസ്ഥാൻ, ഉസ്ബക്കിസ്ഥാൻ, ബെലാറസ് എന്നിവയാണ് എസ്സിഒ രാജ്യങ്ങൾ.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എസ്സിഒയിലും പരേഡിലും പങ്കെടുക്കുന്ന മറ്റ് 20 നേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് യോഗം കൂടുക എന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. മാനുഷിക വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും യൂറേഷ്യൻ സുരക്ഷാ ഘടനയെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യും. പൂർണ്ണ അംഗത്വത്തിന് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള സൗദി അറേബ്യ പോലുള്ള ചില പുതിയ രാജ്യങ്ങളെ പരിഗണിക്കുമെന്നും ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
2024 ഒക്ടോബറിൽ കസാൻ (റഷ്യ) ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയിൽ വച്ച് ഇരുരാഷ്ട്രത്തലവന്മാരും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയപ്പോൾ ഇന്ത്യ ചൈന ബന്ധത്തില് മഞ്ഞുരുകിയിരുന്നു. ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വാങ് യിയുടെ (2025 ഓഗസ്റ്റ് 18-19) സന്ദർശനം ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതല് സുദൃഢമാക്കിയെന്നും വിലയിരുത്തലുണ്ടായി.
അതിർത്തി തർക്ക പരിഹാരത്തിനായി വാങ്യിയും ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവലും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകള് കൂടിക്കാഴ്ചയില് സുപ്രധാനമായിരുന്നു. അതിർത്തിയിലെ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ഇന്ത്യ-ചൈന സഹകരണം അനിവാര്യമാണെന്നും അത് വികസനത്തം സഹായിക്കുമെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.
പുടിൻ, ഷി ജിൻ പിങ്, മോദി എന്നിവരുടെ കൂടിക്കാഴ്ച എസ്സിഒ യോഗത്തെ കൂടുതല് പ്രാധാന്യമുള്ളതാക്കുന്നു. തീർച്ചയായും റഷ്യ, ചൈന, ഇന്ത്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ബഹുധ്രുവ സംവിധാനം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നതിൻ്റെ സൂചനകളാണ് ഇത്തരം കൂടിക്കാഴ്ചകൾ. ദക്ഷിണേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വികസന സാധ്യതകൾയ്ക്കുള്ള സംവിധാനം ഇത്തരം കൂടിക്കാഴ്ചകൾ തുറക്കുന്നതായി രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
2020-ൽ ഗാൽവാൻ താഴ്വരയിലെ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ ആദ്യ ചൈനീസ് സന്ദര്ശനമാണിത്. അടുത്തിടെ, ഇന്ത്യയും ചൈനയും തങ്ങളുടെ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം സുഗമമാക്കുന്നതിന് നിരവധി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു, ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ലിപുലേഖ് ചുരം, ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ഷിപ്കിലാ ചുരം, സിക്കിമിലെ നാഥു ലാ ചുരം എന്നിവയിലൂടെയുള്ള വ്യാപാരം പുനരാരംഭിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചത്.
ALSO READ: ആദ്യം ചൈനയില് മോദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച, പിന്നെ ഇന്ത്യയിലേക്ക്; പുടിൻ്റെ യാത്ര പദ്ധതി വെളിപ്പെടുത്തി ക്രംലിന്
(ലേഖനത്തിലെ അഭിപ്രായങ്ങള് ഇടിവി ഭാരതിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളല്ല, ലേഖികയുടേത് മാത്രം)