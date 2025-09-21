പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും, ആകാംക്ഷയോടെ ജനങ്ങള്
ഇന്ന് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും. എന്ത് പ്രഖ്യാപനമാണ് മോദി നടത്തുകയെന്നറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയിലാണ് രാജ്യം.
Published : September 21, 2025 at 1:54 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു. എന്നാല് എന്താണ് അദ്ദേഹം വൈകിട്ട് ജനങ്ങളോട് പറയാനുദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. എക്സിലൂടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. പല സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങള്ക്കുമായാണ് മുന്കാലങ്ങളില് പ്രധാനമന്ത്രി ഇത്തരത്തില് രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
രാജ്യം നാളെ മുതല് നവരാത്രി ആഘോഷത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന വേളയിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. നാളെ മുതല് തന്നെയാണ് രാജ്യത്ത് ചരക്കുസേവന നികുതി പരിഷ്കാരങ്ങള് നിലവില് വരുന്നതും. പുതിയ ചരക്കു സേവന നികുതി സംവിധാനം നിലവില് വരുന്നതോടെ രാജ്യത്ത് ധാരാളം ഉത്പന്നങ്ങള്ക്ക് വിലകുറയും.
PM @narendramodi will be addressing the nation at 5 PM this evening.— PMO India (@PMOIndia) September 21, 2025
പല സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങള്ക്കും മോദി മുന്കാലങ്ങളില് ഇത്തരത്തില് രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തിരുന്നു. 2016ല് നടത്തിയ അഞ്ഞൂറ് രൂപ പിന്വലിക്കലാണ് അത്തരത്തില് ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു പ്രഖ്യാപനം. 2019ല് ഉപഗ്രഹ വേധ മിസൈല് വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചെന്ന പ്രഖ്യാപനവും ഇത്തരമൊരു അഭിസംബോധനയിലൂടെയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇതോടെ രാജ്യം ഈ സംവിധാനങ്ങളുള്ള പ്രധാന രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു.
കോവിഡ് മഹാമാരി പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതോടെ രാജ്യം ലോക്ഡൗണിലേക്ക് പോകുന്നുവെന്ന പ്രഖ്യാപനവും ഇതുപോലെ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് കൊണ്ടാണ് മോദി നടത്തിയത്. കടുത്ത ആരോഗ്യ പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടാന് ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു മാര്ഗവും ഇല്ലെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു. അത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് രാജ്യം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഇന്നത്തെ അഭിസംബോധനയെയും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. എന്ത് പ്രഖ്യാപനമാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാകുക എന്ന് വ്യക്തമല്ല.
ഈ മാസം ആദ്യമാണ് ജിഎസ്ടി കൗണ്സില് ജിഎസ്ടി പരിഷ്ക്കരണം കൊണ്ടു വന്നത്. 12, 28 സ്ലാബുകളിലാണ് വലിയ കുറവ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിര്മ്മലാ സീതാരാമനാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. ഈ മാസം മൂന്നിനായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം. അവര് അധ്യക്ഷ ആയ ജിഎസ്ടി കൗണ്സില് യോഗത്തിലാണ് ഈ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത്. ആഡംബര, ലഹരി വസ്തുക്കള്ക്ക് നാല്പ്പത് ശതമാനം നികുതി സ്ലാബ് ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. പുകയില, പാന് മസാല, സിഗററ്റ്, ബീഡി, മദ്യം, ആഢംബര വാഹനങ്ങള്, 350സിസിക്ക് മുകളിലുള്ള ബൈക്കുകള്, ഹെലികോപ്ടറുകള് എന്നിവയും നാല്പ്പത് ശതമാനം സ്ലാബിന്റെ പരിധിയില് ഉള്പ്പെടുത്തി.