പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങള്‍ രാജ്യത്തെ പരീക്ഷിക്കുന്നു; ആകുലത പ്രകടിപ്പിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി - MODI ON NATURAL DISASTERS IN INDIA

ഈ ദുഷ്‌കരമായ സമയങ്ങളിൽ മനുഷ്യത്വത്തിന് മുൻഗണന നൽകിയ ഓരോ പൗരനും ഹൃദയപൂർവം നന്ദി പറയുന്നതായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി.

MANN KI BAAT NARENDRA MODI LATEST NEWS IN MALAYALAM നരേന്ദ്ര മോദി
നരേന്ദ്ര മോദി (IANS)
Published : August 31, 2025 at 1:28 PM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് സംഭവിക്കുന്ന പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളില്‍ ആകുലത പ്രകടിപ്പിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. പ്രതിമാസ റേഡിയോ പരിപാടിയായ മൻ കി ബാത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തുണ്ടാവുന്ന പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത്. ഈ സംഭവങ്ങൾ ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനെയും ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഈ മഴക്കാലത്ത് പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ രാജ്യത്തെ പരീക്ഷിക്കുകയാണെന്നും വീടുകൾ തകർന്നുവെന്നും വയലുകൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയെന്നും ഏറെ കുടുംബങ്ങളെ ഇതു ബാധിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "ഈ മഴക്കാലത്ത്, പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ രാജ്യത്തെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ആഴ്‌ചകളായി വെള്ളപ്പൊക്കവും മണ്ണിടിച്ചിലുകളും മൂലമുണ്ടായ വൻ നാശനഷ്‌ടങ്ങൾക്ക് നാം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു.

വീടുകൾ തകർന്നു, വയലുകൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായി, മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങളും തകർന്നു. നിരന്തരമായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ പാലങ്ങളും റോഡുകളും ഒലിച്ചുപോയി. ആളുകളുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലായി. ഈ സംഭവങ്ങൾ ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനെയും ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തി. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നഷ്‌ടപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളുടെ വേദന നാമെല്ലാവരും പങ്കിടുന്നു" - പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

വെള്ളപ്പൊക്കത്തെയും മണ്ണിടിച്ചിലിനെയും തുടർന്ന് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ രാവും പകലും പ്രവർത്തിച്ച ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേന (എൻ‌ഡി‌ആർ‌എഫ്), സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ സേന (എസ്‌ഡി‌ആർ‌എഫ്) ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും മറ്റ് സുരക്ഷാ സേനകളുടെയും സംഭാവനകളെ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രശംസിച്ചു. തെർമൽ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും സ്‌നിഫർ നായ്ക്കളുടെയും സഹായത്തോടെ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കിയതായും ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ വഴി ദുരിതാശ്വാസ വസ്‌തുക്കൾ എത്തിച്ചതായും പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

"എവിടെ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായാലും, നമ്മുടെ എൻ‌ഡി‌ആർ‌എഫ്-എസ്‌ഡി‌ആർ‌എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും മറ്റ് സുരക്ഷാ സേനകളും ആളുകളെ രക്ഷിക്കാൻ രാവും പകലും പ്രവർത്തിച്ചു. സൈനികർ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായവും സ്വീകരിച്ചു. തെർമൽ ക്യാമറകൾ, ലൈവ് ഡിറ്റക്‌ടറുകൾ, സ്‌നിഫർ നായ്ക്കൾ, ഡ്രോൺ നിരീക്ഷണം എന്നിവയുടെ സഹായത്തോടെ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.

ഇതിനിടയിൽ, ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ വഴി ദുരിതാശ്വാസ വസ്‌തുക്കൾ എത്തിക്കുകയും പരിക്കേറ്റവരെ എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തു. ദുരന്തസമയത്ത് സഹായിക്കാൻ സായുധ സേന മുന്നോട്ട് വന്നു. നാട്ടുകാർ, സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ, ഡോക്‌ടർമാർ, ഭരണകൂടം - എല്ലാവരും ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ സാധ്യമായ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തി. ഈ ദുഷ്‌കരമായ സമയങ്ങളിൽ മനുഷ്യത്വത്തിന് മുൻഗണന നൽകിയ ഓരോ പൗരനും ഞാൻ ഹൃദയപൂർവം നന്ദി പറയുന്നു" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മന്‍കി ബാത്തിന്‍റെ 125-ാം പതിപ്പായിരുന്നു ഇത്തവണത്തേത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

MANN KI BAAT NARENDRA MODI LATEST NEWS IN MALAYALAM നരേന്ദ്ര മോദി MODI ON NATURAL DISASTERS IN INDIA

