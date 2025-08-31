ETV Bharat / bharat

എല്ലാ കണ്ണുകളും ചൈനയിലേക്ക്; ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്ന മോദി-ഷിൻ ജിൻ പിങ് കൂടിക്കാഴ്‌ച ഇന്ന്, പ്രധാന ചര്‍ച്ചാ വിഷയങ്ങള്‍ എന്തെല്ലാം?

ശനിയാഴ്‌ച വൈകിട്ട് ബിൻഹായ് അന്താരാഷ്‌ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ മോദിയെ മുതിർന്ന ചൈനീസ്-ഇന്ത്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചേർന്ന് സ്വീകരിച്ചു.

Prime Minister Narendra Modi arrives in Tianjin, China; receives a warm welcome (X@narendramodi)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 31, 2025 at 8:03 AM IST

ബെയ്‌ജിങ് (ടിയാൻജിൻ): രണ്ട് ദിവസത്തെ ഷാങ്ഹായ് ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നീണ്ട നാളത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം ചൈനയിലെത്തി. ചൈനീസ് മണ്ണിൽ ഊഷ്‌മള സ്വീകരണമായിരുന്നു മോദിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരുന്നത്. ശനിയാഴ്‌ച വൈകിട്ട് ബിൻഹായ് അന്താരാഷ്‌ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ മോദിയെ മുതിർന്ന ചൈനീസ്-ഇന്ത്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചേർന്ന് സ്വീകരിച്ചു.

ഏഴ് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് മോദി ചൈന സന്ദർശിക്കുന്നത്. ടിയാൻജിനിൽ പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപിങ്ങുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തും. 40 മിനിറ്റ് നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഉഭയകക്ഷി കൂടിക്കാഴ്‌ചയിൽ പരസ്‌പര സഹകരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ചർച്ച ചെയ്യും. അമേരിക്കയുമായുള്ള തീരുവ യുദ്ധത്തിനിടെയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ചൈനീസ് സന്ദർശനം നിർണായകമാകുമെന്ന് രാഷ്‌ട്രീയ നിരീക്ഷകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എസ്‌സി‌ഒ ഉച്ചകോടിയിലെ ചർച്ചകൾക്കും വിവിധ ലോക നേതാക്കളുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്‌ചകൾക്കും വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

ബിൻഹായ് അന്താരാഷ്‌ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ശനിയാഴ്‌ച എത്തിയ നരേന്ദ്രമോദിയെ സ്വീകരിക്കുന്ന ചൈനീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ (X@narendramodi)

പ്രതീക്ഷയിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും

ഷാങ്ഹായ് ഉച്ചകോടിയിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള പദ്ധതികൾ ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് വിദഗ്‌ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. 2020 ലെ ഗാൽവാൻ താഴ്‌വരയിലെ അതിർത്തി തർക്കം കാരണം വഷളായ ബന്ധം സാധാരണ നിലയിലാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചു ചർച്ച ചെയ്യും. വ്യാപാരത്തിലും പ്രാദേശിക സ്ഥിരതയിലും സഹകരണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ സന്ദർശനത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് നയതന്ത്ര വിദഗ്‌ധർ വിലയിരുത്തുന്നു.

അതേസമയം, അതിർത്തി പ്രശ്‌നത്തിനു പരിഹാരം കാണുന്നതിനായി ഇന്ത്യയും ചൈനയും മറ്റൊരു വിദഗ്‌ധ സംഘത്തെ നിയോഗിക്കാനും സാധ്യതയെന്ന് വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. നേരിട്ടുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കാനും വിസ സൗകര്യങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമാക്കാനും ധാരണയുണ്ടെന്നും വൃത്തങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അതിർത്തി തർക്കങ്ങൾ, ഊർജ്ജം, പ്രതിരോധ സഹകരണം എന്നിവയിൽ ഉടനടി നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ്. ഭീകവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക പദ്ധതികൾ എന്നിവ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള വേദിയായി എസ്‌സി‌ഒ മാറണമെന്ന് ഇന്ത്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നെന്ന് വിദഗ്‌ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ട്രംപിയൻ താരിഫുകൾ വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ വ്യാപാര നയങ്ങളെയും ഭൗമസാമ്പത്തികശാസ്ത്രത്തെയും പുനർനിർണയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും വിദഗ്‌ധർ പറഞ്ഞു.

ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമ്പദ്‍വ്യവസ്ഥകളാണ് ഇന്ത്യയും ചൈനയും. ആഗോളസാമ്പത്തിക പുരോഗതിയിൽ സ്ഥിരതകൊണ്ടുവരാൻ ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും സാമ്പത്തികസഹകരണം അതിപ്രധാനമാണെന്ന് ജപ്പാൻ സന്ദർശനത്തിൽ മോദി പറഞ്ഞിരുന്നു.

2024 ഒക്ടോബറിൽ റഷ്യയിൽ നടന്ന ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടിക്കിയിലാണ് മോദിയും ഷി ജിൻ പിങും ഒടുവിൽ കണ്ടുമുട്ടിയത്. ഓഗസ്‌റ്റ് മാസം ആദ്യ വാരം ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വാങ് യി മോദിയുമായി ഡൽഹിയിൽ കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തിയിരുന്നു. ഒപ്പം ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻ പിങിൻ്റെ ക്ഷണം കൈമാറുകയും അറിയിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. എസ്‌സി‌ഒ ഉച്ചകോടിക്കായി 2018 ജൂണിലായിരുന്നു അവസാനമായി പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ചൈന സന്ദർശിച്ചത്. ഷിയും പുടിനുമായുള്ള മോദിയുടെ ഉഭയകക്ഷി കൂടിക്കാഴ്‌ചകൾ നിർണായകമാണ്.

ഇന്ത്യ-ചൈന ബന്ധത്തിൽ പുതിയൊരു ഉത്തേജനം പകരുമെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ചൈനീസ് പ്രതിനിധി

ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘടന (എസ്‌സി‌ഒ) ഉച്ചകോടിക്കായി ചൈനയിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ ഇന്ത്യയിലെ ചൈനീസ് അംബാസഡർ സു ഫെയ്‌ഹോങ് ടിയാൻജിനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്‌തു. “എസ്‌സി‌ഒ ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ചൈനയിലേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ ഊഷ്‌മളമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ സന്ദർശനം ചൈന-ഇന്ത്യ ബന്ധങ്ങളിൽ പുതിയൊരു ഗതിവേഗം സൃഷ്‌ടിക്കുമെന്ന് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്,” സു എക്‌സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്‌തു.

